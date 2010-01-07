Samsung eKitap okuyucularını duyurdu: E6 ve E101

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Girdiği her sektörde liderliği hedefleyen Güney Kore merkezli dünya elektronik devi Samsung, son dönemin popüler pazarlarından birisi olarak eKitap okuyucularındaki yüksek satış potansiyeline kayıtsız kalmadı ve yeni okuyucularını duyurdu. Firma, CES 2010 fuarında E6, E101 isimlerini taşıyan ve sırasıyla 6-inç ile 10-inç ekrana sahip olan eKitap okuyucularını katılımcıların beğenisine sundu.

El yazısı tanıma özelliğine sahip olan ayrıca gelişmiş bağlantı seçenekleri için 802.11b/g WiFi ve Bluetooth 2.0 gibi gelişmiş bağlantı özelliklerini sahip olan yeni cihazlar, dokunmatik olarak kontrol edilen ekrana ek olarak fiziksel kontrol butonlarına da sahipler. Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla entegre hoparlörlere de sahip olan eKitap okuyucularının Mart ayında gibi satışa sunumaları bekleniyor.

Gelen bilgilere göre Samsung E6 399$, E101 ise 699$'lık tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacaklar.