TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Ocak 2026)

Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 2026 yılının başında öne çıkan LED TV'lerden MiniLED ve OLED TV'lere kadar birçok model bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Ocak ayının en iyi televizyon modelleri.
|Marka/Model 📺
|Fiyat 🏷️
|55, 65 inç LED, QLED TV
|Xiaomi TV A 55 2026
|23.000TL
|Toshiba 65UA3E63DT
|30.000TL
|55, 65 inç MiniLED TV
|TCL 55Q6C/C6K
|43.000TL
|TCL 65Q7C/C7K
|61.500TL
|OLED TV
|LG OLED55C54LA
|62.000TL
1️⃣ Xiaomi TV A 55 2026
MediaTek'in MT9611 platformu üzerine kurulu olan Xiaomi TV A 55 2026, 2GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, lisanslı Google TV işletim sistemiyle geliyor. Ses bölümünde ise 2x10W olmak üzere toplam 20W'lık kuruluma sahip.
- 55" UHD 60Hz VA panel
- Direct LED arka aydınlatma
- 250nit tipik parlaklık değeri
- FRC 10bit, DCI-P3 %94
- MEMC, HDR10, HLG
- 2x10W hoparlör, Dolby/DTS-X
- 3xHDMI, 1x USB, Wi-Fi5, BT5,
- MT9611, 2GB RAM, 8GB depolama
- Android tabanlı Google TV arayüzü
Xiaomi TV A 55 2026 kullanıcı yorumları 💭
👨 Görüntü ve ses kalitesi çok iyi qled olmadığı için çekinerek aldım ama görüntü gayet iyi.
👩 Çok memnunum çok hızlı akıcı ve güzel görüntü kalitesi var eğer Android'i zaman geçtikçe güncellemeler ile yavaslamazsa mükemmel.
2️⃣Toshiba 65UA3E63DT
Genel olarak baktığımızda ise Toshiba 65UA3E63DT, HDR10, Dolby Atmos desteği, kolay kurulumu ve Android özellikleri ile günlük kullanımda tatmin edici bir performans sunuyor.
- 55" UHD VA 120Hz QLED panel
- Mini Led arka aydınlatma
- 10bit, P3 %100
- HDR10+ Adaptive, HLG
- ARC, CEC, eARC, ALLM, HFR, VRR
- 4.0 CH 30W, Dolby Atmos
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
- NQ4 AI Gen2 işlemci
- One UI Tizen işletim sistemi
Toshiba 65UA3E63DT kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim , arayüz birebir Xiaomi mi box ile aynı, çok seri kullanım imkanı sunuyor , görüntü kalitesi çok iyi özellikle 4k videolarda muazzam oluyor. 65" olarak alınabilecek en iyi televizyon diyebilirim.
👩Görüntü ses kalitesi gayet başarılı. Ürün özelliklerinde wifi ve bluetooth yazmıyor ama tv de var. İphone’a android tv programını indirerek kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tv çok ince değil bu, arka tarafı biraz dolgun.
3️⃣TCL 65Q6C/C6K
Panele ek olarak TV'nin 20W subwoofer olmak üzere 2x10W ile toplam 30W ses çıkışı bulunuyor. Bağlantı bölümünde ise HDMI 2.1, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.4 desteği mevcut.
- 65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
- FRC 10bit, P3 %93, 7000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
- 1xUSB3.0, 1xUSB2.0,
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
- AIPQ Pro, Google TV
TCL 65Q6C/C6K kullanıcı yorumları 💭
👨 Renkler canlı ses tatmin edici. Özellikler bu fiyat segmentinde ki diğer markalardan kat kat yüksek.
👩 Test ettiğim kadarıyla muazzam bir görüntü kalitesi var ve siyahlar OLED paneller ile yarışır seviyede. 2025 model bir cihaz oldugu ve miniled olduğu için çok fazla araştırıp bu modelde karar kıldım. İyi ki almışım dediğim bir Televizyon oldu. Herkese öneririm.
4️⃣TCL 65Q7C/C7K
Dolby Vision ve HDR10+ gibi yüksek dinamik aralık formatlarını destekleyen 65Q7C/C7K, aynı zamanda Bang&Olufsen ve Dolby Atmos ile zengin bir ses deneyimi vaat ediyor. Televizyonda, 6.2.2 kanal olmak üzere toplam 60W ses sistemi mevcut. Google TV arayüzü yanında Dolby Vision, HDR10+, VRR gibi güncel tüm görüntü teknolojileri de unutulmamış.
- 65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- Precise 1008 bölge Mini Led arka aydınlatma
- Gerçek 10bit, P3 %97, 7000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 6.2.2 60W hoparlör kurulumu, Bang&Olufsen
- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 1xUSB 2.0
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
- AIPQ Pro, Google TV
TCL 65Q7C/C7K kullanıcı yorumları 💭
👨 TV muhteşem premium görüntü ve ses kalitesi var bayıldım almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim kargo ve kurulum aşamasında hiç bir sorun yaşamadım teşekkür ederim.
👩 Görüntü kalitesi mükemmel sesi harika sonund bar almaya bile gerek yok bas sesi kısık olduğu halde mükemmel.
5️⃣LG OLED55C54LA
Üstelik HDR10 Pro, HLG, HFR, VRR, ALLM 40W ses sistemiyle hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketi sunuyor. Bağlantı bölümünde ise, Wi-Fi6, Bluetooth 5.3'e ek olarak 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0 portu ile geliyor.
- 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
- Piksel bazında arka aydınlatma
- 10bit, P3 %99, 0.1ms
- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
- a9 Gen 8 AI Processor 4K
- WebOS 25 işletim sistemi
LG OLED55C54LA kullanıcı yorumları 💭
👨Karanlıkta televizyonun varlığı bile belli olmuyor.. LG OLED kalitesi her detayında var.. Tavsiye ederim..
👩 Tv görüntü, işlemci, menü, menü geçişleri kalite olarak oldukça tatmin edici. Uydu yayınları arası geçişlerde 2-3sn kadar sürüyor ve fazla göze batmıyor, can sıkmıyor. Uygulama açısından tüm popüler uygulamaları bulabiliyorsunuz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: