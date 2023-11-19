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    Anlık Bildirim

    Samsung patronu, hile suçundan hapse girebilir

    Samsung Electronics yönetim kurulu Başkanı Lee Jae-yong, son on yılda iki kez hapse girdi. Yine aynı eski suçlamalarla karşı karşıya ve bu sefer savcılık Lee için beş yıl hapis cezası istedi.

    Samsung patronu, hile suçundan hapse girebilir Tam Boyutta Gör

    Samsung Electronics yönetim kurulu Başkanı Lee Jae-yong, son on yılda iki kez hapse girdi. Ancak, hapis cezasının bitiminden önce affedildi ve hapisten çıkarıldı. Şimdi, bir kez daha aynı eski suçlamalarla karşı karşıya ve bu sefer savcılık Lee için beş yıl hapis cezası istedi.

    Eyalet savcılığı, Cheil Industries ile Samsung C&T'nin tartışmalı birleşmesiyle bağlantılı olarak Samsung patronu Lee Jae-yong için beş yıl hapis cezası talep etti. Ayrıca birleşme sırasında görevi ihlal etmekle suçlanıyor. 2015 yılında, Cheil Industries'in bir hissesi için Samsung C&T'nin üç hissesi teklif edildi ve bu şirketlerin birleşmesi Lee Jae-yong'un Cheil Industries'de %23,2'lik bir paya sahip olmasına izin verdi.

    Savcılar, Samsung C&T hisselerinin devalüasyonunun diğer hissedarların kaybına neden olduğunu ve Lee'nin hisse senedi fiyatı manipülasyonunun arkasında olduğunu iddia ediyor. Lee'nin ayrıca Cheil Industries'in bir yan kuruluşu olan Samsung Biologics'te muhasebe dolandırıcılığından şüpheleniliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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