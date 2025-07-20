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    Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin ekran onarım maliyetleri cep yakıyor

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin ekran onarım ücretleri ortaya çıktı. İşte cep yakan fiyatlar...                          

    Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ekran onarım maliyetleri cep yakıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, inceliği ve sunduğu özellikleriyle teknoloji severleri etkiledi, ancak cihazların onarım maliyeti satın almak isteyen kullanıcıları şok edebilir.

    Fiyatlar cep yakıyor

    SamMobile'ın Avrupalı bir parça tedarikçisinden edindiği biliglere göre, Fold 7'inin iç ekranının değiştirilmesi 761 euro gibi oldukça yüksek bir fiyata mal oluyor. Daha küçük ve geleneksel yapıda olan dış ekranın değişim maliyeti bile 525 euro seviyesinde. Galaxy Z Flip 7 için katlanabilir panelin fiyatı 342 euro iken, 4,1 inçlik FlexWindow kapak ekranının fiyatı 207 euro olarak listeleniyor. Üstelik bu fiyatlara üçüncü taraf onarımlar için işçilik ücretleri dahil değil.

    Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 için Türkiye'de Samsung'un tavsiye edilen değişim ücretlerine baktığımızda, fiyatların yine cep yaktığını görüyoruz. Galaxy Z Fold 7'nin iç ekranı 30.500 TL, dış ekranı 6.100 TL değişim ücretine sahip. Flip 7 için ise fiyatlar 14.700 TL ve 5.200 TL olarak sıralanıyor. Türkiye'deki fiyatlar bir miktar daha ucuz olsa da, yine de oldukça pahalı olduğunu söylememiz gerek.

    Bu nedenle, bu cihazlara sahip olan kullanıcıların cihazlarını olası hasarlara karşı güvenceye almak adına Samsung Care+ garanti hizmetini satın almaları makul görünüyor. Samsung'un katlanabilir modelleri için sunduğu Ekran Koruma Sigortası, Türkiye'de yıllık 5.999 TL ücrete sahipken, daha kapsamlı Samsung Care+ Sigorta Paketi yıllık 7.999 TL'den sunuluyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/these-prices-for-galaxy-z-fold-7-and-z-flip-7-screen-replacements-are-insane/ https://www.samsung.com/tr/support/ekran-degisimi-fiyat-bilgisi/ https://www.samsung.com/tr/offer/samsung-care-plus/#pricing
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