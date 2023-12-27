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    Samsung, 5G bağlantılı uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarını tanıttı

    Samsung, Snapdragon 7c+ Gen 3 işlemciden güç alan 5G bağlantılı dizüstü bilgisayar modeli Galaxy Book 3 Go'yu tanıttı. Galaxy Book 3 serisi tamamlanmış oldu.    
    Samsung Galaxy Book 3 Go 5G laptop tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışan 5G bağlantılı yeni uygun fiyatlı laptop modeli Galaxy Book 3 Go’yu piyasaya sürdü. Geçen yıl çıkan Galaxy Book 2 Go ile aynı Snapdragon işlemciye sahip. Öğrenciler için tasarlanan, ofis çalışanlarının da ikinci bilgisayar olarak kullanacağı dizüstü, 2 Ocak’ta satışa sunulacak.

    Galaxy Book 3 Go, 14 inç, FHD çözünürlüğünde parlama önleyici IPS LCD ekrana sahip. 720p web kamera, sayısal tuş takımı olmayan klavye ve büyük bir trackpad mevcut. Qualcomm’un Snapdragon 7c+ Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. TSMC’nin 6nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, dört adet Cortex-A78 CPU çekirdeği, dört adet Cortex-A55 CPU çekirdeği ve Adreno GPU içeriyor. Dizüstü bilgisayar, 4GB LPDDR4x RAM, 128GB eUFS depolama ile geliyor. MicroSD kart yuvası mevcut. Windows 11 Home sürümü yüklü gelen laptop, Buds kulaklık kullananlar için telefonla bilgisayar arasında otomatik geçiş, çoklu kontrol, ikinci ekran ve hızlı paylaşım gibi Galaxy ekosistemi özellikleriyle geliyor.

    Tek USB-A portu, 2 adet USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi sunan laptop, 5G, WiFi 6E ve Bluetooth 5.1 bağlantılarını destekliyor. Dizüstü bilgisayar, 45w hızlı şarj özelliğine sahip ve 30 dakika şarjla 8 saate kadar kullanım sunuyor. 15.5mm inceliğinde, 1.43 kg ağırlığında. Stereo modda çift 1.5W hoparlöre sahip.

    Galaxy Book 3 Go 5G özellikleri

    • Ekran: 14 inç, FHD (1920x1080), IPS LCD, Anti-Glare
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Batarya: 42.3 Wh, 45W USB-C adaptörü
    • Port: 2x USB-C, 1x USB-A, MicroSD, Kulaklık/Mikrofon
    • Multimedya: Stereo hoparlör (2x 1.5w), Dolby Atmos
    • : WiFi 6E 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.1
    • Boyut: 323.9 x 224.8 x 15.5mm
    • Ağırlık: 1.43 kg

    Galaxy Book 3 Go 5G fiyatı ve çıkış tarihi

    Galaxy Book 3 Go, Güney Kore’de 430 dolara denk gelen fiyatla satışa sunulacak. 2 Ocak’tan itibaren Samsung mağazaları ve üç operatör (KT, LG UPlus ve SKT) mağazasında bulunabilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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