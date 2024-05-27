Samsung Galaxy M35 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Galaxy M35 5G neler sunuyor?
Samsung'un yeni orta seviye telefonu Galaxy M35 5G, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç boyutlarında S-AMOLED ekrana sahip. Gorilla Glass Victus ile korunan bu panelin, ekran altı parmak izi sensörü ve 1000 nit'e kadar parlaklık sunduğunu belirtelim. Ayrıca görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli 13MP sensöre yer veriliyor.
Ön kameraya değinmişken, akıllı telefonun arka bölümünde üçlü sensör kurulumu mevcut. Burada f/1.8 diyafram açıklığı ve OIS destekli 50MP birincil kamera bulunuyor. Yardımcı sensörler ise, 8MP f/2.2 geniş açı ve 5MP f.25 makro.
Kaçıranlar için Galaxy M34 5G, gücünü Exynos 1280 işlemciden alıyordu. Galaxy M35 4G ise, Qualcomm'un Exynos 1380 yonga setiyle vitrine çıkıyor. Bu konfigürasyonda ise, 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneklerine yer verilmiş. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.
162,3 x 78,6 x 9,1 mm ölçülerinde ve 222 grağırlığında olan Galaxy M35 5G, kutusundan 25W şarjlı 6.000mAh pil paketi ve One UI 6.1 tabanlı Android 14 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Bu noktada 4 yıl Android ve 5 yıl güvenlik güncellemesi alacağını hatırlatalım. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında çift 5G, Wi-Fi 6, stereo hoparlörler, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, GPS, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.
Galaxy M35 5G özellikleri
- Ekran: 6,6 inç S-AMOLED, 120Hz 2400 x 1080 piksel
- İşlemci: Exynos 1380
- RAM: 8GB
- Depolama: 256GB, microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 50MP birincil kamera f1.8, 5MP geniş f/2.2 ve 2MP makro f/2.4
- Ön Kamera: 13MP
- Pil: 25W 6.000 mAh batarya
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi 6, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.2
- Boyutlar ve ağırlık: 162,3 x 78,6 x 9,1mm, 222 gr
Galaxy M35 5G fiyatı:
Koyu Mavi, Açık Mavi ve Gri renk seçeneklerinde satışa çıkacak Galaxy M35 5G'nin 8GB RAM ve 256GB seçeneğinin fiyatı, 280 dolardan başlayacak. Akıllı telefonun Brezilya'nın ardından daha fazla pazarda piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.