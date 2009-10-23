Samsung i5700 "Galaxy Spica" Rusya'da satışa sunuluyor

Samsung'un ülkemizde satışı yapılan Android'li i7500 "Galaxy" nin internette gün yüzüne çıkan i5700, Rusya'da kullanıcıya sunuluyor. i7500'in satışlarını etkilememesi için 2010 yılında raflardaki yerini alacağı iddia edilen i5700 "Galaxy Spica" Rusya'da kullanıcının karşısına kasım ayı içersinde 480 dolarlık satış fiyatıyla çıkmaya hazırlanıyor.

3.2 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan i5700, içersinde 800MHz'lik işlemci ve 128MB'lık bellek barındırıyor. microSDHC yuvası sayesinde 32GB'a kadar depolama alanı sunan Galaxy Spica'da 3.2MP'lik bir dekamera bulunuyor. 1500mAh'lık pilin kullanıldığı cihaz beklenildiği gibi Android işletim sisteminde çalışıyor. i5700 Galaxy Spica'nın diğer pazarlardaki geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

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http://www.unwiredview.com/2009/10/22/samsung-galaxy-spica-officially-announced-sort-of/