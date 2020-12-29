Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sivrisinek ilacı olarak kullanılabilir

DEET veya N, N- dietil m-toluamid olarak adlandırılan kimyasallar etkili böcek ve sivrisinek kovucuları oluşturmakla birlikte ciltte irritasyona ( tahriş ) neden olabiliyor ve birkaç saat sonra etkisini yitiriyor. Şimdi ise bilim insanları genetik olarak modifiye edilmiş bakterileri kullanmayı düşünüyor.

ReVector Program olarak adlandırılan projede ‘’Canlı Biyoterapötik Ürün’’ ( LBP ) olarak adlandırılan böcek kovucu madde geliştirildi.

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Mikrobiyom

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Araştırmacılar işe insanların derisinde bulunan mikrobiyoma ait örnekler aldı ve bahsi geçen mikrobiyomları değiştirerek işe başladı. Mikrobiyomda bulunan canlıların koku üretiminden sorumlu olduğu ve böylece dişi sivrisineklerin söz edilen kokuya çekildiğini belirtelim.

Araştırmacılar topikal olarak uygulanabilen genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar içeren materyal geliştirmekle birlikte bahsi geçen maddenin uygulandığında koku profilini değiştirdiği ve böylece dişi sivrisinekler için çekici gelen kokuları maskelediği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi"

Herkesin koku profili varyasyon gösterdiği için araştırmacılar yeni maddenin insanlardaki etkilerini daha yakından anlamak için çalışma yapmayı planlıyor ancak insan çalışmaları, yapılacak olan kemirgen deneyleri sonrasında başlayacak yani yeni ürünü ticari olarak raflarda görmemiz biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Yeni araştırma DARPA adlı dergide yayımlandı.

https://www.darpa.mil/program/revector

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