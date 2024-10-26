Yakında diğer Android üreticileri de 7 yıl güncelleme sunabilir: İşte sebebi

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Tam Boyutta Gör Android telefonların günümüze kadar en büyük problemlerinden biri yazılım güncellemeleriydi. Samsung, Galaxy S21'in piyasaya sürülmesiyle beraber 4 büyük Android güncellemesi vadederek bu soruna eğilen ilk üretici oldu. Yakın zamanda Google ve Samsung, güncelleme süresini 7 yıla kadar çıkardı. Ancak, yakında daha fazla Android telefon üreticisi Google ve Samsung'u takip edebilir.

Google, diğer üreticilerin de 7 büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunmasını istiyor. Google'ın 2020'de başlattığı GRF (Google Requirements Freeze) programı, MediaTek ve Qualcomm gibi yonga seti üreticilerinin telefon firmalarını 3 büyük Android işletim sistemi güncellemesine kadar desteklemesine olanak tanıyor.

GRF, Google'ın 2017 yılında Android'i, işletim sistemi framework'ünü alt düzey satıcı ve Linux çekirdek yazılımlarından ayırmak için modüler hale getiren bir mimari değişiklik olan Project Treble'ın vaadini yerine getiriyor. Project Treble'ın sorunu, telefon üreticilerinin Android işletim sistemi güncellemelerini desteklemesini kolaylaştırırken, aslında yonga seti üreticileri için karmaşıklığı artırması.

Bunu çözmek için Google, üretici yazılımı gereksinimlerini dondurmaya karar verdi. Böylece telefon üreticilerinin, her yeni Android sürümünde, yonga seti üreticilerinden yeni yazılım geliştirmelerini bekleme zorunluluğu ortadan kaldı. Çipsetlerin orijinal yazılımlarıyla güncelleme yapılabilmesinin önü açıldı.

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Longevity GFR programıyla güncelleme desteği artıyor

GFR ile üreticiler 3 Android sürüm güncellemesi yapabilirken, daha fazla güncelleme yapmak isteyen şirketler, yonga seti üreticilerine arttırılmış destek için ücret ödemesi gerekiyor. Güncelleme desteğinin daha da uzatılmasını isteyen Google, bu nedenle Longevity GRF programını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Longevity GRF, bir yonga setinin üretici yazılımının 3 yerine 7 Android sürüm güncellemesi için yeniden kullanılmasına olanak tanıyor. Bu, örneğin Android 15 için üretilmiş üretici yazılımına sahip bir yonga setiyle piyasaya sürülen bir cihazın, Android 16'dan 22'ye güncellendiğinde bu yazılımı yeniden kullanabileceği anlamına geliyor. Yakın zamanda duyurulan Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi, Longevity GRF programı kapsamındaki ilk yonga seti oldu. Böylece bu işlemciyi kullanan firmaların 7 Android sürümü güncellemesi verebilmesini önü açıldı.

Ancak Longevity GRF programında da bir sorun var. Akıllı telefon üreticileri, Linux çekirdek sürümünü her üç yılda bir güncellemek zorunda kalacak. Şirketler güncelleme için sertifika almak istiyorsa, büyük bir çekirdek güncellemesi yapması gerekiyor. Bu da, Android akıllı telefon üreticilerini Android'in daha yeni sürümlerinde eklenen yeni donanım özelliklerini desteklemekten caydırıyor.

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Yakında diğer Android üreticileri de 7 yıl güncelleme sunabilir