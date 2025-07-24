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    Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, Kore'de satış rekoru kırdı

    Samsung'un yeni Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modelleri, Güney Kore’de 1,04 milyon ön sipariş alarak rekor kırdı. Bu kez Fold serisi, Flip'i geride bıraktı. İşte detaylar...

    Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, Kore'de satış rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7, Güney Kore'de önemli bir başarıya daha imza attı. 15–21 Temmuz tarihleri arasında ülkede toplam 1,04 milyon ön sipariş kaydı alındı. Bu rakam, geçen yılın Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerine göre yüzde 14’lük bir artış anlamına geliyor. Aynı zamanda Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in elinde tuttuğu 1,02 milyonluk önceki rekoru da geçmiş durumda.

    Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 rekor kırdı

    Paylaşılan rakamlara ek olarak, Güney Kore’de ilk kez Galaxy Z Fold 7, Flip serisinin önüne geçti. Yapılan ön siparişlerin yüzde 60'ı Fold 7’ye ait. Geçtiğimiz yıl aynı oran Flip 6 lehine yüzde 60'tı, 2023'te ise bu fark daha da belirgindi (%70 Flip 5 / %30 Fold 5). 

    Kullanıcı profiline bakıldığında da değişim net şekilde görülüyor. SK Telecom verilerine göre Galaxy Z Fold 7 sahiplerinin yüzde 83'ü erkek kullanıcılardan oluşurken, Z Flip 7'nin ön siparişlerinin yüzde 59'u kadınlardan geldi. Ayrıca, bu yılki modeller için verilen siparişlerin yüzde 60'tan fazlası 30–50 yaş arasındaki kullanıcılardan geldi. Geçtiğimiz yıl ağırlık 20'li ve 30'lu yaş grubundaydı.

    Öte yandan sadece Güney Kore değil, Hindistan pazarı da ilk satışlar açısından oldukça güçlü. Galaxy Z 7 serisi, ülkede yalnızca ilk iki gün içinde 210.000 ön sipariş aldı. Bu rakam, yılın başlarında çıkan Galaxy S25 serisiyle aynı seviyede ve ülke genelinde katlanabilir telefonlar için yeni bir rekor anlamına geliyor.

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    MDK 9 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

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    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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