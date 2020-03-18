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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'de yaşayan iki Türk, KOVİD-19 test kiti üretti

    Sahiplerinin Türk olduğu ABD merkezli Confirm Biosciences adlı şirket, sadece bir damla kanla KOVİD-19'u 3-10 dakikada tespit edebilen kit üretti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD'de yaşayan iki Türk, KOVİD-19 test kiti üretti
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    Koronavirüs salgını dünyada hızla yayılmaya devam ederken, virüse karşı sürdürülen mücadele de hız kesmeden devam ediyor. KOVİD-19’u tedavi etmekten henüz uzak olsak da hastalığın kısa sürede teşhis edilebilmesi, alınacak tedbirler açısından hayati önem arz ediyor.

    Hastalığın teşhisi kapsamında yapılan çalışmalara yönelik sevindirici bir haber bu kez ABD’den geldi. Ülkede yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala, sadece bir damla kanla hastalığı 3-10 dakikada tespit edebilen kit üretti.  Türk çift, söz konusu kiti 1999 yılında California’nın San Diego kentinde kurdukları "Confirm Biosciences" adlı şirkette ürettiklerini açıkladı.

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    Çalışma sonuçlarını yaklaşık bir ay önce alan Pala çifti yaptığı açıklamada, “Ekibimizle gece-gündüz buna yoğunlaştık. 'Hastanelerin laboratuvarlarında kısıtlı imkânlarda çok pahalıya mal olan ve uzun zamana yayılan testleri daha kısa sürede ve çabuk nasıl gerçekleştiririz, binlerce kişiye nasıl umut, çare oluruz' diye yola çıktık. Test kitlerini Çinli ortağımızla üreterek piyasaya sürdük. CE işaretli test kiti, yanal akış teknolojisini (Lateral flow technology) kullanarak virüsü küçük bir damla kan örneği ile tespit etmektedir. 3-10 dakika arasında süren test, Çin, Avrupa ve başka kıtalarda milyonlarca adet satılmaya başlandı.” ifadelerini kullandı.

    ABD'de yaşayan iki Türk, KOVİD-19 test kiti üretti
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    Günde 500 bin kit üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten Pala çifti, Türkiye ile ilgili bir soruya ise “ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarıyız. Türkiye'ye bu konuda yardımcı olmak en büyük görevimiz. Sağlık Bakanlığıyla iş birliğine hazırız. Bize www.confirmbiosciences.com sitemizden ulaşabilirler.” cevabını verdi.

    İlk şirketlerini TestCountry (Test Ülkesi) ismiyle evlerinin garajında kuran çift burada, saç teli yardımıyla uyuşturucu tespitinden, DNA ve sperm sayımı, hamilelik ve kısırlık testleri gibi evde uygulanabilecek çeşitli sağlık ürünleri geliştirdi ve internet üzerinden satmaya başladı. Pala Çifti, daha sonra kurulan Confirm Biosciensces ile önemli başarılara imza attı ve birçok ödülün de sahibi oldu.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/abdde-yasayan-turk-cift-kovid-19-test-kiti-uretti/1769843 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mehmedaltair 2 gün en beğenilen
    Maalesef yeni bir sanayi ustası suyla çalışan araba üretti vakası gibi gözüküyor. Biraz araştırma yaptım yabancı hiçbir kaynakta haber yok hatta firmayla ilgili hiçbir haber bile yok önceden yazılmış. Şu an bütün Amerikanın haber yapmış olması lazımdı. Sitelerinde FDA onayı almadı yazıyor ki bu durumda satış da yapamazlar zaten.
    Maalesef yeni bir sanayi ustası suyla çalışan araba üretti vakası gibi gözüküyor. Biraz araştırma yaptım yabancı hiçbir kaynakta haber yok hatta firmayla ilgili...
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    igetsky 2 gün
    MIT de bir start up test kiti yapmis sadece fda onayi bekleniyor sonucta sadece test kiti asi yada tedavi icin ilac bulunmus degil
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    deniz_sea (Deniz ) 2 gün mehmedaltair
    FDA onayı abd için değil mi, CE onayı almışlar çinde üretiyorlar, Çin üzerinden Avrupa ve Çin civarına yani Asya ülkelerine satıyor olabilirler....
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    IceRulez (Osman R.F) 2 gün
    Ne kadar amatör bir şirket ismi yahu : Confirm Biosciences
    oldu olacak YES SCİENCE BİTCHH deselermiş
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    mehmedaltair 2 gün en beğenilen
    Maalesef yeni bir sanayi ustası suyla çalışan araba üretti vakası gibi gözüküyor. Biraz araştırma yaptım yabancı hiçbir kaynakta haber yok hatta firmayla ilgili hiçbir haber bile yok önceden yazılmış. Şu an bütün Amerikanın haber yapmış olması lazımdı. Sitelerinde FDA onayı almadı yazıyor ki bu durumda satış da yapamazlar zaten.
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