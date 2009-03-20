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Samsung 16GB kapasiteli DDR3 RDIMM bellek satışına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 16GB kapasiteli DDR3 RDIMM bellek satışına başladı
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Yarıiletken dünyasının Güney Kore merkezli lider isimlerinden birisi olan Samsung, dünyanın ilk ve en küçük yüksek yoğunluklu bellek modüllerini satışa sunduğunu açıkladı. Firmanın 50nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 2Gb DRAM yongalarını kullanarak hazırladığı DDR3 RDIMM (registered dual inline memory module) modüllerinin 8GB ve 16GB'lık kapasite seçenekleri bulunuyor.

Samsung'un sunucu pazarı için hazırladığı bellek modüllerinin 16GB'lık iddialı modeli, 1.35v geriliminde görev yapıyor ve 1066MHz hızında çalışıyor. Maliyet verimli çözüm olması için çift zarlı paket konfigürasyonuna sahip olan modül, özellikle sunucu sistemleri üzerine çalışan üreticilerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.


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the_alien89 9 yıl
512 yetiyor diyen arkadaş şaka yapıyor herhalde... bende 1GB var pc yavaş diye dövünüyorum :D bunlar böyle ürettikçe bizde yararlanırız masaüstü kullanıcıları içinde illaki sürüm olarak cıkartırlar
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coupant 9 yıl
XP kullanana 512 MB yetiyor olabilir. Windows 7'de yetmeyeceğini söylemeye gerek bile yok sanırım.
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dervis68 10 yıl
valla ben üreticileri anlamiyorum
bende 512 ram var gayet güzel neye lazim ki su 16gb kimseye tabiki
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mertekin 10 yıl

Orjinalden alıntı: dervis68

valla ben üreticileri anlamiyorum
bende 512 ram var gayet güzel neye lazim ki su 16gb kimseye tabiki



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Trecc11 10 yıl

Orjinalden alıntı: dervis68

valla ben üreticileri anlamiyorum
bende 512 ram var gayet güzel neye lazim ki su 16gb kimseye tabiki


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Vuze 10 yıl
sunucular için büyük bir gelişme olsada evdeki kullanıcıda yararlanabilir diye düşünüyorum bekleyelim bakalım daha
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max975 10 yıl
cas değeri yok..
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Alx 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

cas değeri yok..


CAS yüksektir, ama cas değerleri işlemci performansına fazla etki etmiyor. Oyun olsa tamam da. Sunucular için RAM miktarı daha önemlidir.
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DarkSidesOfMe 10 yıl
yabancı bir sitede okumuştum. bu sunucu piyasası için çok büyük gelişme.[>:]
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