Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung S serisi yeni harici sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,6b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung S serisi yeni harici sürücülerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden Samsung, S serisi altında hazırladığı harici formdaki yeni depolama sürücülerini duyurdu. Firma yaptığı açıklama ile S1 Mini altında 160GB ve S2 Mini serisi altında ise 250GB, 320GB ve 500GB'lık yeni modellerini duyurdu. Piyano Siyahı, Okyanus Mavi'si ve Kar Beyazı gibi farklı renk seçeneklerine sahip olan yeni depolama sürücüleri, AES-128bit / AES-256bit şifreleme özelliği ile yüksek veri güvenliği sağlayabiliyorlar.

USB 2.0 ara birimini destekleyen ve enerji tasarrufu modu başta olmak üzere otomatik yedek alma gibi ek fonksiyonlarla donatılan harici sürücüler, SecretZone özelliği ile sanal sürücü gibi de kullanılabiliyorlar. Samsung tarafından ay sonunda satışa sunulması beklenen sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HangryHock 10 yıl
Biraz geç olmadımı? Ben bunun 500 gb piyano siyahını 2 ay önce satın aldım. Memnunum. DH artık bizi yanıltıyormu yoksa?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl
tasarımı çok şık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HangryHock 10 yıl
Biraz geç olmadımı? Ben bunun 500 gb piyano siyahını 2 ay önce satın aldım. Memnunum. DH artık bizi yanıltıyormu yoksa?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
tasarım güzel olmuş siyah ve beyaz modelide olmalı mutlaka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sft67 10 yıl
Artık tasarım önplanda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pinkcrow7 10 yıl
Renkleri hoş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecasa_69 10 yıl
yüksek güvenlikli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Gigabyte Anakart Bölümü Tepe Yöneticisi ile Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim