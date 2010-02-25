Samsung 3D destekli Full HD LED TV'lerini Güney Kore'de satışa sunuyor

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Samsung LED 7000

Sahip olduğu pazar payı itibariyle dünya televizyon pazarının zirvesinde yer alan Samsung, Full HD destekli 3DLED TV'lerini ilk olarak memleketi Güney Kore'de satışa sunuyor. İlk defa Ocak ayında lanse edilen 7000 ve 8000 serisi 3D LED TV'lerini iki farklı boyut (46-inç ve 55-inç) ve dört farklı model seçeneği ile satışa sunan Samsung, Avrupa satışına ise Mart ayında başlayacak. RealD firmasından lisanslanan 3D teknolojisiyle 2D görüntüleri gerçek zamanlı olarak 3D sunan televizyonların, geliştirilmiş Hyper-real motoru sayesinde 16 kata varan oranda daha yüksek Clear Motion değeri sundukları ayrıca 3D aktif gözlük ve DLNA teknolojilerini destekledikleri belirtiliyor.

Samsung ince yapıları ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken Full HD çözünürlüklü 3D LED TV'lerin, geleneksel LCD TV'lere kıyasla %40'a varan oranda daha az güç tüketiklerini söylüyor. Internet@TV desteği sunan ayrıca Skype üzerinden sesli ve görüntülü konuşmaya olanak tanıyan 7000 ve 8000 serisi LED TV'lerde, web kamera seçeneği sunulmamakla birlikte Freetalk TV kamera kullanımı tavsiye ediliyor. 3D teknolojisinin avantajlarını gözler önüne sermek isteyen Samsung'un, aynı zamanda içerik sağlayıcılarıyla da ortak çalışmalar yaptığı hatta Techicolor ve Dreamwork Animation ile iş birliğine gittiği, diğer stüdyo ve oyun geliştiricileriyle ise görüşmelere devam ettiği bildiriliyor.

Fiyatlar;

7000 Serisi: 46-inç – 3610$; 55-inç – 4990$.

8000 Serisi: 46-inç – 3870$; 55-inç – 5250$.

Editörün Notu: Amazon Amerika, 7000 serisinin 55-inç boyutundaki modelini 3300$ seviyesinden listelere almış durumda.

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Samsung LED 8000