Samsung, Neo QLED televizyon serisini sunar

Televizyon üreticilerinin bir süredir üzerinde çalıştığı mini LED ekran teknolojisi yavaş yavaş oturma odalarımıza girmeye başladı. TCL ve LG’nin ardından Samsung da mini LED televizyonlarını duyurdu.İlginizi Çekebilir Samsung QLED televizyonlar antrenman koçunuz olacak
Samsung Neo QLED TV serisi
Samsung’un CES 2021 fuarında tanıttığı Neo QLED TV serisi mini LED teknolojisine ev sahipliği yapıyor. LCD ekranların binlerce aydınlatma bölgesi ve mini LED modüller ile desteklendiği bu teknolojide daha iyi parlaklık, daha canlı görüntüler ve arka plan elde edilebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sivrisinek ilacı olarak kullanılabilir"
Satışa çıkacak olan mini LED televizyon serisinde yine kuantum noktaları ile renk kalitesine katkı yapılıyor. 4K ve 8K çözünürlüklere sahip olacak seride yapay zeka ile çözünürlükler yukarı ölçeklenebiliyor.
Diğer taraftan opsiyonel kamera aksesuarı ile Google Duo desteği, PC oyunları için ultra geniş mod, aynı anda 4 kaynaktan gelen görüntüleri ekrana yerleştirme şeklinde yazılım özellikleri de mevcut. Samsung Neo QLED TV serisi Bahar aylarında piyasaya çıkacak.
https://www.engadget.com/samsung-neo-qled-mini-led-160021037.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
https://www.gsmarena.com/samsung_announces_2021_tv_lineup_with_neo_qled_and_microled-news-47067.php
QLED.
Haaa...
Ha?
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