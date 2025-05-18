Samsung Galaxy XCover serisi, Snapdragon 7 Gen 4 ile Bluetooth 6.0'a kavuşacak

Tam Boyutta Gör Qualcomm, orta-üst segment akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) işlemcisini teknoloji dünyasına tanıttı. Bu yeni işlemci, bir önceki nesile kıyasla önemli performans iyileştirmeleri ve özellikle Bluetooth 6.0 desteğiyle dikkat çekiyor. TSMC'nin 4nm üretim teknolojisiyle üretilen bu işlemci, hem günlük kullanımda hem de oyun deneyiminde ciddi gelişmeler vaat ediyor.

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Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi, selefine göre %27 daha hızlı CPU, %30 daha güçlü GPU ve yapay zeka görevlerinde %65 daha iyi performans sunuyor. İşlemcinin mimarisi, 2,8 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-A720 ana çekirdek, 2,4 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A720 performans çekirdeği ve 1,84 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A520 enerji tasarruflu çekirdekten oluşuyor. Bu güçlü yapı, kullanıcılara daha akıcı multitasking ve daha hızlı uygulama yanıtı sunmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 7 Gen 4'ün en büyük yeniliklerinden biri Bluetooth 6.0 desteği sunması. Bu yeni Bluetooth standardı, geliştirilmiş menzil, daha hızlı veri aktarım hızları, daha iyi enerji verimliliği ve Bluetooth LE sesinde iyileştirmeler getiriyor. Ayrıca Qualcomm Genişletilmiş Kişisel Alan Ağı (XPAN) özelliği sayesinde, Wi-Fi üzerinden kablosuz kulaklıklar gibi uyumlu ses cihazlarına çok daha iyi bant genişliği ile bağlantı kurulabiliyor.

Honor, Realme ve Vivo gibi üreticilerin yakın zamanda piyasaya sürecekleri orta sınıf akıllı telefonlarda Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisini kullanması bekleniyor. Samsung'un ise gelecek yıl bazı Galaxy XCover serisi akıllı telefonlarda ve tabletlerde bu işlemciyi kullanabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, gelişmekte olan pazarlarda satışa sunulacak Galaxy F ve Galaxy M serisi cihazlarda da bu işlemcinin yer alması muhtemel görünüyor.

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Galaxy XCover, Snapdragon 7 Gen 4 ile Bluetooth 6.0'a kavuşuyor