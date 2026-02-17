Giriş
    Galaxy S26 Ultra’nın “Gizlilik Ekranı” özelliği detaylandı

    Samsung’un Galaxy S26 Ultra modeliyle sunacağı Privacy Display özelliği sızdırıldı. Yan açılardan görünürlüğü azaltan sistem, oldukça geniş özelleştirme seçeneklerine sahip olacak.

    Galaxy S26 Ultra'nın "Gizlilik Ekranı" özelliği detaylandı
    Samsung’un Galaxy S26 serisi için artık sadece birkaç gün kaldı. Yeni serinin öne çıkan detaylarından olan ve sadece Galaxy S26 Ultra modeline özel olması beklenen “Privacy Display” (Gizlilik Ekranı) özelliği hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Görünüşe göre bu gizlilik ayarı oldukça geniş özelleştirme seçeneklerine sahip olacak.

    Akıllı ve özelleştirilebilir ekran teknolojisi

    Privacy Display, ekran içeriğinin yan açılardan görünürlüğünü azaltarak kullanıcıların kamusal alanlarda daha güvenli bir deneyim yaşamasını hedefliyor. Bu sayede asansör, toplu taşıma ya da kalabalık ortamlarda ekrana yandan bakan kişilerin içerikleri görmesi zorlaşıyor. Özelliğin temel amacı, harici gizlilik filtrelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak ve bunu doğrudan donanım-yazılım entegrasyonu ile sağlamak.

    Sızıntıya göre ayarlar menüsünde Privacy Display için özel bir bölüm bulunuyor. Buradaki açıklamada, “Gizlilik Ekranını istediğiniz zaman açarak gizliliğinizi koruyun” ifadesi yer alıyor. Samsung'a göre, bu özellik “koşullar karşılandığında otomatik olarak açılacak”. Bu da sistemin yalnızca manuel değil, aynı zamanda bağlamsal olarak da devreye girebildiğini ortaya koyuyor.

    Galaxy S26 Ultra'nın "Gizlilik Ekranı" özelliği detaylandı
    Privacy Display’in en dikkat çekici bileşenlerinden biri Auto Privacy seçeneği. Sistem, hassas bilgi içeren uygulamalar kullanıldığında ya da kullanıcı kalabalık bir ortamdayken gizlilik ekranını otomatik olarak devreye alabiliyor.

    Ayarlar içerisinde yer alan bir diğer seçenek ise Maximum Privacy modu. Tek dokunuşla etkinleştirilebilen bu mod, Privacy Display aktifken ekran parlaklığını normalden daha düşük seviyeye indiriyor. Böylece yan açılardan içeriğin fark edilmesi daha da zorlaştırılıyor.

    Sistem, kullanıcıya özelleştirme imkanı da tanıyor. Custom Conditions (Özel Koşullar) başlığı altında, gizlilik ekranının hangi durumlarda devreye gireceği detaylı şekilde belirlenebiliyor. Ayrıca Auto Privacy’nin yanında yer alan manuel ayarlar bölümü, kullanıcı tarafından tanımlanan tüm Privacy Display özelleştirmelerini listeliyor.

    İkinci ekran görüntüsünde “Privacy Triggers” başlığı altında üç ana bölüm dikkat çekiyor. Bunlar “Where you are” (Nerede olduğunuz), “What content you see on display” (Ekranda hangi içeriği gördüğünüz) ve “Which part” (Hangi bölüm) olarak listeleniyor.

    Konum tabanlı tetikleyicilerde, özellikle kalabalık kamu alanları öne çıkıyor. İçerik tabanlı tetikleyiciler arasında ise kilit ekranı (PIN, parola ve desen girişleri) ile Galeri uygulamasındaki gizlilik korumalı fotoğraflar yer alıyor. Bu da cihazın yalnızca ortamı değil, görüntülenen içeriğin hassasiyet derecesini de analiz ettiğini gösteriyor. “Which part” bölümünde ise bildirimler ve picture-in-picture (resim içinde resim) moduna yönelik kısmi ekran koruması dikkat çekiyor. Bu yapı, ekranın tamamı yerine belirli bölümlerinde gizlilik filtresi uygulanabildiğini ortaya koyuyor.

    Unpacked etkinliği 25 Şubat’ta

    Samsung’un yeni cihazları 25 Şubat’ta San Francisco’da düzenleyeceği büyük Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Etkinlik Türkiye saati ile 21:00’da başlayacak. Privacy Display teknolojisinin, iddialara göre yalnızca Ultra modeline özel sunulacağı konuşuluyor.

