Core i9-10850K son kullanıcılara sunulabilir: Celeronlara gizli yükseltme

Comet Lake işlemcilerini geçtiğimiz aylarda duyuran Intel işlemcilerinde stok sıkıntısı yaşamaya devam ededursun uygun fiyatlı Core i9 yongası sunmaya hazırlanıyor.
Core i9-10850K’nın fiyat etiketini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. 450 dolarlık etiketiyle yaklaşık 50 dolar düşük fiyata sahip yonga Core i9-10900K’dan yalnızca 100 MHz’lik frekans farkıyla ayrılıyor.İlginizi Çekebilir Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı
Diğer taraftan Mayıs ayındaki tanıtımda Intel’in çok fazla sayıda Celeron ve Pentium işlemcisi tasarlaması dikkat çekmişti. Intel o zaman kullanıcılar tarafından mantıklı görülmeyen bu stratejisini sürdürmekte kararlı görünüyor.
Daha rekabetçi Celeron işlemciler geliyor
Son sızıntıya göre mavi ekip listeye 2 yeni Celeron yongası daha ekleyebilir. Celeron G5925 ve Celeron G5905 modelleri yine 2/2 konfigürasyonda olmasına karşın diğer Comet Lake Celeronlarından farklı olarak 2 MB yerine 4 MB önbellek taşıyor.
Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake işlemcilerinin çekirdek konfigürasyonları paylaşıldı: S,P ve M serisi işlemciler"
50 dolarlık bu işlemcilerin TDP değeri henüz bilinmezken yine aynı seviyede kalınması bekleniyor. Görünüşe göre Intel, AMD’nin Athlon işlemcilerinin pazarda gördüğü ilgiye karşı hamlede bulunmak istiyor.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10850k-and-celeron-g5925-5905-listed-by-retailers Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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atom, celeron, pentium artık üretilmemeli bence. Ne albenisi var ne de performansı.