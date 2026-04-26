    Galaxy S25 ve S24'te pil sorunu: Şarj su gibi akıyor!

    Samsung'un Nisan başında yayınladığı güvenlik yaması, sorunlu geldi. Bazı Galaxy S24 ve S25 serisi sahipleri, güncellemeden sonra telefonun aşırı ısındığını ve şarjın çabuk bittiğini söylüyor.

    samsung galaxy s25 & s24 telefonlar pil şarj ısınma sorunu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Nisan 2026 güvenlik güncellemesi rutin bir güncelleme olarak planlanmıştı ancak Galaxy S25 ve S24 serisi kullanıcıları için pil tüketimi konusunda bir baş ağrısına dönüştü. Forumlarda, kullanıcılar cihazlarının aşırı ısınmasından ve pil ömrünün önemli ölçüde azalmasından şikayet ediyor. Bazı kullanıcılar ise sorunun nedenini bulduklarına inanıyor.

    Nisan güvenlik güncellemesine dikkat! 

    Kullanıcı bildirimlerine göre, cihazların şarjı normalden çok daha hızlı şekilde tükeniyor. %100 şarj olan cihazların pil seviyesi birkaç saat içinde sıfıra düşüyor. Pil tasarruf modunu açma, yeniden başlatma, virüs taraması gibi bilinen işlemlerin hiçbiri işe yaramıyor.

    Kullanıcılar ayrıca oyun ya da kamera kullanımı olmadan, normal kullanım sırasında cihazın fazla ısındığını söylüyor. Telefonun alışılmadık derecede yavaş şarj olduğunu ya da prize takılıyken ısındığını söyleyen kullanıcılar da var.

    Samsung'dan açıklama bekleniyor

    Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinde, Knox Matrix ve Mobil Servisler olmak üzere iki sistem uygulamasının arka planda alışılmadık derecede yüksek oranda pil gücü tükettiği görülüyor. Bunlar, sürekli olarak arka planda çalışıyor ve işlemciye aşırı yük bindiriyor gibi görünüyor. Samsung’dan henüz bir açıklama gelmedi.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

