Samsung 3D destekli Full HD LED TV'lerini Güney Kore'de satışa sunuyor

Samsung LED 7000
Sahip olduğu pazar payı itibariyle dünya televizyon pazarının zirvesinde yer alan Samsung, Full HD destekli 3DLED TV'lerini ilk olarak memleketi Güney Kore'de satışa sunuyor. İlk defa Ocak ayında lanse edilen 7000 ve 8000 serisi 3D LED TV'lerini iki farklı boyut (46-inç ve 55-inç) ve dört farklı model seçeneği ile satışa sunan Samsung, Avrupa satışına ise Mart ayında başlayacak. RealD firmasından lisanslanan 3D teknolojisiyle 2D görüntüleri gerçek zamanlı olarak 3D sunan televizyonların, geliştirilmiş Hyper-real motoru sayesinde 16 kata varan oranda daha yüksek Clear Motion değeri sundukları ayrıca 3D aktif gözlük ve DLNA teknolojilerini destekledikleri belirtiliyor.
Samsung ince yapıları ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken Full HD çözünürlüklü 3D LED TV'lerin, geleneksel LCD TV'lere kıyasla %40'a varan oranda daha az güç tüketiklerini söylüyor. Internet@TV desteği sunan ayrıca Skype üzerinden sesli ve görüntülü konuşmaya olanak tanıyan 7000 ve 8000 serisi LED TV'lerde, web kamera seçeneği sunulmamakla birlikte Freetalk TV kamera kullanımı tavsiye ediliyor. 3D teknolojisinin avantajlarını gözler önüne sermek isteyen Samsung'un, aynı zamanda içerik sağlayıcılarıyla da ortak çalışmalar yaptığı hatta Techicolor ve Dreamwork Animation ile iş birliğine gittiği, diğer stüdyo ve oyun geliştiricileriyle ise görüşmelere devam ettiği bildiriliyor.
Fiyatlar;
7000 Serisi: 46-inç – 3610$; 55-inç – 4990$.
8000 Serisi: 46-inç – 3870$; 55-inç – 5250$.
Editörün Notu: Amazon Amerika, 7000 serisinin 55-inç boyutundaki modelini 3300$ seviyesinden listelere almış durumda.
Samsung LED 8000
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lcd tv ler çıkalı kaç tane 1-2 sene oldu bana bişey ulaştığı yok :-)
hehe he çok doğru söyledin.bizim ülkenin 1-2 seneleri bitmez ardı arkası gelmez.şu teknoloji işine girdim gireli yeni bir ürün çıktığında Trde aynı cümle kurulur " 1-2 sene sonra ele ayağa düşer alabiliriz"
kaderimiz bu
3,0 5 yıldız değil bir sürü 2.009 Samsung kenarından farklı dışarı yaktı 'LCD, 25 Şubat 2010 LED
Andrew B. Leetham "blu-ray man" (Salt Lake City, UT USA) - By tüm değerlendirmeleri bak
(REAL NAME)
Ben ön-Samsung bu sipariş ve bir hafta önce hakkında o aldı. Ben testlerin bir pil ile koyarak oldum. Olsun noktasına sağ, ben geri ve 2.010 yerel LED karartma bekliyor planlıyorum. Iyi bir televizyon olduğunu. Bu olumlu bir kenar aydınlatılmış LCD ile LED that's Samsung'un 2009 yılında yayımlanan kıyaslanamaz. Ancak, 2009 sonlarında piyasaya çıktı UNB8500 bir ışık tutun yok. Ayrıca Vizio son (552 ile), Sony XBR 8, ve hatta LG LH 90 için bu paranın bir çalıştırmak ve bazı önemli alanlarda bunu daha iyi performans veren bir performans sergilemiştir. Eğer bir videophile değilseniz ve resim performansı üzerinde tamamen karanlık bir odada konsantre yok, emin bu televizyon sadece iyi size uygun olacaktır kulüpler. Ancak, eğer bir videophile ve tamamen karanlık oda / veya resmi performans ve tiyatro doğru üreme vardır film inceleyen çok sizin için önemli, bu televizyon sizin için değil. Bu TV ise karanlık bir odada inceleyen's - yani, ışık yoluyla köşeleri, üst ve alttan parlayan bir sürü ve resim kenarlarında LED ışıklı bu kenar Samsung'un 2009 serisi rahatsız aynı sorunların çoğunu sergileyen - ve öğrenin bir televizyon maliyetleri bu kadar değer umuyor şekilde gerçekleştirmez. Samsung üzerine geliştirmek mi son yıllarda kenar ışığında sorunları geri dalgalanan's liderliğindeki yaktı. Bu televizyon tüm bir geri dalgalanan ışık sorunu yok. Ancak, geri ışığında ekranın kenarlarından itibaren parlayan sorununa gelmelidir. Kim onlar görülen anlamına edildi şekilde doğal bir tiyatro deneyimi ve filmleri yeniden görmek isteyen herkes için büyük bir endişe's. Sadece bu televizyon ile yeniden deneyim değildir. Bir filmi izlemek - veya başka içerik - tamamen karanlık bir odada, o ışık kenarlardan parlayan fark mümkün değil. Bize bir sürü için büyük bir sorundur. O zaman parlak bir odada bir film görüntülerken diyecekler, bu televizyon olağanüstü bir performans olduğunu. Ayrıca mükemmel bir performans spor olayları, animasyonlu özellikleri görüntülemek için, bir parlak yanan odada diğer canlı parlak içeriğidir. Tabii ki, çoğumuz zaman parlak yanan odada onları izliyor 3.300 $ sadece tamamen televizyonlar ile mutlu olmak için ödemek istemiyorsanız. Işığında kenarlardan parlayan bir kez de biz yeterli 3D içeriği sahip 3D görüntüleme ile ilgili sorunlar çok oluşturmak için potansiyel oluşturur. 3D görüntüleme deneyimi ve 3D atmosfer gerçek şu ki ışık izleme alanı içine parlıyor nedeniyle odaklanmak mümkün olmayabilir immerse kendin çalışırken hayal edin. Ben sadece çalışma görmüyorum. Bunun 3D içerik inceleyen önemli bir engel olacak gibi görünüyor. 3D ve IMAX 3D ve sahip ışık tüm film kenarlarının içine parlayan Avatar göreceğiz düşünün. Sadece orada hiçbir şekilde o size dikkatini cekti ve yüz izleme deneyiminizi düşürmek's. Ben tahmin Bu kez biz içeriğe sahip 3D görüntüleme için büyük bir sorun olma. Çünkü kötü bir televizyon düşünüyorum herkes istemiyorum Biraz bu televizyon pozitif birini tartışacağız. Gerçekten 5 out başlar ancak pozitif muhtemelen bu TV negatifleri ağır basar yapmak bu yüzden 3 birlikte gittim Kaynak buçuk yıldızlı izin vermiyor o 2,5 verirdi. Renk hassasiyeti hepimiz Samsung, bu da kusursuz söylemek için beklediğiniz geldi ne olması. Siyah seviyesi outstanding - değilse kadar par için 8.500 ve XBR8 veya Pioneer Kuro 151 gibi yerel karartma liderliğindeki setleri ile - ve dalgalanan arka ışık sorunu yok. Siyah seviyesi kesinlikle yaktı setleri önderliğinde son yıllarda kenar daha iyidir. Video işleme ve hareket çözünürlük suçlama ötesinde. Muhtemelen olarak 8.500 olan sadece tarihin LCD 1.080 tüm hareketli çizgileri gidermek için muktedir olarak güzel. Eğer bu televizyon bir kez değerlendirme ve come out video işleme test edilmiş yapabilirsiniz Bunu görmek ilginç olacaktır. Bu televizyon mükemmel, 24fps içerik kolları ve içerik filmin uygun ritim tabanlı vermektedir. Kesinlikle iyi bir televizyon, sadece bazı büyük kusurları vardır ve birkaç setleri ile maliyet üzerinden 1.000 $ az geride. Kesinlikle var 3D görüntüleme sorunları potansiyeli ve Samsung ekranın kenarlardan ışık parlaklık sorununu tedavi için bir yol bulmak gerekmektedir.
