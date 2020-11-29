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    Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor

    QD ve OLED ekranların avantajlarını bir araya getirmeyi planlayan QD-OLED teknolojisi gelecek ay üretim testlerine başlıyor. İşler yolunda giderse gelecek yılın sonlarında ilk ürünler piyasaya çıkacak
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor
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    Ekran pazarının lideri olan Samsung farklı teknolojiler ile daha verimli ekranlar sunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan birisi olan QD-OLED ekranlar önümüzdeki ay test sürecine başlayacak.

    QD-OLED nedir?

    Organik LED olarak da tanımladığımız OLED teknolojisi heri biri kendi başına açılıp kapanabilen piksellerden oluşan hidrokarbon tabanlı film yapıları barındırıyor. Böylece mükemmel derecede siyah renkler ve kontrastlar elde ediliyor. Enerji verimliliği de üst seviyede oluyor.

    Bununla birlikte OLED üretimi özellikle büyük ekranlarda halen çok maliyetli. Samsung da ana akım televizyon segmentinde QLED teknolojisini benimsemişti. Quantum LED olarak bilinen QLED ekranlarda organik yapılar yerine yarı iletken nano kristallerden oluşmuş kuantum noktaları kullanılıyor.

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    Bu yapılar monokrom kırmızı, mavi ve yeşil renkler üretiyor. Böylece parlaklığı ve canlılığı arttırılmış görüntüler elde ediliyor. Hem enerji verimliliği hem de maliyet noktasında QLED ekranlar daha avantajlı.

    Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor

    Yine de Samsung farklı teknolojiler denemekten geri durmuyor. QD-OLED olarak tanımlanan yeni melez ekran teknolojisi ise kuantum noktalarını ve organik tabanlı piksel yapılarını bir araya getiriyor. Böylece derin siyahlar, daha parlak renkler ve enerji verimliliği tek ekranda elde edilebiliyor.

    QD-OLED ekran üretimi için Asan tesislerinde gelecek ay test üretimi başlayacak. Asan tesisleri 2200mmx2500mm boyutlarında ekranlar üretmek için hatlara sahip. Temmuz ayında Samsung gerekli tüm ekipmanları tesislere entegre etmişti.

    Test üretimlerinde başarı elde edilirse 3 ay içerisinde hacimli üretime başlanıyor. 6 ay içerisinde de üretim verimliliği gerekli seviyelere getiriliyor. Yani gelecek yılın sonlarında ilk QD-OLED ekranları görebiliriz.

    Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    QNED teknolojisi de sırada

    Samsung QD-OLED teknolojisine 2025 yılına kadar 11 milyar dolar civarında yatırım yapmayı planlıyor. Bu teknolojinin sonrasında ise QNED teknolojisine geçiş yapılacak. Quantum Dot Nanorod LED açılımına sahip olan QNED teknolojisinde ise oksit TFT ve kuantum noktaları kullanılıyor.

    Farklı olarak ink jet yöntemiyle nanorod LED’ler piksel alanına sprey olarak sıkılıyor. Sonrasında da pikseller elektrik sinyalleri ile hizalanıyor. QNED çok daha etkileyici kontrast oranlarına, parlaklık seviyelerine ve tepki sürelerine erişebilecek. Bunun yanında hali hazırda mini LED modüllerden oluşan daha verimli mini-LED ekranlar da Samsung’un yatırım yaptığı teknolojiler arasında.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/28/samsung-display-will-begin-trials-for-qd-qled-displays-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    13 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    19 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    20 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    21 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    21 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    22 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    22 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
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    joven 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Q.D.H.X vs. İsmi ne konursa konsun Hepsi LCD aydınlatma teknolojisi Q serisinden çok fazla iyi bir geri dönüş olmadı öyleki aşırı siyahlar görüntüde
    detayların kaybolmasına neden oluyordu hatta bunun önüne geçmek için bu seneki QL9T serisinde led lamba sayısını 120 kadar kırpmışlar bu seferde siyahlarda ciddi bir düşüş ve yine görüntüde detay kaybının önüne geçememişler bakalım QD ile nasıl bir ilerleme yaşanacak yada eski tas eski hamammı olacak
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    smart1978 (X Y) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    QLED ( qled) gozlere zararlidir :/ . Ama artilari da ortada ...
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