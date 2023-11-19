Tam Boyutta Gör

Samsung Electronics yönetim kurulu Başkanı Lee Jae-yong, son on yılda iki kez hapse girdi. Ancak, hapis cezasının bitiminden önce affedildi ve hapisten çıkarıldı. Şimdi, bir kez daha aynı eski suçlamalarla karşı karşıya ve bu sefer savcılık Lee için beş yıl hapis cezası istedi.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 1 hf. önce eklendi

Eyalet savcılığı, Cheil Industries ile Samsung C&T'nin tartışmalı birleşmesiyle bağlantılı olarak Samsung patronu Lee Jae-yong için beş yıl hapis cezası talep etti. Ayrıca birleşme sırasında görevi ihlal etmekle suçlanıyor. 2015 yılında, Cheil Industries'in bir hissesi için Samsung C&T'nin üç hissesi teklif edildi ve bu şirketlerin birleşmesi Lee Jae-yong'un Cheil Industries'de %23,2'lik bir paya sahip olmasına izin verdi.

Savcılar, Samsung C&T hisselerinin devalüasyonunun diğer hissedarların kaybına neden olduğunu ve Lee'nin hisse senedi fiyatı manipülasyonunun arkasında olduğunu iddia ediyor. Lee'nin ayrıca Cheil Industries'in bir yan kuruluşu olan Samsung Biologics'te muhasebe dolandırıcılığından şüpheleniliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Samsung patronu, hile suçundan hapse girebilir