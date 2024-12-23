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    Samsung Galaxy S25 serisinin işlemcisi belli oldu

    Samsung'un Galaxy S25 serisini 22 Ocak 2025'te resmi olarak tanıtılması beklenirken, yeni üst segment cihazların işlemcisine dair önemli bir detay ortaya çıktı. 
    samsung galaxy s25 işlemcisi Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2025’in ilk büyük açılışını Galaxy S25 serisiyle yapacak. Lansman etkinliğine bir aydan az bir süre kala, yeni bir rapor tüm modellerin Snapdragon işlemciyi kullanacağını iddia ediyor.

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    Samsung Galaxy S25, Snapdragon 8 Elite işlemci ile gelecek

    Galaxy S25 serisindeki tüm telefonlar (Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra) Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak.

    Daha önce Samsung’un yalnızca Galaxy S25 Ultra’da Snapdragon, diğer modellerde Exynos 2500 çipi kullanacağını söyleniyordu. Bazı raporlar, Snapdragon işlemcinin verimlilikte daha iyi olduğunu, Samsung’un bu nedenle Exynos’u kullanmayacağını iddia ediyor.

    Hatırlatma olarak, Snapdragon 8 Elite işlemci, TSMC’nin 3nm üretim sürecinden geçen ve iPhone 16 Pro modellerdeki Apple A18 Pro çipi kadar hızlı CPU çekirdeklerine sahip ve testlerde de üstünlük sağladığı ortaya çıktı. Snapdragon 8 Elite, GPU tarafında da güçlü; en zorlu oyunları en yüksek grafik ayarlarında 60FPS hızca çalıştırabilecek güçte.

    Galaxy S25 serisinin özellikleri nasıl olacak?

    Raporda ayrıca Galaxy S25 Ultra'nın kavisli köşelere sahip olacağı iddia ediliyor. Galaxy S22 Ultra'dan bu yana cihazlar keskin köşelere sahip. Ekranlara gelince, Galaxy S25’in 6.16 inç; Galaxy S25+'ın 6.66 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Serinin en üst modeli Galaxy S25 Ultra ise 6.86 inç ekrana sahip olacak.

    Kamera tarafında, Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus, 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 10MP telefoto kameraya sahip olacak. Galaxy S25 Ultra modelinde 200MP arka kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera, 10MP telefoto kamera (3x optik yakınlaştırma) ve 50MP telefoto kamera (5x optik yakınlaştırma) ile donatılacağı söyleniyor. Serinin tüm modellerinde 12MP ön kamera olması bekleniyor.

    Galaxy S25 Ultra, daha iyi kameralara sahip olmakla kalmayacak daha hızlı şarj olan daha büyük kapasitede batarya ile gelecek. Galaxy S25, 25W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh batarya ile gelecekken, Galaxy S25+ 4900 mAh; Galaxy S25 Ultra 5.000 mAh pilden güç alacak ve iki model de 45W hızlı şarjı desteği sunacak.

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    Sinoeis 6 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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