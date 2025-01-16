Microsoft, Windows 10'da Office uygulamaları desteğini sonlandırıyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, 14 Ekim'de Windows 10 desteğinin sona ereceğini belirterek kullanıcıları Windows 11'e yönlendiriyor. Bu destek süresi aynı zamanda Microsoft 365 olarak bilinen Office uygulamaları için de geçerli olacak. Dolayısıyla Microsoft 365 kullanan kullanıcıların ve işletmelerin, desteğin sürmesi için Windows 11'e yükseltme yapmaları gerekecek.

Ekim ayı itibariyle destek sona erecek olsa da bu, uygulamaların çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak Microsoft, uygulamalarda zamanla performans ve güvenilirlik problemleri yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Microsoft, kullanıcıları Windows 11'e geçirmeye kararlı

Microsoft bu yıl kullanıcıların Windows 10 kullanmayı bırakması konusunda bir hayli istekli ve 2025'i "Windows 11 PC yenileme yılı" olarak adlandırıyor. Yazılım devi, geçen hafta CES 2025 fuarında eski bir Windows 10 bilgisayarı yenilemenin bu yıl yeni bir TV veya telefon satın almaktan daha önemli olacağını söylecek kadar ileri gitti.

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Microsoft'un tüm çabalarına rağmen Windows 11 kullanım oranı hala Windows 10'un gerisinde kalıyor. Ek olarak, milyonlarca makine Microsoft'un katı donanım gereksinimleri nedeniyle en son işletim sistemine yükseltilemiyor. Microsoft yakın zamanda Windows 11'in eski donanımları desteklemesinin kapısını kapattı ve Windows 11 için Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0 gereksiniminin pazarlık konusu olmadığını söyledi.

Windows 10 desteği bu yılın ilerleyen zamanlarında sona ererken, Microsoft aynı zamanda tüketicilere ilk kez Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri hizmeti sunuyor. Bireysel kullanıcılar 30 dolara bir yıllık ek güncelleme alabilirken, işletmeler üç yıla kadar genişletilmiş güncelleme desteği alabilecek.

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Microsoft, Windows 10'da Office desteğini sonlandırıyor