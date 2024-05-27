Samsung Galaxy M35 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Samsung, uygun fiyatlı Galaxy M serisi akıllı telefonlarını güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de Galaxy M34 modelinin halefi olacak Galaxy M35 5G tanıtıldı. Güncellenen model, daha büyük ekran, yeni bir yonga seti ve stereo çıkış desteğiyle geliyor. İşte Galaxy M35 5g özellikleri ve fiyatı

Galaxy M35 5G neler sunuyor?

Samsung'un yeni orta seviye telefonu Galaxy M35 5G, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç boyutlarında S-AMOLED ekrana sahip. Gorilla Glass Victus ile korunan bu panelin, ekran altı parmak izi sensörü ve 1000 nit'e kadar parlaklık sunduğunu belirtelim. Ayrıca görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli 13MP sensöre yer veriliyor.

Ön kameraya değinmişken, akıllı telefonun arka bölümünde üçlü sensör kurulumu mevcut. Burada f/1.8 diyafram açıklığı ve OIS destekli 50MP birincil kamera bulunuyor. Yardımcı sensörler ise, 8MP f/2.2 geniş açı ve 5MP f.25 makro.

Kaçıranlar için Galaxy M34 5G, gücünü Exynos 1280 işlemciden alıyordu. Galaxy M35 4G ise, Qualcomm'un Exynos 1380 yonga setiyle vitrine çıkıyor. Bu konfigürasyonda ise, 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneklerine yer verilmiş. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

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162,3 x 78,6 x 9,1 mm ölçülerinde ve 222 grağırlığında olan Galaxy M35 5G, kutusundan 25W şarjlı 6.000mAh pil paketi ve One UI 6.1 tabanlı Android 14 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Bu noktada 4 yıl Android ve 5 yıl güvenlik güncellemesi alacağını hatırlatalım. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında çift 5G, Wi-Fi 6, stereo hoparlörler, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, GPS, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.

Galaxy M35 5G özellikleri

Ekran: 6,6 inç S-AMOLED, 120Hz 2400 x 1080 piksel

6,6 inç S-AMOLED, 120Hz 2400 x 1080 piksel İşlemci: Exynos 1380

Exynos 1380 RAM: 8GB

8GB Depolama: 256GB, microSD kart yuvası

256GB, microSD kart yuvası Arka Kamera: 50MP birincil kamera f1.8, 5MP geniş f/2.2 ve 2MP makro f/2.4

50MP birincil kamera f1.8, 5MP geniş f/2.2 ve 2MP makro f/2.4 Ön Kamera: 13MP

13MP Pil: 25W 6.000 mAh batarya

25W 6.000 mAh batarya Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi 6, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.2

5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi 6, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.2 Boyutlar ve ağırlık: 162,3 x 78,6 x 9,1mm, 222 gr

Galaxy M35 5G fiyatı:

Koyu Mavi, Açık Mavi ve Gri renk seçeneklerinde satışa çıkacak Galaxy M35 5G'nin 8GB RAM ve 256GB seçeneğinin fiyatı, 280 dolardan başlayacak. Akıllı telefonun Brezilya'nın ardından daha fazla pazarda piyasaya çıkması bekleniyor.

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Samsung Galaxy M35 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı