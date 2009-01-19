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Samsung Elektronik iki bölüme ayrılıyor, işte detaylar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Elektronik iki bölüme ayrılıyor, işte detaylar
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Küresel ekonomik kriz firmaların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Çok uluslu firmalar arka arkaya acil eylem planlarını açıklarken bu yönde son haber, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Elektronik'ten geldi ve firmanın belirlenen önlem paketi doğrultusunda iki bölüme ayrılacağı bildirildi.

Elde edilen bilgilere göre Samsung Elektronik, "Dijital Medya ve İletişim" ve "Cihaz Çözüm" iki bölüme ayrılacak. İlk bölümün televizyon, cep telefonları ve yazıcılardan, ikinci bölümün ise yarıiletken teknolojilerinden ve LCD panel üretiminden sorumlu olacağı bildiriliyor.

Ayrıca doğrudan tüketici elektroniği çözümlerini içeren "Dijital Medya ve İletişim" ve "Cihaz Çözüm" bölümlerini Samsung'un cep telefonlarınsan sorumlu başkanı Choi Gee-sung ve firmanın tepe yöneticisi olan Lee Yoon-woo'nun yöneticeği ifade ediliyor.

Yeniden yapılanmaya ek olarak firmanın yine kriz önlemleri çerçevesinde bazı yöneticilerin maaşlarında %20'lik kesintiye gideceği de bildiriliyor.


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gurkan113 10 yıl
bence 2 bölüme ayrılması krizden değil.tam aksinedir
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max975 10 yıl
bencede tam krizden değil bahane olabilir
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Arkadas ne krizmis ama görüyorsunuz samsung bile dikkat edecek.Herkez ayagını yorganına göre uzatacak.:O) Bu durum samsungun lcd lerine nasıl etkiler acaba cok merak ediyorum.
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