Samsung Galaxy XCover serisi, Snapdragon 7 Gen 4 ile Bluetooth 6.0'a kavuşacak

Galaxy XCover serisi, 2026'da yeni nesil bağlantı teknolojileri sunacak
Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi, selefine göre %27 daha hızlı CPU, %30 daha güçlü GPU ve yapay zeka görevlerinde %65 daha iyi performans sunuyor. İşlemcinin mimarisi, 2,8 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-A720 ana çekirdek, 2,4 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A720 performans çekirdeği ve 1,84 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A520 enerji tasarruflu çekirdekten oluşuyor. Bu güçlü yapı, kullanıcılara daha akıcı multitasking ve daha hızlı uygulama yanıtı sunmayı hedefliyor.
Honor, Realme ve Vivo gibi üreticilerin yakın zamanda piyasaya sürecekleri orta sınıf akıllı telefonlarda Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisini kullanması bekleniyor. Samsung'un ise gelecek yıl bazı Galaxy XCover serisi akıllı telefonlarda ve tabletlerde bu işlemciyi kullanabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, gelişmekte olan pazarlarda satışa sunulacak Galaxy F ve Galaxy M serisi cihazlarda da bu işlemcinin yer alması muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.