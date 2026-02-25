Giriş
    Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max karşılaştırması: Yılın en iyileri karşı karşıya

    Samsung, merakla beklenen Galaxy S26 Ultra modelini tanıttı. Peki Galaxy S26 Ultra, en yakın rakibi iPhone 17 Pro Max karşısında neler sunuyor? İşte Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max

    Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz dakikalarda düzenlenen "Galaxy Unpacked" etkinliği kapsamında şimdiye kadarki en güçlü telefonu Galaxy S26 Ultra modelini duyurdu. Peki Galaxy S26 Ultra, Apple'ın en güçlü telefonu iPhone 17 Pro Max'e karşı neler sunuyor? Her iki telefon arasındaki farklar neler? İşte Galaxy S26 Ultra mı iPhone 17 Pro Max mi? sorusunun cevabı...

    Tasarım ve Ekran📱

    Tasarımdan başlayacak olursak, Samsung, güncel Ultra modellerinde devam eden tasarım çizgisini Galaxy S26  Ultra'da da koruyor. Apple ise, iPhone 17 Pro Max ile sol üstteki kare kamera bloğunu kaldırıldı, yerine Pixel tarzı bir kamera çubuğu getirdi ve önceki nesillerin daha sade tasarımlarının yerine parlak turuncu ve koyu mavi gibi daha dikkat çekici renkler sunuyor.

    Buna ek olarak iPhone 17 Pro Max IP68 sertifikası ve alüminyum gövde, S26 Ultra ise yine IP68 ve Titanyum çerçeve ile geliyor. Her iki model de 6,9 inç boyutunda 120 Hz panellerle geliyor. Ancak Galaxy S26 Ultra, 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve yaklaşık 498 ppi yoğunluk sunarak keskinlik tarafında yine avantajlı. iPhone 17 Pro Max ise 2868 x 1320 çözünürlükle yaklaşık 460 ppi seviyesinde.

    Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    S26 Ultra'da Dynamic LTPO AMOLED 2X panel, 2600 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Armor 2 koruma yer alıyor. Ayrıca yansıma önleyici kaplama Samsung tarafında da mevcut. iPhone 17 Pro Max'te ise Ceramic Shield 2 ve Apple'ın 7 katmanlı yeni yansıma önleyici kaplaması öne çıkıyor. Ek olarak S26 Ultra, entegre S Pen desteğiyle üretkenlik tarafında rakibinden ayrışıyor.

    Galaxy S26 Ultra'daki en büyük yenilik, Privacy Display (Gizlilik Ekranı) özelliği. Bu özellik, yan açılardan bakıldığında ekran içeriğini okunamaz hâle getirerek başkalarının ekranınızı görmesini önleyebiliyor. Bir nevi entegre gizlilik filtresi gibi çalışıyor. Gizlilik modu, normal görünürlüğü korurken yan görüş açısını daraltıyor veya belirli bölümleri tamamen gizleyebiliyor.

    • Galaxy S26 Ultra: 1440 × 3120 piksel Dynamic AMOLED 2X panel, 498 ppi, ve 2600 nit tepe parlaklık sunuyor. Ayrıca daha yeni nesil Gorilla Armor 2 camla korunuyor.
    • iPhone 17 Pro Max: 2868 × 1320 çözünürlüklü ekranla biraz daha düşük ppi sunuyor.

    Performans ve Pil 🪫

    Galaxy S26 Ultra 3 nm üretim sürecine sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ile gelirken, iPhone 17 Pro Max, Apple'ın A serisi en güncel çipi 3nm A19 Pro'dan güç alıyor. Kağıt üzerinde her iki cihaz da zirve segmentte. Apple genelde tek çekirdek performansında öne çıkarken, Qualcomm son nesillerde çok çekirdek ve GPU tarafında ciddi sıçrama yaptı. Gerçek kullanımda ise farkın hissedilmesi zor.

    Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    S26 Ultra tarafında 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri, UFS 4.x depolama ve 1 TB’a kadar kapasite sunuluyor. Pil tarafında iPhone 17 Pro Max 5088 mAh kapasite sunarken, S26 Ultra 5000 mAh batarya ile geliyor. Ancak şarj hızında Samsung daha agresif. 60W kablolu, 25W kablosuz ve 4.5W ters kablosuz şarj desteği mevcut. iPhone 17 Pro Max ise 40W kablolu ve Qi2 kablosuz şarj sunuyor.
    • iPhone 17 Pro Max: 5088 mAh 40W kablolu, Qi2 kablosuz şarj
    • Galaxy S26 Ultra: ~5000 mAh, 60 W kablolu, 25 W kablosuz ve ters kablosuz şarj

    Kamera 📸

    iPhone 17 Pro Max, 48 MP Fusion üçlü kamera sistemi ve sensör kırpma temelli 8x "kayıpsız" zoom ile geliyor. Maksimum dijital yakınlaştırma 40x seviyesinde. Video tarafında Apple'ın stabilizasyon ve renk tutarlılığı konusundaki başarısı hâlâ en güçlü kozlarından biri. Galaxy S26 Ultra ise kağıt üzerinde daha iddialı.

    Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    S26 Ultra, 200 MP ana kamera, 10 MP 3x telefoto, 50 MP 10x periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş sensörlere sahip. Ayrıca 8K 30 fps video, 4K 120 fps, gelişmiş 10-bit HDR, Log format ve gyro-EIS desteği mevcut. 10x optik ve çoklu telefoto sistemi sayesinde özellikle uzun mesafeli çekimlerde Samsung daha esnek bir yapı sunuyor. Zoom tarafında avantaj açık şekilde S26 Ultra'da.

