    One UI 8.5 beta daha fazla cihaza geliyor: Samsung listeyi paylaştı

    Samsung, One UI 8.5 beta programını uygun fiyatlı modelleri de içeren daha fazla cihaza açtığını duyurdu. Güncelleme, Hindistan, Kore, İngiltere ve ABD gibi belirli ülkelerde sunulmaya başladı.

    Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy S25 FE, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Fold 7'ye beta güncellemesini sunduktan sonra, şimdi de daha eski Galaxy S ve Galaxy Z serisi telefonlara dağıtmaya başladı.

    Samsung, One UI 8.5 beta sürümünün yedi yeni Galaxy cihaza sunulduğunu, desteklenen cihaz sayısının toplamda 20'nin üzerine çıktığını belirtti. En yeni genişleme, Samsung'un 2023 amiral gemisi telefonlarını ve katlanabilir cihazlarını beta programına dahil ederken, Samsung’un One UI 8.5 beta programına katılan ilk A serisi cihaz olduğunu söylediği Galaxy A36 5G'yi de ekliyor.

    One UI 8.5 beta güncellemelerini alacak yeni cihazlar

    Bugünden itibaren One UI 8.5 beta programı aşağıdaki cihazlar için açıldı:

    • Galaxy S23
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy A36

    Beta programı, Galaxy S23 serisi (Galaxy S23 FE dahil) için Hindistan, Güney Kore, İngiltere ve ABD’deki kullanıcılara açıldı. Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5, beta güncellemesini yalnızca Güney Kore ve ABD'de alacak. Galaxy A36 ise One UI 8.5 beta güncellemesini yalnızca Hindistan'da alacak.

    One UI 8.5 beta, Hızlı Paylaşım özelliği aracılığıyla AirDrop desteğini getiriyor. Samsung, platformlar arası dosya paylaşımını kolaylaştıran bu özelliğin şu anda Galaxy S25 serisi, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 dahil olmak üzere belirli cihazlarda aktif edildiğini de belirtti.

