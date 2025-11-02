Galaxy S26 serisi gecikiyor: Samsung’un AI odaklı serisi Şubat’ta gelecek

San Francisco’daki etkinlikte Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra sahneye çıkacak
Etkinliğin, Samsung’un yapay zekâ vizyonunu ön plana çıkaracağı özel bir lansman olması bekleniyor. San Francisco seçimi ise tesadüf değil. Teknoloji dünyasının merkezi haline gelen şehir, yapay zekâ araştırmalarının odağında bulunuyor. Samsung’un üç yıl aradan sonra ilk kez burada bir Unpacked etkinliği düzenlemesi, şirketin bu alandaki liderlik iddiasını güçlendirme hamlesi olarak yorumlanıyor.
Galaxy S26 serisinin gecikmesinde Samsung’un ürün stratejisindeki son dakika değişikliklerinin etkili olduğu belirtiliyor. Daha önce Galaxy S25 Edge modelinin S26 Plus'ın yerini alacağı iddia edilmişti. Ancak Edge modelinin beklentilerin altında kalan satış performansı, Samsung’un klasik üçlü serisine dönmesine neden oldu. Böylece şirket, Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra modelleriyle tanıdık bir yapı sunmaya devam edecek.
Ancak küresel pazarlarda farklı bir tablo söz konusu. Samsung’un, bazı bölgelerde Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 çip setine yer vereceği bildiriliyor. Şirketin bu ayrımı, üretim verimliliği ve bölgesel performans optimizasyonu amacıyla koruyacağı tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı