Samsung dünyanın en hızlı ARM Cortex-A8 tabanlı mobil işlemcisini duyurdu

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Snapdragon platformuyla 1GHz'de çalışan ARM tabanlı mobil işlemcisini akıllı telefonlarda kullanmaya başlayan Qualcomm'un bu girişimine yanıt Samsung'dan geldi ve firma 1GHz'de çalışan yeni mobil işlemcisini duyurdu. Intrinsity firması ile iş birliği içerisinde hazırlanan yeni işlemci, ARM Cortex-A8 mimarisini temel alan en hızlı mobil işlemci çekirdek uygulaması olarak lanse edildi.

45nm fabrikasyon süreci altında düşük güç güç tüketimi gözetilerek hazırlanan Hummingbird kod adlı yeni mobil işlemci de 32 Kb kapasiteli ön belleğe ek olarak, özelleştirilebilir L2 bellek birimine yer veriliyor. ARM NEO çoklu ortam uzantılarını destekleyen yeni işlemcinin 1GHz çalışma hızıyla 2000 DMIPS (Dhrystone Million Instructions Per Second) performansına ulaşabildiği açıklandı.

Saniyede 2 milyar komut işleyebilen ve sadece 640mW'lık güç tüketimine sahip olan yeni mobil işlemcinin gerilim ihtiyacı ise 1V'den daha yüksek değil. Apple'ın iPhone 3Gs modeline güç veren işlemciyle aynı tasarıma daha yüksek çalışma frekansıyla sahip olan Hummingbird kod adlı işlemcinin gelişmiş mobil cihazlarda kullanılacağı açıklanırken, üretim maliyetleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.