Sağlık Bakanlığı’ndan koruyucu maske kararı

Tam Boyutta Gör

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “çok acele” koduyla valiliklere koruyucu maskelerin satışına dair bir yazı gönderdi. Kurumun yayınladığı mesaja göre EN149 standardındaki, N95, FFP2 ve FFP3 tipi maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında satılmasına karar verildi.

Ayrıca Bkz. "ABD'de yaşayan iki Türk, KOVİD-19 test kiti üretti"

Kurum tarafından kaleme alınan yazıda, “Bakanlığımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı Koca TBMM’de konuştu: “Virüsün bulaştırıcılık süresini bilmiyoruz”

Tam Boyutta Gör

Peki, Kişisel Koruyucu Donanımlar arasında yer alıp bakım gerektirmeyen toz,sis ve duman maskelerinin standardı olan EN149 kapsamındaki N95, FFP2 ve FFP3 tipi maskeler nedir?

N95 maskeler

2.5 mikrometrelik parçacıkları bloke etmeye yarayan filtre maskelere verilen ad olup viral partiküllerin geçişini %95 oranında kesme başarısı gösterdiği ifade edilir. N95, ABD tarafından ismi verilmiş olan standarttır.

FFP2 maskeler

Daha çok kimyasal tozlardan ve belirili seviyede salgın hastalıklara karşı koruma sağlayan standart olarak kabul edilir. FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri çoğunlukla demir ve maden endüstrilerinde kullanılır.

FFP3 maskeler

FFP3, Avrupa standartlarının en üstü olarak kabul edilir. Bu standarda sahip maskelerin koronavirüs salgını gibi salgınlarda kullanılabilecek en etkili maske tipi olduğu belirtilmektedir. Bu maske tipinin domuz gribi gibi salgınlarda etkili olduğu gözlenmiştir.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-maskelerle-ilgili-cok-onemli-karar-recete-karsiliginda-eczanelerden-alinabilecek-41471832

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.