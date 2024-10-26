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    Anlık Bildirim

    Yakında diğer Android üreticileri de 7 yıl güncelleme sunabilir: İşte sebebi

    Yakın zamanda Google ve Samsung, Android güncelleme süresini 7 yıla kadar çıkardı. Ancak, yakında daha fazla Android telefon üreticisi Google ve Samsung'u takip edebilir. İşte sebebi...
    Yakında diğer Android üreticileri de 7 yıl güncelleme sunabilir Tam Boyutta Gör
    Android telefonların günümüze kadar en büyük problemlerinden biri yazılım güncellemeleriydi. Samsung, Galaxy S21'in piyasaya sürülmesiyle beraber 4 büyük Android güncellemesi vadederek bu soruna eğilen ilk üretici oldu. Yakın zamanda Google ve Samsung, güncelleme süresini 7 yıla kadar çıkardı. Ancak, yakında daha fazla Android telefon üreticisi Google ve Samsung'u takip edebilir.

    Google, diğer üreticilerin de 7 büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunmasını istiyor. Google'ın 2020'de başlattığı GRF (Google Requirements Freeze) programı, MediaTek ve Qualcomm gibi yonga seti üreticilerinin telefon firmalarını 3 büyük Android işletim sistemi güncellemesine kadar desteklemesine olanak tanıyor.

    GRF, Google'ın 2017 yılında Android'i, işletim sistemi framework'ünü alt düzey satıcı ve Linux çekirdek yazılımlarından ayırmak için modüler hale getiren bir mimari değişiklik olan Project Treble'ın vaadini yerine getiriyor. Project Treble'ın sorunu, telefon üreticilerinin Android işletim sistemi güncellemelerini desteklemesini kolaylaştırırken, aslında yonga seti üreticileri için karmaşıklığı artırması. 

    Bunu çözmek için Google, üretici yazılımı gereksinimlerini dondurmaya karar verdi. Böylece telefon üreticilerinin, her yeni Android sürümünde, yonga seti üreticilerinden yeni yazılım geliştirmelerini bekleme zorunluluğu ortadan kaldı. Çipsetlerin orijinal yazılımlarıyla güncelleme yapılabilmesinin önü açıldı.

    Longevity GFR programıyla güncelleme desteği artıyor

    GFR ile üreticiler 3 Android sürüm güncellemesi yapabilirken,  daha fazla güncelleme yapmak isteyen şirketler, yonga seti üreticilerine arttırılmış destek için ücret ödemesi gerekiyor. Güncelleme desteğinin daha da uzatılmasını isteyen Google, bu nedenle Longevity GRF programını duyurdu.

    Yakında diğer Android üreticileri de 7 yıl güncelleme sunabilir Tam Boyutta Gör
    Longevity GRF, bir yonga setinin üretici yazılımının 3 yerine 7 Android sürüm güncellemesi için yeniden kullanılmasına olanak tanıyor. Bu, örneğin Android 15 için üretilmiş üretici yazılımına sahip bir yonga setiyle piyasaya sürülen bir cihazın, Android 16'dan 22'ye güncellendiğinde bu yazılımı yeniden kullanabileceği anlamına geliyor. Yakın zamanda duyurulan Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi, Longevity GRF programı kapsamındaki ilk yonga seti oldu. Böylece bu işlemciyi kullanan firmaların 7 Android sürümü güncellemesi verebilmesini önü açıldı.

    Ancak Longevity GRF programında da bir sorun var. Akıllı telefon üreticileri, Linux çekirdek sürümünü her üç yılda bir güncellemek zorunda kalacak. Şirketler güncelleme için sertifika almak istiyorsa, büyük bir çekirdek güncellemesi yapması gerekiyor. Bu da, Android akıllı telefon üreticilerini Android'in daha yeni sürümlerinde eklenen yeni donanım özelliklerini desteklemekten caydırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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