Laptoplar için dünyanın ilk 300Hz OLED paneli tanıtıldı

2.5K çözünürlük, 300Hz, 16 inç OLED panel
Samsung Display, IMID 2026 fuarında çığır açan yeni OLED teknolojilerini tanıttı. Şirket, daha geniş görüş açısına sahip yeni 7.6 inçlik katlanabilir OLED panelinin yanı sıra, dizüstü bilgisayarlar için 300Hz yenileme hızına sahip 16 inçlik OLED paneli gösterdi.
Üst seviye gaming laptoplarda kullanılacak
Panelin 16:9 en boy oranına sahip olması, üst düzey oyun dizüstü bilgisayarları için ideal hale getiriyor. Bu, bu kadar yüksek yenileme hızına ulaşan dünyanın ilk dizüstü bilgisayar OLED paneli ve gelecekte birçok büyük markanın gaming laptoplarında kullanılabilir.
Samsung, panel hakkında daha fazla ayrıntı açıklamadı. Parlaklık seviyesi bilinmiyor ancak HDR uyumluluğu bekleniyor. OLED panel olarak mükemmel koyu siyahlar, piksel düzeyinde arka ışık kontrolü ve sonsuz kontrast oranı sunacak.