    Bu arada Samsung, yeni ProVisual Engine ile daha iyi dinamik aralık, daha az gürültü ve daha keskin ayrıntılar vaat ediyor. Düşük ışıkta video yeteneklerini geliştiren Nightography video da yine önemli iyileştirmelerden.

    Yazılım ve Güncelleme 🧠

    Galaxy S26 Ultra Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile kutudan çıkıyor ve 7 büyük Android güncellemesi vadediyor. Galaxy AI ve Google Gemini destekli yapay zeka özellikleri özellikle üretkenlik ve sistem geneline yayılmış araçlar konusunda daha kapsamlı bir deneyim sunuyor. Generative Edit, Now Brief, Now Bar, Circle to Search, Nightography Video gibi daha gelişmiş yapay zeka özellikleri bunların bir parçası.

    Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Pro Max ise, iOS 26 ile geliyor ve sınırlı da olsa Apple Intelligence özellikleri sunuyor. Metin özetleme/yeniden yazma, fotoğraf düzenleme (AI Destekli), gerçek zamanlı Canlı Çeviri desteğine sahip.
    • iPhone 17 Pro Max: iOS 26 + Apple Intelligence, iOS deneyimi
    • Galaxy S26 Ultra: Android 16 tabanlı One UI 8.5 + geniş Galaxy AI paketi ile kişiselleştirme ve üretkenlik odaklı özellikler

    Genel Değerlendirme 🤳

    Özetleyecek olursak, iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S26 Ultra kendi ekosistemlerinin zirvesini temsil ediyor ve kağıt üzerinde "eksik" denebilecek neredeyse hiçbir yönleri yok. Ancak yaklaşım farkı bu noktada belirginleşiyor.

    Galaxy S26 Ultra, donanım çeşitliliği ve teknik esneklik açısından daha agresif bir profil çiziyor. 200 MP ana kamera, çift telefoto sistemi, yüksek çözünürlüklü ekran, 60W hızlı şarj, S Pen desteği ve buna ek olarak entegre gizlilik ekranı gibi yenilikler, telefonu yalnızca güçlü değil aynı zamanda çok yönlü hâle getiriyor. Özellikle mobil fotoğrafçılıkta uzun menzilli zoom, üretkenlikte kalem kullanımı ve kamusal alanlarda ekran gizliliği gibi spesifik ihtiyaçları olan kullanıcılar için S26 Ultra daha "fonksiyonel" bir cihaz.

    iPhone 17 Pro Max ise daha rafine ve dengeli bir deneyim sunuyor. Apple'ın donanım-yazılım uyumu, video kaydındaki istikrarı, uygulama optimizasyonu ve ekosistem entegrasyonu hâlâ sektör standardı kabul ediliyor. Mac, iPad veya Apple Watch kullanan biri için cihazlar arası geçiş ve veri senkronizasyonu ciddi bir konfor sağlıyor.

    Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max 🆚
    Özellik Samsung Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max
    Ekran 6.9 inç Dinamik LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2.600 nit, 1440 x 3120 piksel, Yansıma Önleme ve Gizlilik Ekranı, Corning Gorilla Armor 2 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit, 1600 nit (HBM), 3000 nit (tepe), 1320 x 2868 piksel, Ceramic Shield 2, Yansıma önleyici kaplama
    İşlemci 3nm Qualcomm Snapragon 8 Elite Gen 5 3nm Apple A19 Pro
    RAM 12-16GB  12GB
    Batarya 5.000mAh, 60W hızlı şarj, 25W kablosuz ve 4.5W ters şarj 4.823 mAh, 5.088 mAh (ABD) 40W hızlı şarj, 25W MagSafe 2.0
    Arka Kamera 1 200 MP, f/1.4, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
    Arka Kamera 2 10 MP, (telefoto), f/2.4 1/3.94", PDAF, OIS, 3x optik zoom 48 MP, f/2.8, 100mm (periskop telefoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optik zoom
    Arka Kamera 3 50 MP, f/2.9, 111mm (periskop telefoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 10x optik zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF
    Arka Kamera 4 50 MP, f/1.9, 120˚ (Ultra geniş), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video -
    Video 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo ses kayıt., gyro-EIS
    • 4K@24/25/30/60/100/120fps
    • 1080p@25/30/60/120/240fps
    • 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (120fps)
    • ProRes, ProRes RAW (120fps)
    • Apple Log 2
    • 3D (uzamsal) video/ses
    Ön Kamera 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF, HDR, HDR10+, 4K@30/60fps, 1080p@30fps 18MP, f/1.9, PDAF, OIS
    SL 3D, HDR, Dolby Vision HDR, 3D audio, stereo sound, ProRes RAW, Apple Log 2, K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS
    Depolama 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB
    Bağlantı Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.2 Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, SB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort
    Konektör Type C Type C
    Güvenlik Yüz tanıma, Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu Face ID, Emergency SOS, 
    Ses Stereo Stereo
    Boyut ve Ağırlık 163.6 x 78.1 x 7.9 mm, 214 gr 163.4 x 78 x 8.8 mm, 233 gr
    Satış Fiyatı -- 119.999 TL

