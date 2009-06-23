Samsung S serisi yeni harici sürücülerini duyurdu

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Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden Samsung, S serisi altında hazırladığı harici formdaki yeni depolama sürücülerini duyurdu. Firma yaptığı açıklama ile S1 Mini altında 160GB ve S2 Mini serisi altında ise 250GB, 320GB ve 500GB'lık yeni modellerini duyurdu. Piyano Siyahı, Okyanus Mavi'si ve Kar Beyazı gibi farklı renk seçeneklerine sahip olan yeni depolama sürücüleri, AES-128bit / AES-256bit şifreleme özelliği ile yüksek veri güvenliği sağlayabiliyorlar.

USB 2.0 ara birimini destekleyen ve enerji tasarrufu modu başta olmak üzere otomatik yedek alma gibi ek fonksiyonlarla donatılan harici sürücüler, SecretZone özelliği ile sanal sürücü gibi de kullanılabiliyorlar. Samsung tarafından ay sonunda satışa sunulması beklenen sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.