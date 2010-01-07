Samsung eKitap okuyucularını duyurdu: E6 ve E101

Girdiği her sektörde liderliği hedefleyen Güney Kore merkezli dünya elektronik devi Samsung, son dönemin popüler pazarlarından birisi olarak eKitap okuyucularındaki yüksek satış potansiyeline kayıtsız kalmadı ve yeni okuyucularını duyurdu. Firma, CES 2010 fuarında E6, E101 isimlerini taşıyan ve sırasıyla 6-inç ile 10-inç ekrana sahip olan eKitap okuyucularını katılımcıların beğenisine sundu.
El yazısı tanıma özelliğine sahip olan ayrıca gelişmiş bağlantı seçenekleri için 802.11b/g WiFi ve Bluetooth 2.0 gibi gelişmiş bağlantı özelliklerini sahip olan yeni cihazlar, dokunmatik olarak kontrol edilen ekrana ek olarak fiziksel kontrol butonlarına da sahipler. Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla entegre hoparlörlere de sahip olan eKitap okuyucularının Mart ayında gibi satışa sunumaları bekleniyor.
Gelen bilgilere göre Samsung E6 399$, E101 ise 699$'lık tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacaklar.
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amazonun aletı ıse 150 dolar.samsung ne yapmıs boyle.400 ve 700 dolar...
elımde 20 gb lık ebook var
nokıanın netbookunu beklıyorum zıra 12 saatlık pıl performansı var e-book ıcın ıdeal...ama bu kıtap okuyucularının olayı ekranların tek renk olması,zıra uzun okumalarda gozu yormuyor ve hakikaten kıtap tadı verıyor.
20 gb ye bayağı kitap sığar heralde kitaplar ne uzantısında atılıyor bide her kitap e book a göre nasıl ayarlanıyor acaba
nihayetinde bu cihazin alim sebebi kitap okumak ve daha uygun fiyatli sony prs 600 gibi alternatifi dururken tutulacagini zannetmiyorum.
fiyatta agresif olurlarsa piyasada tutunmaya baslar.