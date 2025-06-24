Samsung Galaxy Z Fold 7 ile Flip 7'nin Avrupa fiyatları sızdırıldı!

Samsung Galaxy Z Fold 7 ile Flip 7'nin fiyatları sızdırıldı
İtalya'daki bir elektronik mağazasından alınan bilgilere göre Galaxy Z Fold 7, "Q7" kod adıyla listelenmiş durumda. Buna göre, cihazın 256GB depolama alanına sahip sürümü 2.227 euro, 512GB'lık sürümü ise 2.309 euro seviyesinde olacak. Ayrıca bu rakam, İtalya'da geçerli olan yüzde 22 KDV dahil fiyatları yansıtıyor. Ancak geçen yılın Fold 6 modeliyle kıyaslandığında, her iki sürümde de yaklaşık 200 euro’luk bir artış söz konusu.
- Galaxy Z Fold 7: 2.227 euro
- Galaxy Z Flip 7: 1.425 euro
Zam sadece Fold serisine özel değil. Galaxy Z Flip 7, "B7" kod adıyla ortaya çıktı ve 512GB'lık sürümünün 1.425 euro civarında olacağı belirtiliyor. Bu da selefi Z Flip 6'ya kıyasla yaklaşık 100 euro'luk bir fiyat artışına işaret ediyor.
Z Fold 7 & Flip 7 beklenen özellikler
Son bilgilere göre Galaxy Z Fold 7'nin 8 inç büyüklüğünde iç ekrana sahip olması bekleniyor. Çerçevelerin küçültülmesi sadece ekran alanını değil, görüntü deneyimini de üst seviyeye taşıyacak. Panelin Galaxy Z Fold Special Edition ile aynı yapıyı paylaşması ve 1968 x 2184 piksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.
Yeni ekranın yanı sıra cihazın donanım tarafında da dikkat çekici yenilikler bulunuyor. Galaxy Z Fold 7’nin 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kamerayla gelmesi planlanıyor. Bu, özellikle mobil fotoğrafçılık deneyimini ön planda tutan kullanıcılar için büyük bir artı sağlayacak. Son olarak performans açısından bakıldığında ise cihaz, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacak.
Z Flip 7 ise, Exnyos 2500 yonga seti, 4 inçlik kapak ekranı, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü ve uydu bağlantısı desteği gibi yeniliklerle geliyor. Ancak asıl merak edilen, Exynos 2500’ün bu kadar dar bir gövdede ısı ve enerji tüketimini nasıl yöneteceği. Bu soruların yanıtlarını almak içinse biraz daha beklememiz gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: