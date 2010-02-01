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Samsung endüstride ilk defa 30nm DDR3 yongası geliştirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung endüstride ilk defa 30nm DDR3 yongası geliştirdi
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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinden Samsung, endüstride ilk defa 30nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği DDR3 bellek yongasını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DRAM yongalarına göre üretim verimliliği %60 arttırılan yeni yeni DRAM yongasının 2Gb yoğunluğunda olduğu ve üretim maliyetlerine yönelik verimliliğin 50nm ve 60nm çözümlere göre iki kat arttırıldığı belirtiliyor.

50nm DRAM yongalarıyla kıyaslandığında güç tüketiminin %30'a varan oranda düşürüldüğü belirtilen yeni DRAM yongasının taşınabilir cihazlardan netbook'lara hatta masaüstü bilgisayarlardan sunucu sistemlere kadar kategori bağımsız olarak geliştirilenecek tüm bellek modüllerinde kullanılabileceği belirtiliyor. Hacimli üretimi yılın ikinci yarısında başlayacak 30nm DRAM yongası için henüz herhangi bir maliyet bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Samsung bir çok konuda dünya lideri bir şirkettir. Ağır endüstri ürünleri gemi ve inşaat makineleri üretiminden tutunda elektroniğin en uç noktasına kadar bir çok üretim yapar ve kore devleti tarafından desteklenmektedir. Ayrıca sadece arge merkezinin bulunduğu ve adı samsug olan bir de adası bulunmaktadır. Kalite konusunda endişen olmasın çünkü zaten bir çok üretici de samsung mallarını kullanırlar yani farkında olmadan samsunga ait bir şeyi mutlaka kullanıyorsundur.
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renklem 9 yıl
Samsung Güney Kore merkezli bir şirket DungeonKeeper.
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hapocod 9 yıl
DRAM yongalarına göre üretim verimliliği %60 arttırılan yeni yeni DRAM yongasının 2Gb yoğunluğunda olduğu ve üretim maliyetlerine yönelik verimliliğin 50nm ve 60nm çözümlere göre iki kat arttırıldığı belirtiliyor.

iyi iş çıkarmışlar
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natrium 9 yıl
Off süper o/c olur bunlar
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lcdekran 9 yıl
bu çipler nerede üretiliyor bilmiyorum ama samsung güney kore markasıdır.
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Momo-Oz 9 yıl
acaba samsung un ürettiği ramler sağlammıdır ? herzaman samsung almaktan çekiniyorum ? neden bilmiyorum , samsung çinmi yoksa japon malımıydı ?
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Tolgá 9 yıl
@madmaxzek zaten fırlayan ddr2 ramler ddr3ler normal bence
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler
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madmaxzek 9 yıl
Verimlilik artıyorsa şu sıralar fırlayan ram fiyatları bir nebze olsun gerileyebilir..
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Confusion 9 yıl
piyasaya rakiplerine kıyasla çok erken çıkma ihtimali varsa samsung ddr3 piyasasını bir süreliğine tekele bile çevirir
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