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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sivrisinek ilacı olarak kullanılabilir

    ReVector Program olarak adlandırılan projede ‘’Canlı Biyoterapötik Ürün’’ ( LBP ) olarak adlandırılan böcek kovucu madde geliştirildi. Yeni geliştirilen maddenin fareler üzerinde denenmesi bekleniyor.
    10 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sivrisinek ilacı olarak kullanılabilir
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    DEET veya N, N- dietil m-toluamid olarak adlandırılan kimyasallar etkili böcek ve sivrisinek kovucuları oluşturmakla birlikte ciltte irritasyona ( tahriş ) neden olabiliyor ve birkaç saat sonra etkisini yitiriyor. Şimdi ise bilim insanları genetik olarak modifiye edilmiş bakterileri kullanmayı düşünüyor.

    ReVector Program olarak adlandırılan projede ‘’Canlı Biyoterapötik Ürün’’ ( LBP ) olarak adlandırılan böcek kovucu madde geliştirildi.

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    Mikrobiyom

    Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sivrisinek ilacı olarak kullanılabilir
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    Araştırmacılar işe insanların derisinde bulunan mikrobiyoma ait örnekler aldı ve bahsi geçen mikrobiyomları değiştirerek işe başladı. Mikrobiyomda bulunan canlıların koku üretiminden sorumlu olduğu ve böylece dişi sivrisineklerin söz edilen kokuya çekildiğini belirtelim.

    Araştırmacılar topikal olarak uygulanabilen genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar içeren materyal geliştirmekle birlikte bahsi geçen maddenin uygulandığında koku profilini değiştirdiği ve böylece dişi sivrisinekler için çekici gelen kokuları maskelediği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi"

    Herkesin koku profili varyasyon gösterdiği için araştırmacılar yeni maddenin insanlardaki etkilerini daha yakından anlamak için çalışma yapmayı planlıyor ancak insan çalışmaları, yapılacak olan kemirgen deneyleri sonrasında başlayacak yani yeni ürünü ticari olarak raflarda görmemiz biraz zaman alacak gibi görünüyor.

    Yeni araştırma DARPA adlı dergide yayımlandı.



    https://www.darpa.mil/program/revector Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    8 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    9 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    10 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    10 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    12 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    14 saat önce
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