Samsung çıtayı daha da yukarı taşıyor: Galaxy A15, dört Android sürümü güncellemesi alacak!

Tam Boyutta Gör Samsung yakın zamanda giriş seviyesi iki yeni telefonu Galaxy A15 ve Galaxy A25'i tanittı. Seleflerine göre önemli gelişmeler sunan telefonlar kutudan Android 14 temelli One UI 6 ile çıkıyor. Yılın başında piyasaya çıkan Galaxy A24, Samsung tarafından dört işletim sistemi sürümü güncellemesi garantisi verilen en ucuz telefon olmuştu. Şirket şimdi bir adım daha öteye giderek daha alt segmentte yer alan Galaxy A15'e de dört Android sürümü güncelleme garantisini veriyor.

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Böylelikle Samsung neredeyse her fiyat segmentindeki telefonlarına dört Android sürümü güncelleme garantisi vermiş oluyor. Bunun yanında Galaxy A15, beş sene de güvenlik güncellemeleri alacak. Google'ın Pixel telefonlarına verdiği yedi senelik güncelleme garantisi kadar uzun süreli olmasa da her fiyat segmentine ürün hazırlayan Samsung'un bu politikası, Android üreticileri arasında alışık olmadığımız bir tutum. Diğer üreticilere de örnek olmasını diliyoruz.

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Samsung Galaxy A15, dört Android sürümü güncellemesi alacak