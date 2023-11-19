Samsung patronu, hile suçundan hapse girebilir

Samsung Electronics yönetim kurulu Başkanı Lee Jae-yong, son on yılda iki kez hapse girdi. Ancak, hapis cezasının bitiminden önce affedildi ve hapisten çıkarıldı. Şimdi, bir kez daha aynı eski suçlamalarla karşı karşıya ve bu sefer savcılık Lee için beş yıl hapis cezası istedi.
Eyalet savcılığı, Cheil Industries ile Samsung C&T'nin tartışmalı birleşmesiyle bağlantılı olarak Samsung patronu Lee Jae-yong için beş yıl hapis cezası talep etti. Ayrıca birleşme sırasında görevi ihlal etmekle suçlanıyor. 2015 yılında, Cheil Industries'in bir hissesi için Samsung C&T'nin üç hissesi teklif edildi ve bu şirketlerin birleşmesi Lee Jae-yong'un Cheil Industries'de %23,2'lik bir paya sahip olmasına izin verdi.
Savcılar, Samsung C&T hisselerinin devalüasyonunun diğer hissedarların kaybına neden olduğunu ve Lee'nin hisse senedi fiyatı manipülasyonunun arkasında olduğunu iddia ediyor. Lee'nin ayrıca Cheil Industries'in bir yan kuruluşu olan Samsung Biologics'te muhasebe dolandırıcılığından şüpheleniliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.