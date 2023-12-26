Redmi Note 13 serisi için geri sayım: 3 yıl güncelleme alacak

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte Çin'de tanıtılan Redmi Note 13 serisi 4 Ocak 2024 tarihinde küresel yolculuğa çıkacak. Daha önce bu yolculuğun Redmi Note 13 ve 13 Pro ile sınırlı olacağı doğrulanmıştı. Şimdi lanmana sayılı günler kala, Redmi Note 13 serisine yönelik yazılım ayrıntıları ortaya çıkardı. Xiaomi güncelleme planlarını genişletiyor.

Redmi Note 13 serisi 3 yıl güncelleme alacak

Bildiğiniz gibi Redmi Note 13 serisi, kutusundan Android 13 destekli MIUI 14 ile çıkıyor. Çin'den gelen yeni bir sızıntıda ise, akıllı telefonların Android 16'ya kadar üç yıllık Android işletim sistemi ve dört yıllık güvenlik güncellemeleri alacağı ortaya çıkardı. Bu desteğin Note serisi özelinde daha önce iki yıl ile sınırlı olduğunu hatırlatalım.

Xiaomi Redmi Note 13 serisi globale geliyor! İşte tarihi 1 hf. önce eklendi

Ayrıca aynı raporda, Redmi Note 13 serisinin yakın zamanda HyperOS güncellemesi almayacağı belirtiliyor. Kaçıranlar için geçtiğimiz günlerde Xiaomi, Ocak ve Haziran 2024 arasında Android 14'e kavuşacak ikinci cihaz grubunu açıkladı. Bu cihazlar için yeni sürümün, Ocak ve Haziran 2024 arasında başlaması bekleniyor. İşte liste:

Xiaomi

Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 10S

Xiaomi 10 Ultra

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi 10

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Сivi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

Redmi

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Pro.

Redmi K50

Redmi K40S

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G.

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13R 5G

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro speed edition

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12R 5G

Note 12R

Redmi 12 5G

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11R

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11E

Redmi 12C

Tablet

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro SG

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5

Redmi Pad SE

Redmi Pad

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Redmi Note 13 serisi için geri sayım: 3 yıl güncelleme alacak