Galaxy S26 vs iPhone 17 karşılaştırması: Performans, kamera, yapay zeka

Yıllardır Samsung Unpacked etkinlikleri ve Apple lansmanlarını takip ediyoruz. Her iki şirket de büyük vaatlerle, parlatılan ve heyecan verici özelliklerle yeni telefonlar piyasaya sürüyor. iPhone kadar beklenen telefon da Galaxy S serisi. Bu yıl Apple Pro modeller kadar güçlendirilen iPhone 17’nin karşısında Galaxy S26 var. Hem Galaxy S26 hem de iPhone 17'nin güçlü yönleri ve zayıf noktaları var. Peki, hangisi almalı? Galaxy S26 vs iPhone 17 karşılaştırma yazısında iki cihazı yana yana getiriyoruz.
|Özellik
|Samsung Galaxy S26
|iPhone 17
|Ekran
|6.3 inç, 2340x1080, 120Hz, Corning Gorilla Armor 2, Dynamic AMOLED 2X
|6.3 inç, 120Hz Promotion, 3000 nit, Super Retina XDR
|İşlemci
|Exynos 2600
|Apple A19
|Bellek
|12GB RAM
|8GB RAM
|Depolama
|256GB / 512GB
|256GB / 512GB
|Arka kamera
|50MP geniş açılı (birincil) + 10MP telefoto + 12MP ultra geniş
|48MP Fusion + 48MP Ultra geniş
|Ön kamera
|12MP
|18MP
|Batarya
|4300 mAh, 25W hızlı şarj
|3692 mAh
|Yazılım
|One UI 8.5
|iOS 26
|Bağlantı
|5G, NFC, WiFi 7, Bluetooth 5.4
|5G, NFC, WiFi 7, Bluetooth 6
|Boyut ve ağırlık
|149.6 x 71.7 x 7.2mm, 167g
|149.6 x 71.5 x 7.95mm, 177g
|Fiyat
|70.499 TL
|77.999 TL
Tasarım ve Materyal 😍
Şimdi de Apple iPhone 17'den bahsedelim. Apple genellikle tasarımı çok fazla değiştirmiyor. Temel model de 6.3 inç ancak çerçeveler daha da ince. Apple, ön yüzeyde çizilmelere karşı çok daha dayanıklı olduğunu iddia ettiği Ceramic Shield 2 kullanıyor. Arka ise Pro modellerden farklı olarak alüminyum. Alüminyum tasarımın camdan çok daha dayanıklı olduğu, kaliteli bir his verdiği söylenebilir. iPhone’un tasarımı sade ama zarif.
Daha fazla seçenek, eğlenceli renkler istiyorsanız, Samsung sizin için daha iyi olabilir. Sağlam hissettiren sade ve basit bir tasarım tercih ediyorsanız, iPhone 17 daha iyi bir seçim olabilir. Bu segmentte net bir kazanan yok. Bu tamamen kişisel olarak hangi tarzı ve hissi daha çok sevdiğinize bağlı.
Ekran teknolojisi: Parlaklık, Yenileme hızı, kaydırma 👀
iPhone 17, Apple'ın Super Retina XDR ekranını kullanıyor. Bu yıl düz modeller ilk kez 120Hz yenileme hızı sağlayan ekranla geliyor. Apple ayrıca parlamayı azaltmak için özel bir yansıma önleyici kaplama ekledi. Bu, ekranın dışarıda daha kolay görülmesini sağlıyor. Parlaklık 3000 nit.
Apple'ın çok iyi yaptığı bir şey de renk doğruluğu. Renkler Samsung'unki kadar parlak görünmeyebiliyor ancak daha doğal ve gerçekçi görünüyor. Bu, fotoğraf düzenleyen ya da gerçek renklere önem veren kişiler için faydalı.
Her iki cihazın da ekranı mükemmel.
Performans, İşlemci ve RAM ⚡️
iPhone 17 ise Apple'ın A19 çipini kullanıyor. Temel modelde RAM daha düşük (8GB) olsa bile, optimizasyonlar sayesinde telefon yine de çok akıcı hissettiriyor. Apple, donanım ve yazılımın mükemmel bir şekilde birlikte çalışmasına odaklanıyor.
Günlük kullanımda, her iki telefon da son derece hızlı hissettiriyor. Saf güç açısından bakarsak, Samsung daha yüksek RAM ve güçlü çok çekirdekli performansı nedeniyle avantajlı olabilir. iPhone 17, işletim sistemi sayesinde akıcı hissettiriyor. Maksimum güç ve çoklu görev istiyorsanız, Galaxy S26 daha iyi bir seçim olabilir.
Yazılım deneyimi: One UI vs iOS 📲
iPhone 17, iOS 26 üzerinde çalışıyor. Apple'ın sistemi diğer Apple cihazlarıyla çok iyi çalışıyor. iPhone, iPad ve Mac arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayan devamlılık gibi özellikler mevcut. Apple ayrıca yaklaşık 6-7 yıl boyunca güncellemeler sunuyor.
Özelleştirmeyi ve yeni özellikleri denemeyi seviyorsanız, One UI daha iyi. Basit ve akıcı bir performans tercih ediyorsanız, iOS harika bir seçim.
Yapay Zeka: Samsung büyük adım atıyor 🤖
iPhone 17 öncelikle gizliliğe odaklanıyor. Genmoji oluşturabiliyor, görüntüler üretebiliyor ve Siri bağlamla daha akıllı. Apple'ın yapay zekası daha güvenilir görünse de işlemler cihaz içi yapıldığından beklenilen sonuçları vermiyor.
Yapay zekada kazanan açık ara Samsung.
Kamera karşılaştırması: Zorlu savaş 📷
Selfie için 12MP ön kamera bulunuyor. Ayrıca, fotoğraflarınızı ve videolarınızı iyileştirmek için yapay zeka özellikleri ve düzenleme stüdyosu mevcut.
iPhone 17'nin Pro ve temel modellerinde 48MP kameralar bulunuyor. Renkler doğal ve telefoto lens ile portreler harika görünüyor. Ön kamera, herkesi kadrajda tutmak için Center Stage özelliğini kullanıyor.
Video tarafında, Galaxy S26, 8K 30fps kayıt yapabiliyor. Düşük ışıkta video çekimini gerçekten iyi yönetiyor ve bu yüzden vlogcular için harika. iPhone 17, Dolby Vision ile 120 fps'de 4K kayıt yapıyor. Mükemmel stabilizasyon ve renk doğruluğuna sahip. Bu da cihazı profesyonel tarzda videolar için mükemmel kılıyor.
Batarya kapasitesi ve şarj hızları 🔋
Galaxy S26, yaklaşık 51 saat pil ömrü sağlayan 4300 mAh bataryayla geliyor. Pil, 25W kablolu şarj ile hızlı şarj oluyor. iPhone 17'nin bataryası 3692 mAh. Telefon, 30 dakikada %50'ye kadar şarj oluyor. Samsung'un pili büyük olabilir ancak iPhone 17'de pil verimliliği daha yüksek.