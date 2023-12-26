Redmi Note 13 serisi için geri sayım: 3 yıl güncelleme alacak

Redmi Note 13 serisi 3 yıl güncelleme alacak
Bildiğiniz gibi Redmi Note 13 serisi, kutusundan Android 13 destekli MIUI 14 ile çıkıyor. Çin'den gelen yeni bir sızıntıda ise, akıllı telefonların Android 16'ya kadar üç yıllık Android işletim sistemi ve dört yıllık güvenlik güncellemeleri alacağı ortaya çıkardı. Bu desteğin Note serisi özelinde daha önce iki yıl ile sınırlı olduğunu hatırlatalım.
Ayrıca aynı raporda, Redmi Note 13 serisinin yakın zamanda HyperOS güncellemesi almayacağı belirtiliyor. Kaçıranlar için geçtiğimiz günlerde Xiaomi, Ocak ve Haziran 2024 arasında Android 14'e kavuşacak ikinci cihaz grubunu açıkladı. Bu cihazlar için yeni sürümün, Ocak ve Haziran 2024 arasında başlaması bekleniyor. İşte liste:
Xiaomi
- Mi Mix Fold
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro Dimensity
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Pro
- Xiaomi 11
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 10S
- Xiaomi 10 Ultra
- Xiaomi 10 Pro
- Xiaomi 10
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Сivi 2
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi
Redmi
- Redmi K60E
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50 Pro.
- Redmi K50
- Redmi K40S
- Redmi K40 Gaming
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 5G.
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi 13R 5G
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Pro speed edition
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12R 5G
- Note 12R
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 11R
- Redmi Note 11E Pro
- Redmi Note 11E
- Redmi 12C
Tablet
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Xiaomi Pad 5 Pro SG
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Pad 5
- Redmi Pad SE
- Redmi Pad
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.