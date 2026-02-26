Giriş
    Samsung Galaxy S26 serisi için 5.000 mAh Qi2 manyetik powerbank tanıtıldı

    Teknoloji devi Samsung, Galaxy S26 serisi için 5.000 mAh kapasiteli Qi2 manyetik powerbank modelini tanıttı. İşte 15W kablosuz, 25W USB-C destekli cihazın detayları:

    Samsung Galaxy S26 serisi için Qi2 manyetik power bank tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S26 serisiyle birlikte 5.000 mAh kapasiteli Qi2 manyetik kablosuz powerbank modelini resmen duyurdu. Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan aksesuar, 15W’a kadar kablosuz şarj desteği ve 25W USB-C çıkışıyla hem Galaxy S26 hem de S25 serisiyle uyumlu çalışıyor. Manyetik bağlantı yapısı sayesinde cihaz, uyumlu kılıfla birlikte telefonun arka yüzeyine sabitlenebiliyor. 

    Qi2 manyetik tasarım ve 25W USB-C desteği bir arada

    Samsung’un Qi2 sertifikalı bu yeni modeli, aslında Haziran ayında Kablosuz Şarj Konsorsiyumu veri tabanında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise şirketin Galaxy Unpacked kapsamında tanıttığı üçlü manyetik şarj aksesuarı ailesinin bir parçası olarak resmiyet kazanmış durumda. Qi2 standardı, kablosuz şarjda mıknatıs hizalamasını merkeze alarak enerji kaybını azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, kablosuz şarjı klasik ped tasarımından çıkarıp daha stabil ve öngörülebilir bir deneyime dönüştürüyor. Günlük kullanımda telefonun şarj yüzeyine tam oturmaması nedeniyle yaşanan verim kaybı, bu sistemle büyük ölçüde minimize ediliyor.

    Samsung Galaxy S26 serisi için Qi2 manyetik power bank tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Qi2 Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı, kablosuz modda en fazla 15W güç sunuyor. Bu değer, özellikle hareket halindeyken kablosuz kullanım için dengeli bir performans vadediyor. Manyetik bir kılıfla eşleştirildiğinde Galaxy S26 cihazlarının arkasına doğrudan tutunabiliyor ve böylece çanta içinde kablo karmaşası olmadan şarj imkanı sağlıyor.

    Daha yüksek hız gerektiğinde ise devreye 25W destekli USB-C bağlantı noktası giriyor. Bu port üzerinden yapılan şarj, kablosuz moda kıyasla daha kısa sürede enerji aktarımı sağlıyor. Özellikle kısa süreli şarj ihtiyacında veya yoğun kullanım günlerinde USB-C çıkışı daha avantajlı bir seçenek sunuyor. Ayrıca aynı anda iki cihazı şarj edebilme özelliği de dikkat çekiyor; biri kablosuz, diğeri kablolu olacak şekilde çiftli kullanım mümkün hale geliyor. Bu yapı, örneğin bir telefonu kablosuz şarj ederken kulaklık ya da ikinci bir telefonu USB-C üzerinden beslemeye olanak tanıyor.

    Samsung Galaxy S26 serisi için Qi2 manyetik power bank tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    5.000 mAh kapasiteye sahip powerbank'in tasarım tarafında ise Samsung’un yalnızca teknik değil, fiziksel uyumluluk açısından da özel bir yaklaşım benimsediği görülüyor. Üst kısımdaki özel kesim, Galaxy S26 ve S25 modellerindeki kamera çubuğu tasarımına uyum sağlayacak şekilde şekillendirilmiş. Bu sayede ister Galaxy S26 Ultra ister daha kompakt bir S26 modeli kullanılsın, manyetik oturuşun hizalaması bozulmuyor. Ayrıca entegre destek ayağı, telefonu yatay konumda video izlemek ya da dikey modda görüntülü görüşme yapmak için sabit tutabiliyor.

    Ürün şu an için gri renk seçeneğiyle listelenmiş durumda ve Samsung İngiltere web sitesinde yer alıyor. Fiyat ve kesin satış tarihi henüz açıklanmış değil. Ancak Qi2 standardının yaygınlaşmaya başladığı bu dönemde, Samsung’un manyetik ekosisteme resmi olarak adım atması sektör açısından dikkat çekici.

