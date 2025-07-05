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    Galaxy S25 Ultra kullanıcıları, son güncellemeden sonra kamera sorunu yaşıyor

    Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, kamera performansıyla öne çıkarken bazı kullanıcıların yaşadığı donanımsal bir sorunla gündeme geldi. Bu sorunların başında ise titreme problemi geliyor.

    Galaxy S25 Ultra kullanıcıları güncelleme sonrası sorun yaşıyor Tam Boyutta Gör

    Galaxy S25 Ultra, son yazılım güncellemesinin ardından bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle 200 megapiksel çözünürlüklü kamerasıyla öne çıkan cihazda, ultra geniş açılı lensin görüntüde titremeye ve bulanıklığa yol açtığı belirtiliyor. Haziran 2025’te dağıtılan One UI 7 güncellemesinden sonra ortaya çıkan bu sorun, cihazı fotoğraf ve video çekiminde kullanılamaz hâle getirebiliyor.

    Kullanıcılar, yalnızca görüntü bozulması değil, aynı zamanda hafif bir mekanik sesle birlikte bir sarsıntı hissettiklerini de aktarıyor. Sorun her cihazda görülmese de, sadece S25 Ultra’ya özgü olmadığı, önceki modellerden S24 Ultra’da da benzer şikâyetlerin paylaşıldığı görülüyor.

    Sorunu çözmek için yapılan temel işlemler—önbellek temizliği, yeniden başlatma, fabrika ayarlarına dönme gibi—etkili sonuç vermemiş. Bu da problemi yazılımdan çok donanım tarafında aramayı gerektiriyor. Özellikle optik sabitleyicisi olmayan ultra geniş lensin odak motorunda arıza yaşandığı düşünülüyor.

    Samsung cephesinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bazı kullanıcıların garanti kapsamında yeni kamera modülü aldığı biliniyor. Bu da sorunun az sayıda cihazı etkilese de şirketin teknik servis yoluyla müdahalede bulunduğunu gösteriyor.

    Eğer siz de benzer bir durumla karşılaşıyorsanız, cihazınızı bir Samsung servisine göstermenizde fayda var. Yazılımdan kaynaklı görünmeyen bu hatanın, donanım değişimiyle çözülebildiği düşünülüyor. Gözler şimdi Samsung’un bu sorunu daha geniş çapta kabul edip etmeyeceğinde.

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