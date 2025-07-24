Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, Kore'de satış rekoru kırdı

Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 rekor kırdı
Paylaşılan rakamlara ek olarak, Güney Kore’de ilk kez Galaxy Z Fold 7, Flip serisinin önüne geçti. Yapılan ön siparişlerin yüzde 60'ı Fold 7’ye ait. Geçtiğimiz yıl aynı oran Flip 6 lehine yüzde 60'tı, 2023'te ise bu fark daha da belirgindi (%70 Flip 5 / %30 Fold 5).
Kullanıcı profiline bakıldığında da değişim net şekilde görülüyor. SK Telecom verilerine göre Galaxy Z Fold 7 sahiplerinin yüzde 83'ü erkek kullanıcılardan oluşurken, Z Flip 7'nin ön siparişlerinin yüzde 59'u kadınlardan geldi. Ayrıca, bu yılki modeller için verilen siparişlerin yüzde 60'tan fazlası 30–50 yaş arasındaki kullanıcılardan geldi. Geçtiğimiz yıl ağırlık 20'li ve 30'lu yaş grubundaydı.
Öte yandan sadece Güney Kore değil, Hindistan pazarı da ilk satışlar açısından oldukça güçlü. Galaxy Z 7 serisi, ülkede yalnızca ilk iki gün içinde 210.000 ön sipariş aldı. Bu rakam, yılın başlarında çıkan Galaxy S25 serisiyle aynı seviyede ve ülke genelinde katlanabilir telefonlar için yeni bir rekor anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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