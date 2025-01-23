Samsung Galaxy S25 serisi, doğal afet zamanlarında hayat kurtarıcı özellikle geliyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon Satellite özelliğine sahip satışta olan ilk cihazlar olduğunu açıkladı. Şirket, bu desteğin Galaxy S25 serisi kullanıcılarının Android işletim sisteminde yerel olarak desteklenen uydu (dar bant NTN) üzerinden mesaj gönderip almasını sağlayacağını söyledi.

Samsung S25 serisi uydu mesajlaşma özelliğiyle geliyor

Uydu destekli mesajlaşma, Android’e entegre edilmiş bir özellik ancak çalışması için belirli bir donanıma ihtiyaç duyuyor. Galaxy S25 serisi, doğrudan uydular aracılığıyla mesaj göndermek ve almak için gerekli donanıma ve yazılıma sahip. Bu özellik, yakınlarda hücresel ağ olmadığında belirli acil durumlarda son derece yararlı ve hatta doğal afet zamanlarında hayat kurtarıcı olabilir.

Samsung, ilginç olarak Galaxy Unpacked 2025 açılış konuşmasında bu özelliğe hiç dikkat çekmedi. S25 serisi tüm ülkelerde Snapdragon işlemciyle geliyor, bir engel yok ancak özelliğin kullanılabilmesi için hükümetten de onay alması gerekiyor. Belki de şirket, çalışmaları henüz tamamlamadığından özellikten hiç bahsetmedi.

Bir hatırlatma olarak, Snapdragon Satellite, Snapdragon 8 Gen 2 çipinin de bir parçasıydı ancak hiçbir akıllı telefon markası bu özelliği kullanmadı çünkü o zamanlar Android bu özelliği yerel olarak desteklemiyordu. Android 15 yerel olarak uydu tabanlı mesajlaşmayı destekliyor. Apple, Türkiye’de kullanılabilir olmasa da iPhone 14 modelinden beri iPhone’larda benzer bir özelliği sunuyor.

Galaxy için Snapdragon 8 Elite işlemci özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Galaxy için Snapdragon 8 Elite, biraz daha yüksek CPU ve GPU saat hızlarına sahip. Galaxy S24 serisi telefonlarda kullanılan yongalara kıyasla %37 daha hızlı CPU, %30 daha hızlı GPU ve %40 daha hızlı NPU’dan bahsediyoruz. İşlemci, TSMC'nin 3nm üretim sürecinden geçtiği için önceki nesil yongalardan daha fazla güç verimliliği sunuyor.

Qualcomm, ekran görüntü ölçekleme kalitesinde %40 iyileştirme sağlayabilen ProScaler'ı yongaya uygulamak için Samsung ile çalıştı. Ayrıca, ekran verimliliğini artırmak için Samsung'un mobil Dijital Doğal Görüntü motorunu (mDNIe) bu Snapdragon yongasının ISP ekran sinyal işlemcisine (DSP) yerleştirdi. Şirketler ayrıca, Samsung'un görüntü işleme teknolojilerini, gelişmiş görüntü ve video yakalama için Snapdragon yongasının ISP'sine uygulamak için birlikte çalıştı.

Snapdragon 8 Elite For Galaxy'nin içindeki güçlü NPU, birçok Galaxy AI özelliğinin cihazda yerel olarak çalışmasını sağlıyor. Galaxy S25 serisiyle tanıtılan, bazıları eski modellere de gelecek Galaxy AI özelliklerine buradan bakabilirsiniz:

Samsung telefonlar için yeni Galaxy AI özellikleri neler? 1 gün önce eklendi

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Samsung S25 serisi, hayat kurtarıcı özellikle geliyor