Samsung 5 nm EUV’da zorlanıyor: 5G'de etkili olabilir

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Nm yarışı sürerken bir yandan üretimde artan maliyet ve zorluklar üreticilerin karşısındaki en büyük engellerden. Samsung’un üretim hatlarından olumsuz haber var.

5 nm EUV

Endüstri kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre Samsung 5 nm EUV sürecinde zorluk çekiyor. Teknoloji devinin yaşadığı güçlüğün sebebi bilinmezken bir çok etmen söz konusu. Zira yeni üretim teknikleriyle birlikte yeni materyaller de devreye giriyor ve bu da verimi düşürebiliyor.

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Diğer taraftan silisyumun yeteri kadar saf olmaması da üretilen transistörler hasar görebiliyor. Bu da üreticilerin daha fazla mesai harcamasına ve ekstra dikkat etmesini gerektirebiliyor. Gelen haberin ardından akıllara durumun yeni yongaların üretimini etkileyip etkilemeyeceği geldi.

Qualcomm'un siparişleri Samsung'daydı

Rapora göre eğer sorunlar aşılamazsa Qualcomm’un 5G yongasetleri olumsuz etkilenebilir. Sorunun çözülüp çözülmemesine göre Qualcomm’un yönünü başka tesislere çevirip çevirmeyeceğini zaman gösterecek.

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Olası üretici değişikliğinde eldeki mimarinin yeni bir üretim tekniğine uyarlanması gerekliliği de burada farklı bir zorluk olarak biliniyor.

https://www.techpowerup.com/270097/samsungs-5-nm-euv-node-struggles-with-yields

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