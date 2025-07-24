Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7, Güney Kore'de önemli bir başarıya daha imza attı. 15–21 Temmuz tarihleri arasında ülkede toplam 1,04 milyon ön sipariş kaydı alındı. Bu rakam, geçen yılın Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerine göre yüzde 14’lük bir artış anlamına geliyor. Aynı zamanda Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in elinde tuttuğu 1,02 milyonluk önceki rekoru da geçmiş durumda.

Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 rekor kırdı

Paylaşılan rakamlara ek olarak, Güney Kore’de ilk kez Galaxy Z Fold 7, Flip serisinin önüne geçti. Yapılan ön siparişlerin yüzde 60'ı Fold 7’ye ait. Geçtiğimiz yıl aynı oran Flip 6 lehine yüzde 60'tı, 2023'te ise bu fark daha da belirgindi (%70 Flip 5 / %30 Fold 5).

Kullanıcı profiline bakıldığında da değişim net şekilde görülüyor. SK Telecom verilerine göre Galaxy Z Fold 7 sahiplerinin yüzde 83'ü erkek kullanıcılardan oluşurken, Z Flip 7'nin ön siparişlerinin yüzde 59'u kadınlardan geldi. Ayrıca, bu yılki modeller için verilen siparişlerin yüzde 60'tan fazlası 30–50 yaş arasındaki kullanıcılardan geldi. Geçtiğimiz yıl ağırlık 20'li ve 30'lu yaş grubundaydı.

Galaxy S26 Ultra'nın yeni bir özelliği daha netleşti 6 sa. önce eklendi

Öte yandan sadece Güney Kore değil, Hindistan pazarı da ilk satışlar açısından oldukça güçlü. Galaxy Z 7 serisi, ülkede yalnızca ilk iki gün içinde 210.000 ön sipariş aldı. Bu rakam, yılın başlarında çıkan Galaxy S25 serisiyle aynı seviyede ve ülke genelinde katlanabilir telefonlar için yeni bir rekor anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, Kore'de satış rekoru kırdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: