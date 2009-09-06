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Samsung OLED ekranlı dizüstü bilgisayarlar için 2010'u işaret ediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Konvensiyonel ekran teknolojilerine kıyasla daha keskin görüntü ve daha düşük güç tüketimi gibi önemli avantajlara sahip olan OLED teknolojisini monitör ve cep telefonlarından sonra dizüstü bilgisayarlarda da görebiliriz. Sektörün en önemli etkinliklerinden birisi olan IFA 2009 fuarında, Samsung'un bilgisayar bölümünden sorumlu global satış ve pazarlama yöneyicisi Kyu Uhm, firmasının OLED ekranlı dizüstü bilgisayar modellerini önümüzdeki yılın ikinci yarısında, muhtemelen de üçüncü çeyrek (Temmuz-Ağustos,Eylül dönemi) dilim içerisinde kullanıma sunmayı planladığını belirtti.

Samsung OLED ekranlı dizüstü bilgisayarlar için 2010'u işaret ediyor
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Gğney Kore merkezli teknoloji devinin aynı zamanda dünyanın en büyük OLED ekran üreticisi olduğunu belirten Kyu Uhm, sahip oldukları bu avantajı dizüstü bilgisayarlarda da kullanmayı planladıklarını belirtti. OLED ekranlı dizüstü bilgisayar üretiminde sektöre yön verecek isimlerden birisi olması beklenen Samsung'un bu konudaki en büyük rakiplerinin ise Sony gibi OLED teknolojilerine yatırım yapan yine Uzakdoğu merkezli teknoloji liderlerinin olması bekleniyor. Öte yandan araştırma kuruluşu Gartner, OLED ekranlı notebook'ların 5 yıl içerisinde standart olacağını belirtiyor.


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Deathßlue 10 yıl
Süper olur ama o kadar beklenmezki
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