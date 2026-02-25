Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    🔴 Samsung Galaxy S26 Ultra tanıtılıyor! Türkçe Canlı Yayın #GalaxyUnpacked

    Samsung’un merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliği bu akşam gerçekleşiyor. Galaxy Unpacked için Türkçe simultane çeviri ile canlı yayınımız saat 20.30'da başlıyor.

    Samsung, yılın en büyük lansmanlarından biri olan Galaxy Unpacked kapsamında yeni amiral gemilerini sahneye çıkarıyor. Biz de DonanımHaber olarak etkinliği Türkçe canlı yayın ile ekranlarınıza taşıyoruz. Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra tanıtımı saat 21.00'de başlayacak.

    🎙️ Burak Şolt’un Türkçe simultane çevirisiyle canlı yayınımız bugün saat 20.30’da başlıyor.
    🌍 Galaxy Unpacked etkinliği ise saat 21.00’de resmi olarak başlayacak.

    Neler tanıtılacak?

    📱 Yeni Galaxy S26 serisi

    Serinin zirvesinde yer alacak Galaxy S26 Ultra başta olmak üzere, ailenin tüm üyeleri ilk kez resmi olarak sahneye çıkacak. Kamera teknolojilerindeki yenilikler, yapay zekâ destekli özellikler ve performans tarafındaki geliştirmeler merakla bekleniyor.

    🎧 Yeni Galaxy Buds modelleri

    Samsung’un yeni nesil kablosuz kulaklıkları da etkinlikte tanıtılacak. Aktif gürültü engelleme, batarya süresi ve ekosistem entegrasyonu tarafında önemli yenilikler gelebilir.

    🤖 Yeni Samsung teknolojileri

    Etkinlikte yalnızca donanım değil; Samsung’un yapay zekâ, yazılım ve mobil ekosistem tarafındaki yeni teknolojileri de duyurulacak. Özellikle Galaxy AI tarafında önemli güncellemeler bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kanal tedavili dişimin kenarı kırıldı türk telekom bedava internet hilesi emme manifolt kaçak sesi çağatay ulusoy boy bactroban krem uçuk için kullanılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 16-R1041NT
    HP Victus 16-R1041NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum