Galaxy S26 vs iPhone 17 karşılaştırması: Performans, kamera, yapay zeka

Yıllardır Samsung Unpacked etkinlikleri ve Apple lansmanlarını takip ediyoruz. Her iki şirket de büyük vaatlerle, parlatılan ve heyecan verici özelliklerle yeni telefonlar piyasaya sürüyor. iPhone kadar beklenen telefon da Galaxy S serisi. Bu yıl Apple Pro modeller kadar güçlendirilen iPhone 17’nin karşısında Galaxy S26 var. Hem Galaxy S26 hem de iPhone 17'nin güçlü yönleri ve zayıf noktaları var. Peki, hangisi almalı? Galaxy S26 vs iPhone 17 karşılaştırma yazısında iki cihazı yana yana getiriyoruz.

Samsung Galaxy S26 vs iPhone 17 karşılaştırma Özellik Samsung Galaxy S26 iPhone 17 Ekran 6.3 inç, 2340x1080, 120Hz, Corning Gorilla Armor 2, Dynamic AMOLED 2X 6.3 inç, 120Hz Promotion, 3000 nit, Super Retina XDR İşlemci Exynos 2600 Apple A19 Bellek 12GB RAM 8GB RAM Depolama 256GB / 512GB 256GB / 512GB Arka kamera 50MP geniş açılı (birincil) + 10MP telefoto + 12MP ultra geniş 48MP Fusion + 48MP Ultra geniş Ön kamera 12MP 18MP Batarya 4300 mAh, 25W hızlı şarj 3692 mAh Yazılım One UI 8.5 iOS 26 Bağlantı 5G, NFC, WiFi 7, Bluetooth 5.4 5G, NFC, WiFi 7, Bluetooth 6 Boyut ve ağırlık 149.6 x 71.7 x 7.2mm, 167g 149.6 x 71.5 x 7.95mm, 177g Fiyat 70.499 TL 77.999 TL

Tasarım ve Materyal 😍

Tam Boyutta Gör Öncelikle dikkat çeken ilk şeyden başlayalım: Telefonun elinizde nasıl göründüğü ve hissettirdiği. Samsung Galaxy S26, markanın alışılmış tarzını koruyor. Çok ince çerçevelere ve ön tarafta küçük bir delikli kameraya sahip. Arka yüzey mat bir kaplamaya sahip. S26 yaklaşık 6.3 inç ekrana sahip. Samsung, cihazda güçlü alüminyum çerçeve kullanıyor ve IP68 su geçirmezlik özelliği bulunuyor. Ekran koruması açısından, Gorilla Glass eskisinden daha dayanıklı.

Şimdi de Apple iPhone 17'den bahsedelim. Apple genellikle tasarımı çok fazla değiştirmiyor. Temel model de 6.3 inç ancak çerçeveler daha da ince. Apple, ön yüzeyde çizilmelere karşı çok daha dayanıklı olduğunu iddia ettiği Ceramic Shield 2 kullanıyor. Arka ise Pro modellerden farklı olarak alüminyum. Alüminyum tasarımın camdan çok daha dayanıklı olduğu, kaliteli bir his verdiği söylenebilir. iPhone’un tasarımı sade ama zarif.

Daha fazla seçenek, eğlenceli renkler istiyorsanız, Samsung sizin için daha iyi olabilir. Sağlam hissettiren sade ve basit bir tasarım tercih ediyorsanız, iPhone 17 daha iyi bir seçim olabilir. Bu segmentte net bir kazanan yok. Bu tamamen kişisel olarak hangi tarzı ve hissi daha çok sevdiğinize bağlı.

Ekran teknolojisi: Parlaklık, Yenileme hızı, kaydırma 👀

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26, parlak ve renkli bir AMOLED ekrana sahip. Panel, 120Hz yenileme hızını destekliyor. Uygulamalar veya sosyal medya platformlarında gezinirken oldukça hızlı. Ekran ayrıca 2600 nit'e kadar parlaklığa çıkabiliyor.

iPhone 17, Apple'ın Super Retina XDR ekranını kullanıyor. Bu yıl düz modeller ilk kez 120Hz yenileme hızı sağlayan ekranla geliyor. Apple ayrıca parlamayı azaltmak için özel bir yansıma önleyici kaplama ekledi. Bu, ekranın dışarıda daha kolay görülmesini sağlıyor. Parlaklık 3000 nit.

Apple'ın çok iyi yaptığı bir şey de renk doğruluğu. Renkler Samsung'unki kadar parlak görünmeyebiliyor ancak daha doğal ve gerçekçi görünüyor. Bu, fotoğraf düzenleyen ya da gerçek renklere önem veren kişiler için faydalı.

Her iki cihazın da ekranı mükemmel.

