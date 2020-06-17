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    5G destekli Snapdragon 690 yonga seti duyuruldu: Bütçe dostu 5G telefonlar geliyor

    Yarı iletken devi Qualcomm, 5G desteğine sahip Snapdragon 690 yonga setini tanıttı. Yeni yongayla birlikte, bütçe dostu 5G akıllı telefonlar görebileceğiz.
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    İşlemci
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    5G destekli Snapdragon 690 yonga seti duyuruldu: Bütçe dostu 5G telefonlar geliyor
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    ABD'li yarı iletken devi Qualcomm, Snapdragon 865 ve Snapdragon 765G yongalarından sonra 5G desteğine sahip üçüncü mobil işlemci platformu Snapdragon 690'ı duyurdu.

    5G teknolojisini daha erişilebilir kılmayı amaçlayan şirket, Snapdragon 690'nın "5G'yi dünya çapında 2 milyardan fazla akıllı telefon kullanıcısı için erişilebilir hale getirme potansiyeline sahip olduğunu" söylüyor.

    Ayrıca Bkz. "ASUS ROG Phone 3 özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı: Hız aşırtmalı Snapdragon 865 geliyor"

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    Snapdragon 690 neler sunuyor?

    Dahili X51 modemle birlikte 6GHz altındaki frekans bantlarında 5G desteği sunan yeni yonga, selefi Snapdragon 675 ile kıyaslandığında işlem gücü noktasında %20, grafik tarafında ise %60 daha performanslı

    8nm fabrikasyon sürecinden geçerek üretilen çip setin CPU'su, saat hızı 2GHz'e kadar çıkabilen 8 adet Cortex-A77 tabanlı özelleştirilmiş Kyro 560 çekirdeği ile donatılmış. Grafik birimi olarak da 120Hz ekran tazeleme hızı, HDR10+ ve Full HD+ çözünürlüğe kadar destek sunan Adreno 619L GPU'su kullanılıyor. 

    5G destekli Snapdragon 690 yonga seti duyuruldu: Bütçe dostu 5G telefonlar geliyor
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    Nöral işlem gücü için Qualcomm'un 5. nesil yapay zeka motoru ile desteklenen Snapdragon 690, Hexagon tensör hızlandırıcısıyla birlikte yapay zeka işlemlerini %70 daha hızlı gerçekleştirebiliyor. 

    İçerisindeki Spectra 355L görüntü sinyal işlemcisi 4K @ 30FPS'de HDR video kaydını desteklerken, çözünürlük noktasında ise 192 MP'e kadar destek sunabiliyor. 

    Bütçe dostu 5G telefonlar yolda

    Qualcomm Quick Charge 4+ ve Wi-Fi 6 teknolojilerini de bünyesinde barındıran Snapdragon 690; HMD Global, LG Electronics, Motorola, SHARP, TCL gibi birçok üreticinin 5G destekli orta sınıf telefonlarına güç verecek.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 9 dk.
    Xiaomi hemen çıkarır yeni telefon
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