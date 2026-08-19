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Tam Boyutta Gör Samsung Display, türünün ilk örneği olan 2.5K çözünürlüğe ve 300Hz değişken yenileme hızına sahip 16 inç dizüstü bilgisayar OLED paneli tanıttı. Panel, üst seviye oyun dizüstü bilgisayarlarını hedefliyor.

Samsung, laptoplar için 1600 nit Tandem OLED paneli tanıttı 1 ay önce eklendi

2.5K çözünürlük, 300Hz, 16 inç OLED panel

Samsung Display, IMID 2026 fuarında çığır açan yeni OLED teknolojilerini tanıttı. Şirket, daha geniş görüş açısına sahip yeni 7.6 inçlik katlanabilir OLED panelinin yanı sıra, dizüstü bilgisayarlar için 300Hz yenileme hızına sahip 16 inçlik OLED paneli gösterdi.

Üst seviye gaming laptoplarda kullanılacak

Panelin 16:9 en boy oranına sahip olması, üst düzey oyun dizüstü bilgisayarları için ideal hale getiriyor. Bu, bu kadar yüksek yenileme hızına ulaşan dünyanın ilk dizüstü bilgisayar OLED paneli ve gelecekte birçok büyük markanın gaming laptoplarında kullanılabilir.

Samsung, panel hakkında daha fazla ayrıntı açıklamadı. Parlaklık seviyesi bilinmiyor ancak HDR uyumluluğu bekleniyor. OLED panel olarak mükemmel koyu siyahlar, piksel düzeyinde arka ışık kontrolü ve sonsuz kontrast oranı sunacak.

Oyun için 360Hz QD-OLED paneller de tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Samsung ayrıca oyun monitörleri için tasarlanmış 31.5 inç QD-OLED ve 34 inç ultra geniş QD-OLED panellerini sergiledi. 31.5 inçlik panel 4K çözünürlük ve 360Hz değişken yenileme hızına sahipken, 34 inçlik panel 21:9 en boy oranına ve 360Hz değişken yenileme hızına sahip.

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Laptoplar için dünyanın ilk 300Hz OLED paneli tanıtıldı

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