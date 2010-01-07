Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung eKitap okuyucularını duyurdu: E6 ve E101

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung eKitap okuyucularını duyurdu: E6 ve E101
Tam Boyutta Gör

Girdiği her sektörde liderliği hedefleyen Güney Kore merkezli dünya elektronik devi Samsung, son dönemin popüler pazarlarından birisi olarak eKitap okuyucularındaki yüksek satış potansiyeline kayıtsız kalmadı ve yeni okuyucularını duyurdu. Firma, CES 2010 fuarında E6, E101 isimlerini taşıyan ve sırasıyla 6-inç ile 10-inç ekrana sahip olan eKitap okuyucularını katılımcıların beğenisine sundu.

El yazısı tanıma özelliğine sahip olan ayrıca gelişmiş bağlantı seçenekleri için 802.11b/g WiFi ve Bluetooth 2.0 gibi gelişmiş bağlantı özelliklerini sahip olan yeni cihazlar, dokunmatik olarak kontrol edilen ekrana ek olarak fiziksel kontrol butonlarına da sahipler. Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla entegre hoparlörlere de sahip olan eKitap okuyucularının Mart ayında gibi satışa sunumaları bekleniyor.

Gelen bilgilere göre Samsung E6 399$, E101 ise 699$'lık tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacaklar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sendemail 9 yıl
sony nın kıtap okuyucusu var www.sonystyle.com bakabılırsnız.cok sık ve bunun yarı fıyatına.
amazonun aletı ıse 150 dolar.samsung ne yapmıs boyle.400 ve 700 dolar...
elımde 20 gb lık ebook var
nokıanın netbookunu beklıyorum zıra 12 saatlık pıl performansı var e-book ıcın ıdeal...ama bu kıtap okuyucularının olayı ekranların tek renk olması,zıra uzun okumalarda gozu yormuyor ve hakikaten kıtap tadı verıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl

sendemail
sony nın kıtap okuyucusu var www.sonystyle.com bakabılırsnız.cok sık ve bunun yarı fıyatına.
amazonun aletı ıse 150 dolar.samsung ne yapmıs boyle.400 ve 700 dolar...
elımde 20 gb lık ebook var
nokıanın netbookunu beklıyorum zıra 12 saatlık pıl performansı var e-book ıcın ıdeal...ama bu kıtap okuyucularının olayı ekranların tek renk olması,zıra uzun okumalarda gozu yormuyor ve hakikaten kıtap tadı verıyor.

20 gb ye bayağı kitap sığar heralde kitaplar ne uzantısında atılıyor bide her kitap e book a göre nasıl ayarlanıyor acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
bence bide sade model yapsınlar wifisiz Bluetooth suz normal ekran daha cazip olur kitap okurken dikkatimizin dağılmasını istemeyiz heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
700$ çok yüksek değil mi? Bu fiyar zor, islate bu fiyatın altında olursa satma şansı hiç yok(bence).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hardtracker 9 yıl
dizayn guzel ama fiyat konusunda cazip degil.
nihayetinde bu cihazin alim sebebi kitap okumak ve daha uygun fiyatli sony prs 600 gibi alternatifi dururken tutulacagini zannetmiyorum.
fiyatta agresif olurlarsa piyasada tutunmaya baslar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Huntkey X7 900: Fiyat Performans odaklı üst seviye PSU Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Yazılım geliştirmek için Laptop önerisi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim