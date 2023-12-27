Samsung çıtayı daha da yukarı taşıyor: Galaxy A15, dört Android sürümü güncellemesi alacak!

Böylelikle Samsung neredeyse her fiyat segmentindeki telefonlarına dört Android sürümü güncelleme garantisi vermiş oluyor. Bunun yanında Galaxy A15, beş sene de güvenlik güncellemeleri alacak. Google'ın Pixel telefonlarına verdiği yedi senelik güncelleme garantisi kadar uzun süreli olmasa da her fiyat segmentine ürün hazırlayan Samsung'un bu politikası, Android üreticileri arasında alışık olmadığımız bir tutum. Diğer üreticilere de örnek olmasını diliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.