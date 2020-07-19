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    Core i9-10850K son kullanıcılara sunulabilir: Celeronlara gizli yükseltme

    Uygun fiyatlı Core i9 işlemcisi görünüşe göre sistem toplamak isteyenlere de sunulacak. Celeron işlemcilere son dakika iyileştirmesi.
    5 sa.
    812
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    5
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i9-10850K son kullanıcılara sunulabilir: Celeronlara gizli yükseltme
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    Comet Lake işlemcilerini geçtiğimiz aylarda duyuran Intel işlemcilerinde stok sıkıntısı yaşamaya devam ededursun uygun fiyatlı Core i9 yongası sunmaya hazırlanıyor.

    Core i9-10850K’nın fiyat etiketini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. 450 dolarlık etiketiyle yaklaşık  50 dolar düşük fiyata sahip yonga Core i9-10900K’dan yalnızca 100 MHz’lik frekans farkıyla ayrılıyor.

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    Diğer taraftan Mayıs ayındaki tanıtımda Intel’in çok fazla sayıda Celeron ve Pentium işlemcisi tasarlaması dikkat çekmişti. Intel o zaman kullanıcılar tarafından mantıklı görülmeyen bu stratejisini sürdürmekte kararlı görünüyor.

    Daha rekabetçi Celeron işlemciler geliyor

    Son sızıntıya göre mavi ekip listeye 2 yeni Celeron yongası  daha ekleyebilir. Celeron G5925 ve Celeron G5905 modelleri yine 2/2 konfigürasyonda olmasına karşın diğer Comet Lake Celeronlarından farklı olarak 2 MB yerine 4 MB önbellek taşıyor.

    Core i9-10850K son kullanıcılara sunulabilir: Celeronlara gizli yükseltme
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    Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake işlemcilerinin çekirdek konfigürasyonları paylaşıldı: S,P ve M serisi işlemciler"

    50 dolarlık bu işlemcilerin TDP değeri henüz bilinmezken yine aynı seviyede kalınması bekleniyor. Görünüşe göre Intel, AMD’nin Athlon işlemcilerinin pazarda gördüğü ilgiye karşı hamlede bulunmak istiyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10850k-and-celeron-g5925-5905-listed-by-retailers Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mokoko_TR 4 sa. yeni yorumcu
    dünyada gizli kapaklı bir iş varsa arkasında ya yahudiler(intel yahudi) yada ingilizler vadır
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    Jon_Kar 4 sa.
    Çöp
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    ti7800 (Temjin O.) 4 sa.
    core i3,i5,i7, i9 tamam anladık. Zibilyon tane model oldu artık.

    atom, celeron, pentium artık üretilmemeli bence. Ne albenisi var ne de performansı.
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    enja 3 sa. ti7800
    intel İ9 Zibiliyon Like
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    ayca_22 5 sa.
    İntel inatla hala uslanmamaya devam ediyor. Tech marketlerdeki elemanların artık AMD pazarlamaya başlaması lazım ki sağlam darbe yesin intel
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