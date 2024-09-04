Amazon'da televizyonlar indirime girdi: Son günlerin en düşük fiyatları!

İndirimli Televizyonlar
- Next YE-22020KT Full HD 22" 55 Ekran Uydu Alıcılı LED TV: 3.499 TL
- ONVO 42'' Full HD Android 13 Smart Led TV: 6.345 TL
- Axen AX43DIL540 Full HD 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV: 7.399 TL
- Next Ye-50020GFSG5-4K 50" 127 Ekran Uhd 4K Google Android TV: 11.799 TL
- Next YE-55GFSG7-4K 55" 140 Ekran UHD 4K Google Android TV: 12.499 TL
- ONVO 55" Ultra HD 4K Webos Smart Led TV: 12.728 TL
- Axen AX55FMN501 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Tizen Smart LED TV: 13.249 TL
- Axen AX55FMN601 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart LED TV: 13.749 TL
- TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV: 13.999 TL
- Grundig 55 GHU 7000 B 55 inç 4K Ultra HD Android Smart LED TV: 15.599 TL
- TCL 50P735 50 inç 4K UHD LED Google TV: 15.850 TL
- Philips Ambilight TV 50PUS8108/62 50''(126 cm) 4K UHD Smart TV: 16.828 TL
- TCL 55P635 55 inç 4K UHD LED Google TV: 16.950 TL
- Next YE-65020GFSG5-4K 65" 165 Ekran UHD 4K Google Android TV: 17.499 TL
- TCL 58P635 58 inç 4K UHD LED Google TV: 18.999 TL
- Samsung 55CU8000 55" 140 Ekran LED 4K Smart TV (2023): 21.799 TL
- Philips Ambilight TV The One 55PUS8508/62 55'' 4K Google TV: 21.849 TL
- Philips Ambilight TV 65PUS8108/62 65'' 4K Smart TV: 28.806 TL
- Samsung 55Q67D 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart QLED TV (2024): 31.799 TL
- TCL 50C755 4K MINI LED 50'' GOOGLE TV: 31.999 TL
- Philips Ambilight TV The One 55PUS8808/62 55'' 4K Google TV: 32.177 TL
- Philips Ambilight TV The One 65PUS8508/62 65'' 4K Google TV: 34.164 TL
- TCL 55T8B 4K Ultra HD 55" 140 Ekran QLED Google TV: 34.999 TL
- TCL 65T7B 4K Ultra HD 55" 140 Ekran QLED Google TV: 34.999 TL
- Samsung 55Q80D 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart QLED TV: 35.999 TL
- TCL 75P735 75 inç 4K UHD LED Google TV: 35.999 TL
- Samsung 75CU8000 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV: 37.999 TL
- Samsung QE55LS01BGUXTK Serif 55" 138 Ekran QLED Smart TV (2023): 37.999 TL
- Samsung 55QN85D 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart Neo QLED TV: 39.499 TL
- Samsung 55QN700C 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart Neo QLED 8K TV: 49.999 TL
- Samsung 65QN90D 4K Ultra HD 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart Neo QLED TV: 68.399 TL
- Samsung 75QN90D 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Smart Neo QLED TV: 94.999 TL
- Samsung 85QN90D 4K Ultra HD 85" 216 Ekran Uydu Alıcılı Smart Neo QLED TV: 129.999 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.