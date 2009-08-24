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Samsung ION tabanlı netbook modelini Windows 7 için erteliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung ION tabanlı netbook modelini Windows 7 için erteliyor
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Nvidia ION platformunu temel alan ilk netbook modeli olarak lanse edilen Lenovo IdeaPad S12'nin Windows 7 ile birlikte lanse edilmek üzere Ekim ayına ertelenmesinden sonra benzer bir haber Samsung cephesinden de geldi ve firmanın benzer şekilde Nvidia ION platformunu temel alan N510 modelinin 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile birlikte satışa sunulacağı bildiriliyor.

Her ne kadar Avrupa'da Windows XP ile birlikte alınabilir olsa da Amerika pazarı için Windows 7 işletim sisteminin bekleneceği ve N510 modelinin Windows 7 işletim sistemiyle birlikte lanse edileceği bildiriliyor. Bu noktada en dikkat çekici olan detay ise Samsung N510 modelinin, beklenilenin aksine DirectX 9 desteği sunan Nvidia ION LE platformunu kullanıyor olması.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip netbook modeline 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisi güç veriyor. 1GB bellek ve 160GB sabit disk gibi detaylara sahip olan ION LE tabanlı yeni netboko modelinin ayrıca WiFi, Bluetooth, Ethernet, HDMI çıkışı ve 6 hücreli pil gibi detaylara sahip olduğu belirtilirken, Amerika'da 599$ seviyesinden satışa sunulacağı açıklandı.


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dante38 10 yıl
Hacı bunda Bluetooth var ama r522 de yok ne iş?
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Mechatronik 10 yıl
Samsung a sormak lazım
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