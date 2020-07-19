Core i9-10850K son kullanıcılara sunulabilir: Celeronlara gizli yükseltme

Tam Boyutta Gör

Comet Lake işlemcilerini geçtiğimiz aylarda duyuran Intel işlemcilerinde stok sıkıntısı yaşamaya devam ededursun uygun fiyatlı Core i9 yongası sunmaya hazırlanıyor.

Core i9-10850K’nın fiyat etiketini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. 450 dolarlık etiketiyle yaklaşık 50 dolar düşük fiyata sahip yonga Core i9-10900K’dan yalnızca 100 MHz’lik frekans farkıyla ayrılıyor.

İlginizi Çekebilir

Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı

Diğer taraftan Mayıs ayındaki tanıtımda Intel’in çok fazla sayıda Celeron ve Pentium işlemcisi tasarlaması dikkat çekmişti. Intel o zaman kullanıcılar tarafından mantıklı görülmeyen bu stratejisini sürdürmekte kararlı görünüyor.

Daha rekabetçi Celeron işlemciler geliyor

Son sızıntıya göre mavi ekip listeye 2 yeni Celeron yongası daha ekleyebilir. Celeron G5925 ve Celeron G5905 modelleri yine 2/2 konfigürasyonda olmasına karşın diğer Comet Lake Celeronlarından farklı olarak 2 MB yerine 4 MB önbellek taşıyor.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake işlemcilerinin çekirdek konfigürasyonları paylaşıldı: S,P ve M serisi işlemciler"

50 dolarlık bu işlemcilerin TDP değeri henüz bilinmezken yine aynı seviyede kalınması bekleniyor. Görünüşe göre Intel, AMD’nin Athlon işlemcilerinin pazarda gördüğü ilgiye karşı hamlede bulunmak istiyor.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10850k-and-celeron-g5925-5905-listed-by-retailers

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.