Samsung 5 nm EUV’da zorlanıyor: 5G'de etkili olabilir

Nm yarışı sürerken bir yandan üretimde artan maliyet ve zorluklar üreticilerin karşısındaki en büyük engellerden. Samsung’un üretim hatlarından olumsuz haber var.
5 nm EUV
Endüstri kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre Samsung 5 nm EUV sürecinde zorluk çekiyor. Teknoloji devinin yaşadığı güçlüğün sebebi bilinmezken bir çok etmen söz konusu. Zira yeni üretim teknikleriyle birlikte yeni materyaller de devreye giriyor ve bu da verimi düşürebiliyor.İlginizi Çekebilir 5G destekli Snapdragon 690 yonga seti duyuruldu: Bütçe dostu 5G telefonlar geliyor
Diğer taraftan silisyumun yeteri kadar saf olmaması da üretilen transistörler hasar görebiliyor. Bu da üreticilerin daha fazla mesai harcamasına ve ekstra dikkat etmesini gerektirebiliyor. Gelen haberin ardından akıllara durumun yeni yongaların üretimini etkileyip etkilemeyeceği geldi.
Qualcomm'un siparişleri Samsung'daydı
Rapora göre eğer sorunlar aşılamazsa Qualcomm’un 5G yongasetleri olumsuz etkilenebilir. Sorunun çözülüp çözülmemesine göre Qualcomm’un yönünü başka tesislere çevirip çevirmeyeceğini zaman gösterecek.
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Olası üretici değişikliğinde eldeki mimarinin yeni bir üretim tekniğine uyarlanması gerekliliği de burada farklı bir zorluk olarak biliniyor.
https://www.techpowerup.com/270097/samsungs-5-nm-euv-node-struggles-with-yields Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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