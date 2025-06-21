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    Samsung Galaxy Z Fold 7 sızdırıldı: Daha ince ve geniş tasarım ortaya çıktı

    Samsung Galaxy Z Fold 7, yeni ortaya çıkan sızıntıyla daha ince tasarımı ve geniş ekranıyla dikkat çekiyor. İşte katlanabilir telefonlarda çıtayı yükseltecek Galaxy Z Fold 7'nin detayları:

    Samsung Galaxy Z Fold 7: Daha ince ve geniş tasarım ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7'nin geçmiş render görüntüleri cihazın tasarımına ışık tutmuştu. Ancak yakın bir zamanda, geçen yılki Z Fold 6 ve Z Fold SE ile karşılaştırmalar içeren Z Fold 7'nin tam bir uygulamalı bir videosu ortaya çıktı ve cihazın önceki modellere kıyasla ne kadar değiştiğini gözler önüne serdi. 

    Sızan model ünitesi, Z Fold 7'nin beklenen tasarımını doğruluyor

    Samsung Galaxy Z Fold 7: Daha ince ve geniş tasarım ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli YouTube kanalı TheSINZA tarafından yayınlanan video, Z Fold 7'nin Z Fold 6 ve bölgesel olarak satışa sunulan Z Fold SE ile doğrudan karşılaştırmalar içeriyor. Videoda cihazın açıldığında yalnızca 4,5 mm kalınlıkla dikkat çektiği görülüyor. Bu, geçen yılki modelden belirgin şekilde daha ince bir gövdeye işaret ediyor. Katlandığında bile kalınlığı 10 mm'nin altında kalan Z Fold 7, bu yönüyle modern katlanabilir cihazlar arasında oldukça rekabetçi bir pozisyonda yer alıyor.
    Samsung Galaxy Z Fold 7: Daha ince ve geniş tasarım ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafında ise dikkat çeken bir büyüme söz konusu. Z Fold 6’nın 6,3 inçlik dış ekranıyla kıyaslandığında, Z Fold 7 daha büyük ve daha standart bir dış ekran formatı sunuyor. Bu, cihazın Galaxy S25 Ultra gibi geleneksel akıllı telefonlara daha yakın bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlıyor.

    Son olarak Samsung’un yeni nesil cihazlarını tanıtacağı Unpacked etkinliği 9 Temmuz’da düzenlenecek. Bu tarih yaklaşırken, Z Fold 7 hakkındaki detaylar netleşmeye devam ediyor. Bu detaylar arasında ise 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kamera ve Snapdragon 8 Elite işlemci yer almakta.

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