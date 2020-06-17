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    Samsung Galaxy Watch 3 sızdırıldı: İşte Galaxy Watch 3 tasarımı

    Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 3'ün görüntüleri sızdırıldı. Döndürülebilir fiziksel çerçeveye sahip olan Galaxy Watch 3, iki farklı kasa boyutuyla da görüntülendi.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Watch 3 sızdırıldı: İşte Galaxy Watch 3 tasarımı
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    Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen Samsung Galaxy Watch 3, Güney Kore'nin NRRA sertifika ajansındaki bir listede ortaya çıktı. Böylelikle akıllı saatin tasarım detaylarına ait parçalar yerine otururken, Galaxy Watch 3'ün dönebilen fiziksel çerçevesinin de önceki nesil Galaxy Watch'a kıyasla daha ince olduğu görülüyor. 

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    41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutu seçeneğine sahip olacak olan Galaxy Watch 3'ün 5 Ağustos tarihinde düzenleneceği tahmin edilen Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Note 20 serisiyle birlikte duyurulması bekleniyor. 

    İki farklı kasa boyutu olacak

    41 mm'lik model 41 x 42,5 x 11,3 mm ebatlarında olacakken, saatin üzerindeki ekran ise 1.2 inç büyüklüğünde olacak. Daha büyük kasalı model ise 45 x 46,2 x 11,1 mm boyutlarında olacak ve ekranı da 1.4 inç büyüklüğünde olacak.

    Samsung Galaxy Watch 3 sızdırıldı: İşte Galaxy Watch 3 tasarımı
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    Her iki modelin de LTE bağlantısı, 1 GB RAM ve 8 GB depolama kapasitesi, Tizen OS 5.5 işletim sistemi, EKG, Gear S2 ve S3 modellerinde olduğu gibi döndürülebilir fiziksel çerçeve, 5W hızında kablosuz şarj ve tansiyon ölçme, dahili GPS alıcısı, Gorilla Glass DX cam, 5 ATM'ye kadar suya mukavemet gösterebilme özelliklerine ve MIL-STD-810G sertifikasına sahip olacağı biliniyor. 

    Batarya noktasında ise 41 mm'lik modelde 247mAh, 45 mm'lik modelde ise 340 mAh kapasiteli bir pil yer alacağı bildiriliyor. Ayrıca her iki saatin de paslanmaz çelik ve titanyüm versiyonları olacak.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-watch-3-images/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    the_dedektif (gurur kutay) 1 sa.
    Samsung gear s bir efsane idi. şimdi şarjı 1 hafta giden gelişmiş bir versiyonunu uygun bir fiyata sunsalar yok satar.
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 sa.
    Kasa incelmiş ama hala istediğim seviyede değil. Hem çerçevenin farklı renk olması kötü duruyor. Tip olarak huawei / honor gt serisi daha başarılı.
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    ona97 3 sa.
    Şu saatleri yuvarlak yapmak zorundalarmı? Dikdörtgen şeklinde daha geniş ekranlı ve fonksiyonel yapılmaz mı?
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    ilker_kiran (İLKER KIRAN) 3 sa.
    Altı gümüş üstü siyah. Neden kasa rengi ile döner çerçeveyi aynı renk yapmazlar anlamıyorum.
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    Berringer (Ahmet ) 4 sa.
    Önceki tasarımla hemen hemen aynı görünüyor çerçeve biraz incelmiş
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