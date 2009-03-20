Samsung 16GB kapasiteli DDR3 RDIMM bellek satışına başladı

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Yarıiletken dünyasının Güney Kore merkezli lider isimlerinden birisi olan Samsung, dünyanın ilk ve en küçük yüksek yoğunluklu bellek modüllerini satışa sunduğunu açıkladı. Firmanın 50nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 2Gb DRAM yongalarını kullanarak hazırladığı DDR3 RDIMM (registered dual inline memory module) modüllerinin 8GB ve 16GB'lık kapasite seçenekleri bulunuyor.

Samsung'un sunucu pazarı için hazırladığı bellek modüllerinin 16GB'lık iddialı modeli, 1.35v geriliminde görev yapıyor ve 1066MHz hızında çalışıyor. Maliyet verimli çözüm olması için çift zarlı paket konfigürasyonuna sahip olan modül, özellikle sunucu sistemleri üzerine çalışan üreticilerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.