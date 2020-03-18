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    Sağlık Bakanlığı’ndan koruyucu maske kararı

    Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, koruyucu maskelerin satışına dair valiliklere bir yazı gönderdi. Artık maskeler, sadece eczanelerden ve reçete karşılığında satılacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Sağlık Bakanlığı’ndan koruyucu maske kararı
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    Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “çok acele” koduyla valiliklere koruyucu maskelerin satışına dair bir yazı gönderdi. Kurumun yayınladığı mesaja göre EN149 standardındaki, N95, FFP2 ve FFP3 tipi maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında satılmasına karar verildi.

    Ayrıca Bkz. "ABD'de yaşayan iki Türk, KOVİD-19 test kiti üretti"

    Kurum tarafından kaleme alınan yazıda, “Bakanlığımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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    Peki, Kişisel Koruyucu Donanımlar arasında yer alıp bakım gerektirmeyen toz,sis ve duman maskelerinin standardı olan EN149 kapsamındaki N95, FFP2 ve FFP3 tipi maskeler nedir?

    N95 maskeler

    2.5 mikrometrelik parçacıkları bloke etmeye yarayan filtre maskelere verilen ad olup viral partiküllerin geçişini %95 oranında kesme başarısı gösterdiği ifade edilir. N95, ABD tarafından ismi verilmiş olan standarttır.

    FFP2 maskeler

    Daha çok kimyasal tozlardan ve belirili seviyede salgın hastalıklara karşı koruma sağlayan standart olarak kabul edilir. FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri çoğunlukla demir ve maden endüstrilerinde kullanılır.

    FFP3 maskeler

    FFP3, Avrupa standartlarının en üstü olarak kabul edilir. Bu standarda sahip maskelerin koronavirüs salgını gibi salgınlarda kullanılabilecek en etkili maske tipi olduğu belirtilmektedir. Bu maske tipinin domuz gribi gibi salgınlarda etkili olduğu gözlenmiştir.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-maskelerle-ilgili-cok-onemli-karar-recete-karsiliginda-eczanelerden-alinabilecek-41471832 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 gün en beğenilen
    stokçular seri üzgün :'(

    kimse devletten saglam stokculuk yapamaz milletin sunu anlamasi lazim :D bizim hukumetten bahsediyoruz.



    alkol limiti de kaldirildi ayrica.
    stokçular seri üzgün :'( kimse devletten saglam stokculuk yapamaz milletin sunu anlamasi lazim :D bizim hukumetten bahsediyoruz. alkol...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Holy-Ghost (Batuhan ) 1 gün
    bu akıllıca geliyor bazı arakdaşlara ama reçeteye yazdırmak için uzak durmanız gerken hastaneye ya da sağlık ocağına gitmeniz gerekiyor. ayrıca fiyat arttıran asıl kişiler depolar vs.

    Yük borsalarında ihracat için üreticiler,depolar,dış ticaretçiler daha türkiyede hastalık çıkmadan tanesi 3,40-3,90'dan en az 500 bin tane olacak şekilde satmaya çalışıyolardı şimdi tanesini kaçtan okutuyorlardır iç pazarda kim bilir.
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    interwap (Volkan ) 2 gün
    Yalnız bu maskeler belli bir saat (8-10 saat gibi) kullanılır. Sonra çöp. 10 tane yazdırabiliyor muyuz? Her gün maske mi alınacak? Malum bir ilaç bitmeden tekrar yazdırılamıyor.
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    monacomen 2 gün
    Bence bu maskelerin çoğu Bulgaristana gitti. Ben şunu anlamıyorum göçmenleri sınırından almayan Bulgaristan ve bu ülkenin başbakanı Türkiyeye geliyor vebizden tıbbi malzeme istiyor! Ve binlerce tıbbi malzeme Türkiyenin ihtiyacı var iken Bulgaristana yollanıyor. Ne için? Göçmenleri sınırından geçirmediği için? E Peki Yunanistan geçirmediği için kızıyor iken Bulgaristan niye geçirmedi ve bu yapmadığı iyilik için neden onlara bunca malzemeyi hediye ettik? Bu ülke hakikaten nasıl yönetiliyor hayret ediyorum.

    Türkiye'den gönderilen ilk tıbbi koruyucu ürünler Bulgaristan'a bugün ulaşacak kolilerde 50 bin maske, 100 bin koruyucu tulum ve 100 bin gözlük var. Bunlar başkent Sofya'da depoya alınacak ve bölgelere hastanelere dağıtılacak".
    sabah.com.tr/...



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    Guaire (Tayfun ) 2 gün
    Şu anda Türkiye'yi silkelesen bu maskelerden 20 bin tane ya çıkar, ya çıkmaz.

    Zamanında önü alınmadığı için ne var ne yok neredeyse hepsi Çin'e satıldı bu maskelerin.

    Hatta içerde üretilen maskeler iç piyasaya verilmeden tamamen dışarı gidiyordu. Daha 2 hafta önce izne bağladılar.

    Keşke sizin zannettiğiniz gibi bir yerlerde gizli saklı stoklar olsa.

    Bir de insanlara bu maskelerin aslında koruyucu niteliği olmadığı söylendi. Şimdi ise koruyucu niteliği olduğu yönünde bir karar çıktı.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 gün monacomen
    Hocam bu durum sadece en149 standartına sahip maskeler için geçerli. Bu maskeler hastahanelerde kullanılıyor ve yurt dışında maske kalmaması yüzünden hizmet veremeyen hastahaneler oldu. Böyle bir durum felaket olur.
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    monacomen 2 gün
    Bence korkunç bir karar. Birincisi saten sağlık çalışanlarına koruyucu maske devlet tarafından karşılanıyordur en azından karşılanmalı. Devletin ürettiği ve sağlık çalışanlarına dağıttığı bu maskeler üzerinde logo ve renk olarak ayrıştırılmalı zaten. Ama normal bir vatandaşın koruyucu maske alması niye yasaklandı bunu anlamak güç! Tam yasaklanmasa bile reçete isteniyor. Yani doktora gideceksin, doktor sana diyecek ki sen riskli kategoridesin sana maske yazayım! Riskli biri doktora gittiğinde bir maskesi yoksa zaten o hastanenin ve doktorun işi zor. Ayrıca hastalığı tam olarak kimin yakalanacağı da kesin değil her yaştan insanı bulabiliyor bu meret. Bu durumda koruyucu maskelere ulaşamayan ve kendini koruyamayan milyonlarca insan riskli durumda. Özel sektörde taban fiyat koyarsın isteyen istediği yerden alır. Ya da devlet sadece eczanelerden her kişiye bir tane satar ne bileyim. Reçete istemek dolambaçlı ve riskli bir işlem değil mi? Yarın makarnayı da mı reçeteyle alacağız?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    smart1978 (X Y) 2 gün
    Her receteli ilaci devlet karsilamadigi gibi bunlari da karsilayacagini sahsen pek sanmam ...
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 gün
    Sağlık çalışanları ve çalışma zorunluluğu olanlar haricindeki insanlara doğrudan satışın yasaklanması daha mantıklı bir hamle olurdu bence.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 gün en beğenilen
    stokçular seri üzgün :'(

    kimse devletten saglam stokculuk yapamaz milletin sunu anlamasi lazim :D bizim hukumetten bahsediyoruz.



    alkol limiti de kaldirildi ayrica.
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