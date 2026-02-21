Giriş
    Xiaomi'den 8000 ve 8500 mAh bataryalı amiral gemisi iddiası

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin, 8000 ve 8500 mAh seviyesinde bataryalarla donatılmış iki yeni amiral gemisi akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddia edildi.     

    Xiaomi'den 8000 ve 8500 mAh bataryalı amiral gemisi iddiası Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin, gelecekte tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefon modelleri için iki farklı yüksek kapasiteli bataryayı test ettiği öne sürüldü. İddiaya göre şirket, biri yaklaşık 8000 mAh, diğeri ise yaklaşık 8500 mAh kapasiteye sahip iki yeni batarya üzerinde çalışıyor.

    Bilgiler, Çinli teknoloji sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Buna göre test edilen bataryalardan birinin nominal kapasitesi 7850 mAh (tipik yaklaşık 8000 mAh), diğerinin ise 8380 mAh (tipik yaklaşık 8500 mAh) seviyesinde.

    Büyük ekranlı, performans odaklı modeller

    Her iki batarya da tek hücreli silikon anot teknolojisine dayanıyor ve yaklaşık 100W hızlı şarj desteği sunduğu belirtiliyor. Kaynağa göre bu bataryalar, "yüksek performanslı amiral gemisi akıllı telefonlar" için geliştiriliyor.

    Xiaomi'den 8000 ve 8500 mAh bataryalı amiral gemisi iddiası Tam Boyutta Gör
    Ayrıca söz konusu modellerin yaklaşık 6,8 ila 6,9 inç büyüklüğünde geniş ekranlara sahip olacağı ifade ediliyor. Bu da Xiaomi'nin özellikle büyük ekranlı ve güçlü donanımlı cihazlarda pil kapasitesini ciddi biçimde artırmaya hazırlandığını gösteriyor.