Diğer müşterilerin en yararlı değerlendirmeleri bulmak Yardım
Bu inceleme sizin için yararlı oldu mu? Evet Hayır
----Demiş yabancı kaynakta vatandaiın biri ...
ayrıca tv çok şık maşallah...
Pek öyle beğenmemiş duyurulur .
http://tnerd.com/2010/02/16/samsung-3d-tv-c7000-series-announced-slated-to-launch-this-march/
amazon.com
İşde kullanıcı yorumu:
3.0 out of 5 stars Not a whole lot different from the 2009 samsung edge lit led lcd's, February 25, 2010
By Andrew B. Leetham "blu-ray man" (Salt Lake City, UT USA) - See all my reviews
(REAL NAME)
I pre-ordered this from Samsung and received it about a week ago. I've been putting it through a battery of tests. To get right to the point, I plan on returning it and waiting for the 2010 local dimming LED. It is a good TV. It compares favorably to any of the edge lit led lcd's that Samsung released in 2009. However, it doesn't hold a candle to the UNB8500 that was released late in 2009. It is also outperformed by Vizio's latest (552), the Sony XBR 8, and even LG's LH 90 gives it a run for it's money and outperforms it in a few important areas. If you are not a videophile and do not concentrate on picture performance in a completely darkened room, I'm sure this television will suit you just fine. However, if you are a videophile and/or picture performance in a completely darkened room and accurate reproduction of theater film viewing is very important to you, this television is not for you. This TV exhibits many of the same problems that plagued Samsung's 2009 series of edge lit led's -- namely, a lot of light shining through from the corners, top and bottom, and sides of the picture while viewing in a darkened room -- and does not perform the way you would hope for a television that costs this much. Samsung did improve upon the fluctuating back light problems of last years edge lit led's. This television does not have a fluctuating back light problem at all. However, I must come back to the issue of light shining through from the edges of the screen. It's a big concern for anybody who wants to reproduce a natural theater experience and view films the way they were meant to be seen. You simply cannot recreate that experience with this television. When you view a film -- or any other content -- in a completely darkened room, it is impossible not to notice the light shining in from the edges. That is a huge problem for a lot of us. I will say that when you are viewing a film in a bright room, this television is an outstanding performer. It is also an excellent performer for viewing sporting events, animated features, and other lively bright content in a brightly lit room. Of course, most of us do not wish to pay $3,300 to only be completely happy with our televisions when we are watching them in a brightly lit room. The light shining in from the edges also creates the potential to create a lot of problems with 3D viewing once we have sufficient 3D content available. Imagine trying to immerse yourself in a 3D viewing experience and not be able to focus on the 3D atmosphere due to the fact that there is light shining into the viewing area. I just don't see it working. It seems that it would be a major obstacle in viewing 3D content. Imagine going to see Avatar in 3D or IMAX 3D and having light shining into all of the edges of the film. There's just no way that it wouldn't distract you and take away from your viewing experience. I foresee this being a huge problem for 3D viewing once we have the content. I will discuss some of the positives of this television because I don't want anyone to think it's a bad television. I would have really given it 2.5 starts out of 5 but Amazon doesn't allow for a half star so I went with 3 because the positives probably do outweigh the negatives on this TV. The color accuracy is what we have all came to expect from Samsung, which is to say it's flawless. The black level is outstanding -- if not up to par with the local dimming led sets such as the 8500 and the XBR8, or the Pioneer Kuro 151 -- and does not have the fluctuating backlight problem. The black level is definitely better than last years edge lit led sets. The video processing and motion resolution is beyond reproach. It's probably as good as the 8500 which is the only lcd in history to be able to resolve all 1080 moving lines. It will be interesting to see if this television can do that once the reviews come out and the video processing has been tested. This television handles 24fps content perfectly, and reproduces the proper cadence of film based content. It is definitely a good television, it just has some major flaws, and it outperformed by a few sets that cost over $1,000 less. The potential for 3D viewing problems definitely exists, and Samsung needs to find a way to cure the problem of having light shine in from the edges of the screen.
Help other customers find the most helpful reviews
Was this review helpful to you? Yes No