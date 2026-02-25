🔴 Samsung Galaxy S26 Ultra tanıtılıyor! Türkçe Canlı Yayın #GalaxyUnpacked

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Samsung, yılın en büyük lansmanlarından biri olan Galaxy Unpacked kapsamında yeni amiral gemilerini sahneye çıkarıyor. Biz de DonanımHaber olarak etkinliği Türkçe canlı yayın ile ekranlarınıza taşıyoruz. Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra tanıtımı saat 21.00'de başlayacak.

🎙️ Burak Şolt’un Türkçe simultane çevirisiyle canlı yayınımız bugün saat 20.30’da başlıyor.

🌍 Galaxy Unpacked etkinliği ise saat 21.00’de resmi olarak başlayacak.

Neler tanıtılacak?

📱 Yeni Galaxy S26 serisi

Serinin zirvesinde yer alacak Galaxy S26 Ultra başta olmak üzere, ailenin tüm üyeleri ilk kez resmi olarak sahneye çıkacak. Kamera teknolojilerindeki yenilikler, yapay zekâ destekli özellikler ve performans tarafındaki geliştirmeler merakla bekleniyor.

🎧 Yeni Galaxy Buds modelleri

Samsung’un yeni nesil kablosuz kulaklıkları da etkinlikte tanıtılacak. Aktif gürültü engelleme, batarya süresi ve ekosistem entegrasyonu tarafında önemli yenilikler gelebilir.

🤖 Yeni Samsung teknolojileri

Etkinlikte yalnızca donanım değil; Samsung’un yapay zekâ, yazılım ve mobil ekosistem tarafındaki yeni teknolojileri de duyurulacak. Özellikle Galaxy AI tarafında önemli güncellemeler bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S26 Ultra tanıtılıyor! Türkçe Canlı Yayın

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: