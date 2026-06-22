Korsan yayın izleyenler yandı: Almanya dosyası örnek olacak

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Tam Boyutta Gör Spor karşılaşmalarını, filmleri veya dizileri kaçak olarak internetten izlemek bugün çok yaygın hale geldi ve ilgili sektörlere milyarlarca dolara mal oluyor. Şirketler ve hükümetler bugüne kadar korsan yayın yapanların peşindeydi ancak artık bunları izleyenler de hedefte.

Almanya IPTV izleyenlere yöneldi

BILD gazetesinin haberine göre geçen yıldan bu yana yasa dışı IPTV şebekelerine yönelik olarak devam eden soruşturmalar bu hizmetleri satın alan kullanıcılara da uzamış durumda. İki ayrı soruşturmada 1000’den fazla kullanıcının kimliği tespit edilmiş durumda.

Korsan maç yayınına 4.3 milyon Euro ceza 1 ay önce eklendi

Yasa dışı IPTV hizmetleri Bundesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi, film ve dizi gibi ücretli abonelik altında bulunan içerikleri çok daha düşük fiyatlardan sunuyor. Sosyal medya üzerinden pazarlanan bu hizmetlerin 6 milyondan fazla kişiye ulaştığı ve ekonomiye yıllık 1.8 milyar Euro zarar verdiği tahmin ediliyor.

Yasa dışı IPTV izleyen kullanıcılara elbette şebeke sahibi şebekeler gibi muamele edilmiyor. Genelde 3 yıla kadar hapis cezası var ancak bu tür soruşturmalar daha çok uzlaşma sonucu para cezası ile sonuçlanıyor. Yine de kullanıcıların sabıkalarına işlemesi elbette istenmeyecek bir durum.

Bu tür IPTV şebekeleri yakalanmamak için birden fazla ülkeye bölünüyor, yayınlar yakalanma ihtimali düşük üçüncü dünya ülkeleri üzerinden servis ediliyor, alan adları sıkça değiştiriliyor ya da kripto para cüzdanları üzerinden para transferi yapılıyor. Kolluk kuvvetlerinin şu anda üstesinden gelemediği en önemli konu bu.

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