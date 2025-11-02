Giriş
    Galaxy S26 serisi gecikiyor: Samsung’un AI odaklı serisi Şubat’ta gelecek

    Samsung, Galaxy S26 serisini Şubat ayında San Francisco’da gerçekleşecek Unpacked etkinliği ile duyurmaya hazırlanıyor. İşte güçlü işlemcilerle AI odaklı yenilikler sunacak serinin detayları:

    Samsung’un AI odaklı Galaxy S26 serisi, Şubat’ta gelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S26, beklendiği gibi Ocak ayında değil Şubat ayı sonunda tanıtılabilir. Sızıntılarla gündemden düşmeyen serinin, şirketin üretim ve strateji planlamalarındaki değişiklikler nedeniyle ertelendiği öne sürülüyor. Güvenilir kaynaklara göre Galaxy Unpacked etkinliği 25 Şubat tarihinde, San Francisco’da gerçekleşecek.

    San Francisco’daki etkinlikte Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra sahneye çıkacak

    Etkinliğin, Samsung’un yapay zekâ vizyonunu ön plana çıkaracağı özel bir lansman olması bekleniyor. San Francisco seçimi ise tesadüf değil. Teknoloji dünyasının merkezi haline gelen şehir, yapay zekâ araştırmalarının odağında bulunuyor. Samsung’un üç yıl aradan sonra ilk kez burada bir Unpacked etkinliği düzenlemesi, şirketin bu alandaki liderlik iddiasını güçlendirme hamlesi olarak yorumlanıyor.

    Galaxy S26 serisinin gecikmesinde Samsung’un ürün stratejisindeki son dakika değişikliklerinin etkili olduğu belirtiliyor. Daha önce Galaxy S25 Edge modelinin S26 Plus'ın yerini alacağı iddia edilmişti. Ancak Edge modelinin beklentilerin altında kalan satış performansı, Samsung’un klasik üçlü serisine dönmesine neden oldu. Böylece şirket, Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra modelleriyle tanıdık bir yapı sunmaya devam edecek.

    Samsung’un AI odaklı Galaxy S26 serisi, Şubat’ta gelecek Tam Boyutta Gör
    Bu kararın, üretim hattı planlamasında revizyona gidilmesine yol açtığı, dolayısıyla lansman tarihinin ötelenmiş olabileceği düşünülüyor. Cihazların teknik özelliklerine değinecek olursak ise Galaxy S26 serisiyle birlikte Samsung, çift yonga stratejisine devam ediyor. Raporlara göre uzun süredir merakla beklenen Exynos 2600 işlemcisi, Galaxy S26 ve S26 Ultra modellerinde kullanılacak. Bu, 2022’deki Galaxy S22 serisinden bu yana ilk kez tüm modellerin Exynos platformuyla destekleneceği anlamına geliyor.

    Ancak küresel pazarlarda farklı bir tablo söz konusu. Samsung’un, bazı bölgelerde Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 çip setine yer vereceği bildiriliyor. Şirketin bu ayrımı, üretim verimliliği ve bölgesel performans optimizasyonu amacıyla koruyacağı tahmin ediliyor.

