Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung dünyanın en hızlı ARM Cortex-A8 tabanlı mobil işlemcisini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,8b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung dünyanın en hızlı ARM Cortex-A8 tabanlı mobil işlemcisini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Snapdragon platformuyla 1GHz'de çalışan ARM tabanlı mobil işlemcisini akıllı telefonlarda kullanmaya başlayan Qualcomm'un bu girişimine yanıt Samsung'dan geldi ve firma 1GHz'de çalışan yeni mobil işlemcisini duyurdu. Intrinsity firması ile iş birliği içerisinde hazırlanan yeni işlemci, ARM Cortex-A8 mimarisini temel alan en hızlı mobil işlemci çekirdek uygulaması olarak lanse edildi.

45nm fabrikasyon süreci altında düşük güç güç tüketimi gözetilerek hazırlanan Hummingbird kod adlı yeni mobil işlemci de 32 Kb kapasiteli ön belleğe ek olarak, özelleştirilebilir L2 bellek birimine yer veriliyor. ARM NEO çoklu ortam uzantılarını destekleyen yeni işlemcinin 1GHz çalışma hızıyla 2000 DMIPS (Dhrystone Million Instructions Per Second) performansına ulaşabildiği açıklandı.

Saniyede 2 milyar komut işleyebilen ve sadece 640mW'lık güç tüketimine sahip olan yeni mobil işlemcinin gerilim ihtiyacı ise 1V'den daha yüksek değil. Apple'ın iPhone 3Gs modeline güç veren işlemciyle aynı tasarıma daha yüksek çalışma frekansıyla sahip olan Hummingbird kod adlı işlemcinin gelişmiş mobil cihazlarda kullanılacağı açıklanırken, üretim maliyetleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
marvinous 10 yıl
Bununla hazırlanacak bir netbook ve iyi bir ARM tabanlı işletim sistemi (ARM debian falan) güzel olur bence :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
süper yaa düşünsenize telefonum 1 ghz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
keşke bilgisayar icinde işlemci üretse samsung
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl SONY'nin yeni nesil MP3 çaları NWZ-X1050 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim