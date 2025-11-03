Galaxy S26 serisinin ekran koruyucu ve kılıfı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S26 serisi 2026’nın başlarında tanıtılacak ancak yeni sızıntılar bir sonraki amiral gemilerinin nasıl görüneceğine dair resmi giderek daha da belirginleştiriyor. Üç modelin de temperli cam ekran koruyucuları ve kılıf görüntüsü paylaşıldı.

Samsung Galaxy S26 serisinin yeni özelliklerini duyurdu 4 gün önce eklendi

Galaxy S26 Ultra, yuvarlatılmış köşelere sahip olacak

İlk sızıntı, Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra için temperli cam koruyucu gibi görünen parçalar paylaşan PhoneArt'tan geliyor. Her üç ekran koruyucu da aynı şeyi gösteriyor: seri genelinde yuvarlatılmış ekran köşeleri. Bu, özellikle S26 Ultra modeli için ufak ama dikkat çekici bir değişiklik. Mevcut Galaxy S25 Ultra'da köşeler daha keskin ve daha kutu gibi bir görünüm sağlıyor. Koruyucular ayrıca tek tip, son derece ince çerçeveler olduğunu da gösteriyor.

Mohammed Khatri, yakın zamanda Galaxy S26’ya ait olduğunu iddia ettiği bir kılıf görseli paylaştı. Kılıf, yuvarlatılmış köşelere ve daha düz kenarlara sahip ki bu şaşırtıcı değil. Ancak, kılıfın arka tarafında, dikey olarak yer alan cihazın üç kamera ünitesini görüyoruz. Bu arada, ön kamera ünitesi ekranın üst kısmında, ortada bulunan bir delik içerisinde yer alıyor. Bu tasarımı birkaç hafta önce temel modelin CAD görüntülerinde görmüştük.

Kılıf ayrıca Galaxy S26'nın Qi2 kablosuz şarj standardını destekleyeceğini de gösteriyor. Ancak, Galaxy S26'nın dahili mıknatıslara sahip olup olmayacağı henüz belli değil ancak söylentiler bu olasılığı işaret ediyor. Bununla birlikte, sızdırılan kılıf görsele de çok güvenmemek gerekiyor çünkü; kılıf üreticileri genellikle bu aksesuarları tedarik zincirinden sızıntılara dayanarak tasarlıyor.

