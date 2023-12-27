Samsung, 5G bağlantılı uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarını tanıttı

Galaxy Book 3 Go, 14 inç, FHD çözünürlüğünde parlama önleyici IPS LCD ekrana sahip. 720p web kamera, sayısal tuş takımı olmayan klavye ve büyük bir trackpad mevcut. Qualcomm’un Snapdragon 7c+ Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. TSMC’nin 6nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, dört adet Cortex-A78 CPU çekirdeği, dört adet Cortex-A55 CPU çekirdeği ve Adreno GPU içeriyor. Dizüstü bilgisayar, 4GB LPDDR4x RAM, 128GB eUFS depolama ile geliyor. MicroSD kart yuvası mevcut. Windows 11 Home sürümü yüklü gelen laptop, Buds kulaklık kullananlar için telefonla bilgisayar arasında otomatik geçiş, çoklu kontrol, ikinci ekran ve hızlı paylaşım gibi Galaxy ekosistemi özellikleriyle geliyor.
Tek USB-A portu, 2 adet USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi sunan laptop, 5G, WiFi 6E ve Bluetooth 5.1 bağlantılarını destekliyor. Dizüstü bilgisayar, 45w hızlı şarj özelliğine sahip ve 30 dakika şarjla 8 saate kadar kullanım sunuyor. 15.5mm inceliğinde, 1.43 kg ağırlığında. Stereo modda çift 1.5W hoparlöre sahip.
Galaxy Book 3 Go 5G özellikleri
- Ekran: 14 inç, FHD (1920x1080), IPS LCD, Anti-Glare
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 128GB
- Batarya: 42.3 Wh, 45W USB-C adaptörü
- Port: 2x USB-C, 1x USB-A, MicroSD, Kulaklık/Mikrofon
- Multimedya: Stereo hoparlör (2x 1.5w), Dolby Atmos
- Ağ: WiFi 6E 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.1
- Boyut: 323.9 x 224.8 x 15.5mm
- Ağırlık: 1.43 kg
Galaxy Book 3 Go 5G fiyatı ve çıkış tarihi
Galaxy Book 3 Go, Güney Kore’de 430 dolara denk gelen fiyatla satışa sunulacak. 2 Ocak’tan itibaren Samsung mağazaları ve üç operatör (KT, LG UPlus ve SKT) mağazasında bulunabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.