Samsung Galaxy S26 serisi için 5.000 mAh Qi2 manyetik powerbank tanıtıldı

Qi2 manyetik tasarım ve 25W USB-C desteği bir arada
Samsung’un Qi2 sertifikalı bu yeni modeli, aslında Haziran ayında Kablosuz Şarj Konsorsiyumu veri tabanında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise şirketin Galaxy Unpacked kapsamında tanıttığı üçlü manyetik şarj aksesuarı ailesinin bir parçası olarak resmiyet kazanmış durumda. Qi2 standardı, kablosuz şarjda mıknatıs hizalamasını merkeze alarak enerji kaybını azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, kablosuz şarjı klasik ped tasarımından çıkarıp daha stabil ve öngörülebilir bir deneyime dönüştürüyor. Günlük kullanımda telefonun şarj yüzeyine tam oturmaması nedeniyle yaşanan verim kaybı, bu sistemle büyük ölçüde minimize ediliyor.
Daha yüksek hız gerektiğinde ise devreye 25W destekli USB-C bağlantı noktası giriyor. Bu port üzerinden yapılan şarj, kablosuz moda kıyasla daha kısa sürede enerji aktarımı sağlıyor. Özellikle kısa süreli şarj ihtiyacında veya yoğun kullanım günlerinde USB-C çıkışı daha avantajlı bir seçenek sunuyor. Ayrıca aynı anda iki cihazı şarj edebilme özelliği de dikkat çekiyor; biri kablosuz, diğeri kablolu olacak şekilde çiftli kullanım mümkün hale geliyor. Bu yapı, örneğin bir telefonu kablosuz şarj ederken kulaklık ya da ikinci bir telefonu USB-C üzerinden beslemeye olanak tanıyor.
Ürün şu an için gri renk seçeneğiyle listelenmiş durumda ve Samsung İngiltere web sitesinde yer alıyor. Fiyat ve kesin satış tarihi henüz açıklanmış değil. Ancak Qi2 standardının yaygınlaşmaya başladığı bu dönemde, Samsung'un manyetik ekosisteme resmi olarak adım atması sektör açısından dikkat çekici.