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    Samsung çıtayı daha da yukarı taşıyor: Galaxy A15, dört Android sürümü güncellemesi alacak!

    Samsung yakın zamanda tanıttığı giriş seviyesi Galaxy A15'e dört yıl Android sürümü güncellmesi vereceğini açıkladı. Böylelikle Samsung'un 4 yıl güncelleme garantisi verdiği en ucuz telefon oldu.
    Samsung Galaxy A15, dört Android sürümü güncellemesi alacak Tam Boyutta Gör
    Samsung yakın zamanda giriş seviyesi iki yeni telefonu Galaxy A15 ve Galaxy A25'i tanittı. Seleflerine göre önemli gelişmeler sunan telefonlar kutudan Android 14 temelli One UI 6 ile çıkıyor. Yılın başında piyasaya çıkan Galaxy A24, Samsung tarafından dört işletim sistemi sürümü güncellemesi garantisi verilen en ucuz telefon olmuştu. Şirket şimdi bir adım daha öteye giderek daha alt segmentte yer alan Galaxy A15'e de dört Android sürümü güncelleme garantisini veriyor.

    Böylelikle Samsung neredeyse her fiyat segmentindeki telefonlarına dört Android sürümü güncelleme garantisi vermiş oluyor. Bunun yanında Galaxy A15, beş sene de güvenlik güncellemeleri alacak. Google'ın Pixel telefonlarına verdiği yedi senelik güncelleme garantisi kadar uzun süreli olmasa da her fiyat segmentine ürün hazırlayan Samsung'un bu politikası, Android üreticileri arasında alışık olmadığımız bir tutum. Diğer üreticilere de örnek olmasını diliyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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