iPhone 17'yi standart ekran koruyucularla kullanmayın: İşte nedeni

Apple'ın iPhone 17 ekranında kullandığı
Ceramic Shield 2 malzemesi, parlamayı azaltmak için tasarlanmış yansıma önleyici bir kaplama içeriyor. Bu kaplama, önceki nesil iPhone modellerinde bulunmuyor ve parlak ışık koşullarında fark yaratabiliyor. Astropad tarafından yapılan testlere göre, standart ekran koruyucular iPhone 17 ekranının yansıma önleyici özelliğini ortadan kaldırıyor.
iPhone 17 için yansıma önleyici kaplamalı ekran koruyucuları seçin
Astropad, iPhone 17’nin ekranının yansımaları iPhone 16'ya kıyasla yaklaşık %50 oranında azalttığını tespit etti. Ancak kendi yansıma önleyici kaplaması olmayan bir ekran koruyucu uygulamak,
yansıma önleyici Ceramic Shield 2 kaplamasının etkisini azaltıyor. Astropad'e göre bunun nedeni, AR kaplamalarının hava ile doğrudan temas için üretilmiş olması ve üzerlerine ekstra bir materyal katmanı uygulanmasının bu etkiyi ortadan kaldırması.
Astropad, Fresh Coat ve yansıma önleyici kaplamalı diğer ekran koruyucuların, iPhone 17 ekranının yansıma önleyici özelliklerinin yerini alabildiğini, hatta daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor.