Performans, İşlemci ve RAM ⚡️

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26, çoğu ülkede 2nm işlem teknolojisiyle üretilmiş Exynos 2600 işlemci ile geliyor. Bu, cihazın yüksek kalitede grafikli oyunları ve çoklu görevi takılmadan yapmasını sağlıyor. Birçok uygulama arasında gecikme olmadan geçiş yapabiliyorsunuz. Galaxy S26, 12 GB RAM’e sahip.

iPhone 17 ise Apple'ın A19 çipini kullanıyor. Temel modelde RAM daha düşük (8GB) olsa bile, optimizasyonlar sayesinde telefon yine de çok akıcı hissettiriyor. Apple, donanım ve yazılımın mükemmel bir şekilde birlikte çalışmasına odaklanıyor.

Günlük kullanımda, her iki telefon da son derece hızlı hissettiriyor. Saf güç açısından bakarsak, Samsung daha yüksek RAM ve güçlü çok çekirdekli performansı nedeniyle avantajlı olabilir. iPhone 17, işletim sistemi sayesinde akıcı hissettiriyor. Maksimum güç ve çoklu görev istiyorsanız, Galaxy S26 daha iyi bir seçim olabilir.

Yazılım deneyimi: One UI vs iOS 📲

Tam Boyutta Gör Galaxy S26, Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile geliyor. Özelleştirme için harika. Temaları değiştirebilir, widget'ları kullanabilir ve çoklu görev için ekranı bölebilirsiniz. Samsung ayrıca yedi yıl güncelleme sözü veriyor, bu da çok iyi. DeX modu, telefonunuzu monitöre bağlamanıza ve mini bir bilgisayar gibi kullanmanıza olanak tanıyor.

iPhone 17, iOS 26 üzerinde çalışıyor. Apple'ın sistemi diğer Apple cihazlarıyla çok iyi çalışıyor. iPhone, iPad ve Mac arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayan devamlılık gibi özellikler mevcut. Apple ayrıca yaklaşık 6-7 yıl boyunca güncellemeler sunuyor.

Özelleştirmeyi ve yeni özellikleri denemeyi seviyorsanız, One UI daha iyi. Basit ve akıcı bir performans tercih ediyorsanız, iOS harika bir seçim.

Yapay Zeka: Samsung büyük adım atıyor 🤖

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26, hayatı kolaylaştıran akıllı yapay zeka özelliklerine sahip. AI, fotoğrafları otomatik olarak düzenlemeye, dilleri gerçek zamanlı olarak çevirmeye ve pil kullanımını daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Hatta düşük ışıklı fotoğrafların daha parlak ve net görünmesini sağlıyor. Bu, açık bir kazananın olduğu bir segment!

iPhone 17 öncelikle gizliliğe odaklanıyor. Genmoji oluşturabiliyor, görüntüler üretebiliyor ve Siri bağlamla daha akıllı. Apple'ın yapay zekası daha güvenilir görünse de işlemler cihaz içi yapıldığından beklenilen sonuçları vermiyor.

Yapay zekada kazanan açık ara Samsung.

Kamera karşılaştırması: Zorlu savaş 📷

Tam Boyutta Gör Galaxy S26’da üçlü kamera sistemi bulunuyor: 50MP OIS'li geniş açılı lens, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoomlu 10MP telefoto kamera.

Selfie için 12MP ön kamera bulunuyor. Ayrıca, fotoğraflarınızı ve videolarınızı iyileştirmek için yapay zeka özellikleri ve düzenleme stüdyosu mevcut.

iPhone 17'nin Pro ve temel modellerinde 48MP kameralar bulunuyor. Renkler doğal ve telefoto lens ile portreler harika görünüyor. Ön kamera, herkesi kadrajda tutmak için Center Stage özelliğini kullanıyor.

Video tarafında, Galaxy S26, 8K 30fps kayıt yapabiliyor. Düşük ışıkta video çekimini gerçekten iyi yönetiyor ve bu yüzden vlogcular için harika. iPhone 17, Dolby Vision ile 120 fps'de 4K kayıt yapıyor. Mükemmel stabilizasyon ve renk doğruluğuna sahip. Bu da cihazı profesyonel tarzda videolar için mükemmel kılıyor.

Batarya kapasitesi ve şarj hızları 🔋

Galaxy S26, yaklaşık 51 saat pil ömrü sağlayan 4300 mAh bataryayla geliyor. Pil, 25W kablolu şarj ile hızlı şarj oluyor. iPhone 17'nin bataryası 3692 mAh. Telefon, 30 dakikada %50’ye kadar şarj oluyor. Samsung'un pili büyük olabilir ancak iPhone 17’de pil verimliliği daha yüksek.

