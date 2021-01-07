Samsung, Neo QLED televizyon serisini sunar

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Televizyon üreticilerinin bir süredir üzerinde çalıştığı mini LED ekran teknolojisi yavaş yavaş oturma odalarımıza girmeye başladı. TCL ve LG’nin ardından Samsung da mini LED televizyonlarını duyurdu.

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Samsung Neo QLED TV serisi

Samsung’un CES 2021 fuarında tanıttığı Neo QLED TV serisi mini LED teknolojisine ev sahipliği yapıyor. LCD ekranların binlerce aydınlatma bölgesi ve mini LED modüller ile desteklendiği bu teknolojide daha iyi parlaklık, daha canlı görüntüler ve arka plan elde edilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sivrisinek ilacı olarak kullanılabilir"

Satışa çıkacak olan mini LED televizyon serisinde yine kuantum noktaları ile renk kalitesine katkı yapılıyor. 4K ve 8K çözünürlüklere sahip olacak seride yapay zeka ile çözünürlükler yukarı ölçeklenebiliyor.

Diğer taraftan opsiyonel kamera aksesuarı ile Google Duo desteği, PC oyunları için ultra geniş mod, aynı anda 4 kaynaktan gelen görüntüleri ekrana yerleştirme şeklinde yazılım özellikleri de mevcut. Samsung Neo QLED TV serisi Bahar aylarında piyasaya çıkacak.

https://www.engadget.com/samsung-neo-qled-mini-led-160021037.html

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