Realme 16 tanıtıldı: 7.000 mAh batarya ve hafif gövde bir arada

    Realme 16 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme, ay başında tanıttığı Realme 16 Pro'dan sonra, daha alt seviyeye konumlanan Realme 16 modelini tanıttı. 7.000 mAh'lik büyük bataryayla gelen cihaz, buna rağmen kompakt boyutları ve hafifliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Realme 16 neler sunuyor?

    Realme 16 5G, markanın Air Design adını verdiği tasarımla geliyor. Düz çerçeve ve yuvarlatılmış köşelere sahip gövdesadece 183 gr ağırlığında.

    Realme 16 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Arka kapakta, ışığa göre mavi-mor tonları arasında geçiş yapan Aurora Wings kaplama kullanılmış. Yatay kamera modülünde 50 MP Sony IMX852 ana kamera ve 2 MP monokrom sensör bulunuyor. Kamera çubuğuna entegre bir selfie aynası yer alırken, LED flaş modülün dış çerçevesini çevreliyor. Ön tarafta 86 derece görüş açısına sahip 50 MP selfie kamerası mevcut. 

    Telefon, 6,57 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. Ekran, 2372 × 1080 çözünürlük, %93 ekran-gövde oranı, 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme değerlerine sahip. Parlaklık normalde 1000 nit, yüksek parlaklık modunda 1400 nit, zirvede ise 4200 nit seviyesine çıkabiliyor. Ekran, DT Star D+ cam ile korunuyor.

    Realme 16 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında MediaTek Dimensity 6400 Turbo işlemciye yer veriliyor. Cihaz 8 GB veya 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama seçenekleriyle sunuluyor. microSD kart desteği ve USB OTG mevcut. Yazılım tarafında realme UI 7.0 kullanılıyor.

    Telefonun en dikkat çekici noktası ise pil kapasitesi. 7000 mAh bataryaya sahip olan cihaz, 60W hızlı şarj ve kablolu ters şarj desteği sunuyor. Realme, bu büyük pili ince gövdeye sığdırmak için uçak yapısı yerleşimi ve yüksek yoğunluklu grafit batarya kullandığını belirtiyor.

    Telefonda soğutma için 6050 mm² buhar odası tercih edilmiş. Dayanıklılık tarafında ise cihaz, toz, su ve yüksek basınçlı suya karşı IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip.

    Realme 16 fiyatı

    Realme 16, iki farklı konfigürasyonla geliyor. 8 GB / 256 GB sürümü 443 dolar, 12 GB / 256 GB versiyonu ise 482 dolar fiyat etiketiyle Vietnam'da satışa sunuluyor.

    Realme 16 özellikleri

    • Ekran: 6.57 inç, FHD+, 120Hz, 4500 nit, AMOLED
    • İşletim sistemi: Mediatek Dimensity 6400 Turbo
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • İşletim sistemi: Realme UI 7.0, Android 16
    • Arka kamera: 50MP f/2.4 (birincil) + 2 MP
    • Ön kamera: 50MP f/2.4
    • Bağlantı: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC
    • Batarya: 7000 mAh, 60W hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 158.3 x 75.1 x 8.1 mm, 183 g
    • Diğer: Stereo hoparlörler, IP66 / IP68 / IP69 ve IP69K koruma, ekran altı parmak izi okuyucu (optik)
