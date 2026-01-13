TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Ocak 2026)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Televizyon veya akıllı televizyonlar, günümüz ev elektroniğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dolayısıyla yüzlerce model arasından tercih yapmak, zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Peki bu marka ve modeller arasından hangisini seçmelisiniz? veya Ocak 2026'da satın alınabilecek en iyi akıllı televizyon modelleri neler? Bu televizyon tavsiye & tv tavsiye yazımızda, bütün sorulara ve hatta fazlasına cevap vereceğiz.

Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 2026 yılının başında öne çıkan LED TV'lerden MiniLED ve OLED TV'lere kadar birçok model bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Ocak ayının en iyi televizyon modelleri.

En iyi televizyon modelleri (Ocak 2026) 📺 Marka/Model 📺 Fiyat 🏷️ 55, 65 inç LED, QLED TV Xiaomi TV A 55 2026 23.000TL Toshiba 65UA3E63DT 30.000TL 55, 65 inç MiniLED TV TCL 55Q6C/C6K 43.000TL TCL 65Q7C/C7K 61.500TL OLED TV LG OLED55C54LA 62.000TL

1️⃣ Xiaomi TV A 55 2026

Tam Boyutta Gör Ocak ayı listemizinin ilk sırasında yer alan ve uygun fiyatı ile öne çıkan Xiaomi TV A 55 2026, DLED aydınlatma ile desteklenen 10bit 4K VA panel ile geliyor. 250nit tipik parlaklık değeri sunan bu panel, %94 DCI-P3 renk gamını destekliyor ve HDR10, MEMC ve HLG gibi teknolojilere sahip. Ancak özellikle görüş açıları söz konusu olduğunda VA panelin getirdiği sınırlamalara takıldığını söyleyelim.

MediaTek'in MT9611 platformu üzerine kurulu olan Xiaomi TV A 55 2026, 2GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, lisanslı Google TV işletim sistemiyle geliyor. Ses bölümünde ise 2x10W olmak üzere toplam 20W'lık kuruluma sahip.

55" UHD 60Hz VA panel

Direct LED arka aydınlatma

250nit tipik parlaklık değeri

FRC 10bit, DCI-P3 %94

MEMC, HDR10, HLG

2x10W hoparlör, Dolby/DTS-X

3xHDMI, 1x USB, Wi-Fi5, BT5,

MT9611, 2GB RAM, 8GB depolama

Android tabanlı Google TV arayüzü

Xiaomi TV A 55 2026 kullanıcı yorumları 💭

👨 Görüntü ve ses kalitesi çok iyi qled olmadığı için çekinerek aldım ama görüntü gayet iyi.

👩 Çok memnunum çok hızlı akıcı ve güzel görüntü kalitesi var eğer Android'i zaman geçtikçe güncellemeler ile yavaslamazsa mükemmel.

2️⃣Toshiba 65UA3E63DT

Tam Boyutta Gör Listenin ikinci sırasında yer alan 65UA3E63DT, 4K TV'ye geçiş yapmayı planlayan ve kısıtlı bütçeye sahip kullanıcılar için ideal bir seçenek. Televizyon, ülkemizde IPS ve VA panel olmak üzere iki farklı tarzda geliyor. Her iki panel türünün birbirine karşı avantaj ve dezavantajları bulunduğunu hatırlatalım.

Genel olarak baktığımızda ise Toshiba 65UA3E63DT, HDR10, Dolby Atmos desteği, kolay kurulumu ve Android özellikleri ile günlük kullanımda tatmin edici bir performans sunuyor.

55" UHD VA 120Hz QLED panel

Mini Led arka aydınlatma

10bit, P3 %100

HDR10+ Adaptive, HLG

ARC, CEC, eARC, ALLM, HFR, VRR

4.0 CH 30W, Dolby Atmos

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0

NQ4 AI Gen2 işlemci

One UI Tizen işletim sistemi

Toshiba 65UA3E63DT kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim , arayüz birebir Xiaomi mi box ile aynı, çok seri kullanım imkanı sunuyor , görüntü kalitesi çok iyi özellikle 4k videolarda muazzam oluyor. 65" olarak alınabilecek en iyi televizyon diyebilirim.

👩Görüntü ses kalitesi gayet başarılı. Ürün özelliklerinde wifi ve bluetooth yazmıyor ama tv de var. İphone’a android tv programını indirerek kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tv çok ince değil bu, arka tarafı biraz dolgun.

3️⃣TCL 65Q6C/C6K

Tam Boyutta Gör TCL 65Q6C/C6K, küçük sınırlamalara kıyasla her açıdan iyi görünen bir model. Televizyon CSOT HVA 144Hz AG QLED panele sahip. 180 bölgeli arka aydınlatma ile desteklenen model, nispeten derin siyahlar, renkler sunuyor. Üstelik 144Hz yenileme hızı ve yenilikçi görüntü teknolojilerini (Dolby Vision, HDR10, HLG) unutmamak gerek.

Panele ek olarak TV'nin 20W subwoofer olmak üzere 2x10W ile toplam 30W ses çıkışı bulunuyor. Bağlantı bölümünde ise HDMI 2.1, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.4 desteği mevcut.

65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

180 bölge Mini Led arka aydınlatma

FRC 10bit, P3 %93, 7000:1

Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG

MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo

1xUSB3.0, 1xUSB2.0,

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4

AIPQ Pro, Google TV

TCL 65Q6C/C6K kullanıcı yorumları 💭

👨 Renkler canlı ses tatmin edici. Özellikler bu fiyat segmentinde ki diğer markalardan kat kat yüksek.

👩 Test ettiğim kadarıyla muazzam bir görüntü kalitesi var ve siyahlar OLED paneller ile yarışır seviyede. 2025 model bir cihaz oldugu ve miniled olduğu için çok fazla araştırıp bu modelde karar kıldım. İyi ki almışım dediğim bir Televizyon oldu. Herkese öneririm.

4️⃣TCL 65Q7C/C7K

Tam Boyutta Gör TCL 65Q7C/C7K, 65 inç CSOT HVA paneli 144Hz yenileme hızı ve QD Mini LED teknolojisi ile geliyor. Televizyon, 1008 lokal aydınlatma bölgesi, VRR desteği ve anti-glare kaplaması gibi özellikleriyle oyun ve multimedya kullanımı için ideal bir seçenek konumunda. Özellikle parlaklık ve siyah başarımının OLED'e yaklaştığını söylemekte fayda var. Ayrıca HDMI 2.1 bağlantısı, düşük gecikme süresi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamına sahip.

Dolby Vision ve HDR10+ gibi yüksek dinamik aralık formatlarını destekleyen 65Q7C/C7K, aynı zamanda Bang&Olufsen ve Dolby Atmos ile zengin bir ses deneyimi vaat ediyor. Televizyonda, 6.2.2 kanal olmak üzere toplam 60W ses sistemi mevcut. Google TV arayüzü yanında Dolby Vision, HDR10+, VRR gibi güncel tüm görüntü teknolojileri de unutulmamış.

65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

Precise 1008 bölge Mini Led arka aydınlatma

Gerçek 10bit, P3 %97, 7000:1

Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX

MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

6.2.2 60W hoparlör kurulumu, Bang&Olufsen

2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 1xUSB 2.0

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

AIPQ Pro, Google TV

TCL 65Q7C/C7K kullanıcı yorumları 💭

👨 TV muhteşem premium görüntü ve ses kalitesi var bayıldım almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim kargo ve kurulum aşamasında hiç bir sorun yaşamadım teşekkür ederim.

👩 Görüntü kalitesi mükemmel sesi harika sonund bar almaya bile gerek yok bas sesi kısık olduğu halde mükemmel.

5️⃣LG OLED55C54LA

Tam Boyutta Gör LG tepe model TV seçeneklerinden OLED55C54LA veya OLED C5, aynı boyuttaki 4K OLED veya 8K LED alternatiflerine kıyasla çok daha cazip bir fiyat ve çok sayıda özellikle geliyor. 55 inç Oled Evo ekranıyla 4K çözünürlük ve 120Hz gerçek yenileme hızı sunan OLED55C54LA, tüm OLED TV'lerde olduğu gibi kusursuz siyahlar sunuyor.

Üstelik HDR10 Pro, HLG, HFR, VRR, ALLM 40W ses sistemiyle hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketi sunuyor. Bağlantı bölümünde ise, Wi-Fi6, Bluetooth 5.3'e ek olarak 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0 portu ile geliyor.

55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel

Piksel bazında arka aydınlatma

10bit, P3 %99, 0.1ms

HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG

ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR

2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos

Wi-Fi6, Bluetooth 5.3

4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0

a9 Gen 8 AI Processor 4K

WebOS 25 işletim sistemi

LG OLED55C54LA kullanıcı yorumları 💭

👨Karanlıkta televizyonun varlığı bile belli olmuyor.. LG OLED kalitesi her detayında var.. Tavsiye ederim..

👩 Tv görüntü, işlemci, menü, menü geçişleri kalite olarak oldukça tatmin edici. Uydu yayınları arası geçişlerde 2-3sn kadar sürüyor ve fazla göze batmıyor, can sıkmıyor. Uygulama açısından tüm popüler uygulamaları bulabiliyorsunuz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Ocak 2026)

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: