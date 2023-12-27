Samsung, 5G bağlantılı uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışan 5G bağlantılı yeni uygun fiyatlı laptop modeli Galaxy Book 3 Go’yu piyasaya sürdü. Geçen yıl çıkan Galaxy Book 2 Go ile aynı Snapdragon işlemciye sahip. Öğrenciler için tasarlanan, ofis çalışanlarının da ikinci bilgisayar olarak kullanacağı dizüstü, 2 Ocak’ta satışa sunulacak.

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Galaxy Book 3 Go, 14 inç, FHD çözünürlüğünde parlama önleyici IPS LCD ekrana sahip. 720p web kamera, sayısal tuş takımı olmayan klavye ve büyük bir trackpad mevcut. Qualcomm’un Snapdragon 7c+ Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. TSMC’nin 6nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, dört adet Cortex-A78 CPU çekirdeği, dört adet Cortex-A55 CPU çekirdeği ve Adreno GPU içeriyor. Dizüstü bilgisayar, 4GB LPDDR4x RAM, 128GB eUFS depolama ile geliyor. MicroSD kart yuvası mevcut. Windows 11 Home sürümü yüklü gelen laptop, Buds kulaklık kullananlar için telefonla bilgisayar arasında otomatik geçiş, çoklu kontrol, ikinci ekran ve hızlı paylaşım gibi Galaxy ekosistemi özellikleriyle geliyor.

Tek USB-A portu, 2 adet USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi sunan laptop, 5G, WiFi 6E ve Bluetooth 5.1 bağlantılarını destekliyor. Dizüstü bilgisayar, 45w hızlı şarj özelliğine sahip ve 30 dakika şarjla 8 saate kadar kullanım sunuyor. 15.5mm inceliğinde, 1.43 kg ağırlığında. Stereo modda çift 1.5W hoparlöre sahip.

Galaxy Book 3 Go 5G özellikleri

Ekran : 14 inç, FHD (1920x1080), IPS LCD, Anti-Glare

: 14 inç, FHD (1920x1080), IPS LCD, Anti-Glare İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Depolama : 128GB

: 128GB Batarya : 42.3 Wh, 45W USB-C adaptörü

: 42.3 Wh, 45W USB-C adaptörü Port : 2x USB-C, 1x USB-A, MicroSD, Kulaklık/Mikrofon

: 2x USB-C, 1x USB-A, MicroSD, Kulaklık/Mikrofon Multimedya : Stereo hoparlör (2x 1.5w), Dolby Atmos

: Stereo hoparlör (2x 1.5w), Dolby Atmos Ağ : WiFi 6E 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.1

: WiFi 6E 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.1 Boyut : 323.9 x 224.8 x 15.5mm

: 323.9 x 224.8 x 15.5mm Ağırlık: 1.43 kg

Galaxy Book 3 Go 5G fiyatı ve çıkış tarihi

Galaxy Book 3 Go, Güney Kore’de 430 dolara denk gelen fiyatla satışa sunulacak. 2 Ocak’tan itibaren Samsung mağazaları ve üç operatör (KT, LG UPlus ve SKT) mağazasında bulunabilecek.

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