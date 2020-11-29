Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor

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Ekran pazarının lideri olan Samsung farklı teknolojiler ile daha verimli ekranlar sunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan birisi olan QD-OLED ekranlar önümüzdeki ay test sürecine başlayacak.

QD-OLED nedir?

Organik LED olarak da tanımladığımız OLED teknolojisi heri biri kendi başına açılıp kapanabilen piksellerden oluşan hidrokarbon tabanlı film yapıları barındırıyor. Böylece mükemmel derecede siyah renkler ve kontrastlar elde ediliyor. Enerji verimliliği de üst seviyede oluyor.

Bununla birlikte OLED üretimi özellikle büyük ekranlarda halen çok maliyetli. Samsung da ana akım televizyon segmentinde QLED teknolojisini benimsemişti. Quantum LED olarak bilinen QLED ekranlarda organik yapılar yerine yarı iletken nano kristallerden oluşmuş kuantum noktaları kullanılıyor.

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Bu yapılar monokrom kırmızı, mavi ve yeşil renkler üretiyor. Böylece parlaklığı ve canlılığı arttırılmış görüntüler elde ediliyor. Hem enerji verimliliği hem de maliyet noktasında QLED ekranlar daha avantajlı.

Yine de Samsung farklı teknolojiler denemekten geri durmuyor. QD-OLED olarak tanımlanan yeni melez ekran teknolojisi ise kuantum noktalarını ve organik tabanlı piksel yapılarını bir araya getiriyor. Böylece derin siyahlar, daha parlak renkler ve enerji verimliliği tek ekranda elde edilebiliyor.

QD-OLED ekran üretimi için Asan tesislerinde gelecek ay test üretimi başlayacak. Asan tesisleri 2200mmx2500mm boyutlarında ekranlar üretmek için hatlara sahip. Temmuz ayında Samsung gerekli tüm ekipmanları tesislere entegre etmişti.

Test üretimlerinde başarı elde edilirse 3 ay içerisinde hacimli üretime başlanıyor. 6 ay içerisinde de üretim verimliliği gerekli seviyelere getiriliyor. Yani gelecek yılın sonlarında ilk QD-OLED ekranları görebiliriz.

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QNED teknolojisi de sırada

Samsung QD-OLED teknolojisine 2025 yılına kadar 11 milyar dolar civarında yatırım yapmayı planlıyor. Bu teknolojinin sonrasında ise QNED teknolojisine geçiş yapılacak. Quantum Dot Nanorod LED açılımına sahip olan QNED teknolojisinde ise oksit TFT ve kuantum noktaları kullanılıyor.

Farklı olarak ink jet yöntemiyle nanorod LED’ler piksel alanına sprey olarak sıkılıyor. Sonrasında da pikseller elektrik sinyalleri ile hizalanıyor. QNED çok daha etkileyici kontrast oranlarına, parlaklık seviyelerine ve tepki sürelerine erişebilecek. Bunun yanında hali hazırda mini LED modüllerden oluşan daha verimli mini-LED ekranlar da Samsung’un yatırım yaptığı teknolojiler arasında.

https://www.gizmochina.com/2020/11/28/samsung-display-will-begin-trials-for-qd-qled-displays-report/

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