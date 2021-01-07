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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Neo QLED televizyon serisini sunar

    Mini LED modülleri ile donatılan Neo QLED TV serisi daha iyi parlaklık, daha canlı görüntüler ve arka plan gibi OLED seviyesine yaklaşacak avantajlar sunuyor.
    2 gün
    2,6b
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung, Neo QLED televizyon serisini sunar
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    Televizyon üreticilerinin bir süredir üzerinde çalıştığı mini LED ekran teknolojisi yavaş yavaş oturma odalarımıza girmeye başladı. TCL ve LG’nin ardından Samsung da mini LED televizyonlarını duyurdu.

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    Samsung Neo QLED TV serisi

    Samsung’un CES 2021 fuarında tanıttığı Neo QLED TV serisi mini LED teknolojisine ev sahipliği yapıyor. LCD ekranların binlerce aydınlatma bölgesi ve mini LED modüller ile desteklendiği bu teknolojide daha iyi parlaklık, daha canlı görüntüler ve arka plan elde edilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sivrisinek ilacı olarak kullanılabilir"

    Satışa çıkacak olan mini LED televizyon serisinde yine kuantum noktaları ile renk kalitesine katkı yapılıyor. 4K ve 8K çözünürlüklere sahip olacak seride yapay zeka ile çözünürlükler yukarı ölçeklenebiliyor.

    Diğer taraftan opsiyonel kamera aksesuarı ile Google Duo desteği, PC oyunları için ultra geniş mod, aynı anda 4 kaynaktan gelen görüntüleri ekrana yerleştirme şeklinde yazılım özellikleri de mevcut. Samsung Neo QLED TV serisi Bahar aylarında piyasaya çıkacak.



    https://www.engadget.com/samsung-neo-qled-mini-led-160021037.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    w8core (Mustafa Koçyiğit) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reklam gibi haber başlığı. Sanki siz üretmitşiniz gibi.
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    zysistem (Zulfu YILDIZ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    QLED aldım pişmanım. Siyahlar için baya abartılı reklam yaptılar aldandım aldım pişmanım hakim bey. Bu konuda en iyisi LG'nin OLED teknolojisi ama onda da ekran ömrü olayını ve ghost olayını çözmeleri gerekiyor.
    QLED aldım pişmanım. Siyahlar için baya abartılı reklam yaptılar aldandım aldım pişmanım hakim bey. Bu konuda en iyisi LG'nin OLED teknolojisi ama onda da ekran...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaka gibi haber. Asıl bomba olan microLED televizyonu tanıtılmasına rağmen haberde bahsi bile geçmemiş. Bu nasıl iş anlamak mümkün değil.





    https://www.gsmarena.com/samsung_announces_2021_tv_lineup_with_neo_qled_and_microled-news-47067.php
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Neo?
    QLED.
    Haaa...
    Ha?
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    carloska (...... ......) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    görüntü kalitesi olarak panasonic neo plazma serisi hala 1 numara yanılmıyorsam tabi bide pioneer kuro plazma serisi var
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    erol.star (erol yıldız) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    1 sene sonra... Neo Qled ler de yanık izleri 🤣🤣
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Mini-LED sayesinde eski FALD paneller gibi görüntü alabilecek miyiz?
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    eapantherea (354D 437) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) _magnetar_
    Zaten onun daha da fazla bolgesi olan hali.. Ayni teknolojinin daha minik ve adedi fazla bolgesi olani gibi düşünebilirsiniz..
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani bu haberden nasıl bir çıkarımda bulunalım...
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    Morichannn (Akın Özer) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ah şu reklam için yapılan iğreni isimlendirmeler.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    qdymiş neoymuş hepsi laf oyunu. Her piksel oleddeki gibi tek tek aydınlatılamadığı sürece sonuç hep benzer olacaktır.
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    zysistem (Zulfu YILDIZ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    QLED aldım pişmanım. Siyahlar için baya abartılı reklam yaptılar aldandım aldım pişmanım hakim bey. Bu konuda en iyisi LG'nin OLED teknolojisi ama onda da ekran ömrü olayını ve ghost olayını çözmeleri gerekiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    madonos 2 gün ( Mesaj Silindi ) zysistem
    Aynen bende mağdurum. Samsung QD-OLED ile onu çözeceğini iddia etti ama üretim ertelendi. Söylentilere göre 8k QD-OLED şu an üretilemediği için samsung sıcak bakmamış. Bir yerien monte etsin 8k QLED'lerini. 4k QD-OLED çok çok daha değerli. Marketing ekibi ne derse o oluyor teknoloji ekibinin eliden gelen bir şey yok.
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    w8core (Mustafa Koçyiğit) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reklam gibi haber başlığı. Sanki siz üretmitşiniz gibi.
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    2608 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, samsung neo qled tv ve
    3 etiket daha qled tv mini led Ev Elektroniği
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