Yakında diğer Android üreticileri de 7 yıl güncelleme sunabilir: İşte sebebi

Google, diğer üreticilerin de 7 büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunmasını istiyor. Google'ın 2020'de başlattığı GRF (Google Requirements Freeze) programı, MediaTek ve Qualcomm gibi yonga seti üreticilerinin telefon firmalarını 3 büyük Android işletim sistemi güncellemesine kadar desteklemesine olanak tanıyor.
GRF, Google'ın 2017 yılında Android'i, işletim sistemi framework'ünü alt düzey satıcı ve Linux çekirdek yazılımlarından ayırmak için modüler hale getiren bir mimari değişiklik olan Project Treble'ın vaadini yerine getiriyor. Project Treble'ın sorunu, telefon üreticilerinin Android işletim sistemi güncellemelerini desteklemesini kolaylaştırırken, aslında yonga seti üreticileri için karmaşıklığı artırması.
Bunu çözmek için Google, üretici yazılımı gereksinimlerini dondurmaya karar verdi. Böylece telefon üreticilerinin, her yeni Android sürümünde, yonga seti üreticilerinden yeni yazılım geliştirmelerini bekleme zorunluluğu ortadan kaldı. Çipsetlerin orijinal yazılımlarıyla güncelleme yapılabilmesinin önü açıldı.
Longevity GFR programıyla güncelleme desteği artıyor
GFR ile üreticiler 3 Android sürüm güncellemesi yapabilirken, daha fazla güncelleme yapmak isteyen şirketler, yonga seti üreticilerine arttırılmış destek için ücret ödemesi gerekiyor. Güncelleme desteğinin daha da uzatılmasını isteyen Google, bu nedenle Longevity GRF programını duyurdu.
Ancak Longevity GRF programında da bir sorun var. Akıllı telefon üreticileri, Linux çekirdek sürümünü her üç yılda bir güncellemek zorunda kalacak. Şirketler güncelleme için sertifika almak istiyorsa, büyük bir çekirdek güncellemesi yapması gerekiyor. Bu da, Android akıllı telefon üreticilerini Android'in daha yeni sürümlerinde eklenen yeni donanım özelliklerini desteklemekten caydırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu